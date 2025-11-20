Češi vyvíjejí střelu s plochou dráhou letu. Narwhal zasáhne cíl na 680 kilometrů

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  11:47
Pražská společnost LPP Holding vyvíjí první českou střelu s plochou dráhou letu. Konstruktéři ji pojmenovali Narwhal a bude schopná zasáhnout cíle na vzdálenost 680 kilometrů. Česká republika, potažmo Československo, nikdy v historii vlastní střely s plochou dráhou letu ve výzbroji neměla.
Podzvuková střela s plochou dráhou letu Narwhal

Podzvuková střela s plochou dráhou letu Narwhal | foto: LPP

Jednosměrný útočný dron Nightray
Jednosměrný útočný dron Nightray
Jednosměrný útočný dron Nightray
Jednosměrný útočný dron Nightray
11 fotografií

Čtyřmetrovou střelu odpalovanou ze země s proudovým motorem vlastní výroby představuje společnost jako jednu ze dvou žhavých novinek na právě vrcholícím veletrhu Dubai Airshow ve Spojených arabských emirátech.

Podle výrobce je koncept založen čistě na českém vývoji a výrobě. Střela Narwhal má být schopná dopravit až 120 kilogramů výbušniny na vzdálenost 680 kilometrů. Dosahuje přitom podzvukové rychlosti kolem 750 km/h a létá v nízké výšce.

Využívá vizuální navigací se sledováním terénu, což umožňuje zasáhnout cíle v oblastech hluboko na nepřátelském území s rušením signálu GPS a je odolná proti elektronickému boji.

Systém vizuální navigace přesně sleduje polohu střely a díky integrovaným senzorům poskytuje plně autonomní navigaci bez závislosti na externích signálech. Data ze senzorů jsou zpracovávána algoritmy a přenášena do autopilota. Pro ovládání v reálném čase, korekci cíle a živé telemetrické spojení výrobce volitelně dodává rádiové spojení odolné proti rušení.

Kyjev se chlubí odpalem Flaminga. Novou raketu však pošpinil korupční skandál

Střelu může operátor odpálit z katapultu nebo přímo ze silnice či dráhy pomocí speciálního adaptéru. Střely Narwhal chce výrobce dodávat jako komplexní balíček rovnou připravený k nasazení. Obsahovat má všechny komponenty, včetně autopilota, vizuální navigace, elektroniky, pohonného systému, bojové hlavice nebo plánovače misí.

Důležitá zbraň

Střely s plochou dráhou letu jsou obvykle určeny proti pozemním nebo námořním cílům. Během letu hlavní část dráhy k cíli překonávají zhruba stejnou rychlostí. Jsou konstruovány tak, aby byly schopny dopravit hlavici na velké vzdálenosti a s vysokou přesností.

Moderní řízené střely jsou schopny cestovat nadzvukovými nebo vysokými podzvukovými rychlostmi, mají vlastní naváděcí systém a jsou schopny se pohybovat v extrémně nízkých výškách, což ztěžuje jejich detekci a zachycení systémy protivzdušné obrany.

Podzvuková střela s plochou dráhou letu Narwhal
Jednosměrný útočný dron Nightray
Jednosměrný útočný dron Nightray
Jednosměrný útočný dron Nightray
11 fotografií

Mezi nejznámější patří německé střely Taurus (odpalované ze vzduchu) s dosahem od 350 až po 500 kilometrů, americké AGM-158 JASSM (rovněž vzduch-země) s dosahem 350 až 1 000 kilometrů nebo britsko-francouzské střely Storm Shadow/SCALP s dosahem až 400 kilometrů. Z vyšší kategorie je potřeba zmínit americké střely BGM-109 Tomahawk s dosahem 1 200 - 2 500 kilometrů (podle varianty).

Český dron

Druhou novinkou z vývojových dílen LPP je kluzák pojmenovaný Nightray s prvky „stealth“ technologie pro ničení důležitých cílů. Jednosměrný útočný bezpilotní stroj o délce 1,77 metru a čtyřmetrovým rozpětím křídel je schopen doručit explozivní náklad (30 kilogramů) až na vzdálenost 400 kilometrů.

K letu na cíl využívá stejný systém vizuální navigace odolnou proti rušení a je konstruován tak, aby byl obtížně detekovatelný. Nápadně se proto tvarem podobá například americkému bombardéru B-2. Má podobně optimalizovaný tvar křídla, povrch je vyroben ze speciálního materiálu odklánějící elektromagnetické vlny radarů a proudový motor je zcela ukryt v trupu pro omezení tepelné stopy.

Ukrajina moc tomahawků nedostane. USA nějaké potřebují proti Venezuele, píše tisk

Autonomní sebevražedné drony už česká technologická a zbrojní skupina LPP, za níž stojí podnikatel Jiří Sauer, představila fyzicky letos na jaře na brněnském veletrhu obranných technologií IDET. Stovky kusů jich také dodala obráncům na Ukrajinu. Firmou vyvinutá technologie s obcí umělé inteligence dokáže proniknout elektromagnetickým rušením, které jiné drony závislé na signálu GPS vyřadí.

Zkušenosti ukrajinských operátorů jsou velmi pozitivní. Kompletní naplánování mise, včetně výběru cíle a programování letové dráhy, se provádí před startem prostřednictvím řídící stanice s 3D rozhraním. Jakmile je pak dron ve vzduchu, misi už provádí autonomně a právě díky umělé inteligenci je schopný rozeznat různé druhy hrozeb a automaticky se jim vyhýbat, například změnou letové hladiny nebo rychlým manévrováním.

Kromě vývoje a výroby letecké techniky má být firma dodavatelem nových vozidel Supacat pro české speciální síly.

Vstoupit do diskuse (88 příspěvků)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Policie prověřuje obecné ohrožení

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala čtyři těžce zraněné, z toho jeden je v ohrožení života....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy

Turisté stojí ve frontě na vstup do muzea Louvre. (23. ledna 2025)

Jen měsíc po skandální krádeži šperků čelí slavné muzeum Louvre další blamáži. Dva belgičtí influenceři v něm pověsili na stěnu nedaleko světově známé Mony Lisy vlastní podobizny. Po přibližně třech...

20. listopadu 2025  12:30

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Policie prověřuje obecné ohrožení

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala čtyři těžce zraněné, z toho jeden je v ohrožení života....

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  12:27

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

20. listopadu 2025  12:15

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

20. listopadu 2025  12:12

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

20. listopadu 2025  12:09

Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, hlavně...

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga Pavla Novotného, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  12:05

Drahé energie drtí průmysl, propouští chemie i keramika. Bude hůř, varují výrobci

Výroba dlaždic v továrně Rako v Rakovníku (3. května 2002)

Vysoké ceny za elektřinu ničí energeticky náročná odvětví průmyslu v Česku, například výrobu chemikálií nebo keramiky, uvedli ve čtvrtek na tiskové konferenci zástupci oborových svazů. Podle studie...

20. listopadu 2025  11:58

Kriminálník ozbrojený nožem přepadl benzinku, zaskočila ho odvážná žena s mopem

Z opilce, který totálně zpackal přepadení čerpací stanice v Třebíči, se...

Zpackaný pokus o přepadení čerpací stanice se odehrál minulý týden v Třebíči. Opilý recidivista tam na obsluhu vytáhl nůž a požadoval vydání peněz. Žena, která zrovna uklízela, však vzala mop a...

20. listopadu 2025  11:56

Darujte rok s iDNES Premium. Vánoční sleva snížila cenu na 690 Kč

Darování předplatného iDNES Premium

Darujte pod stromeček dárek, který bude dělat radost celý rok. Roční předplatné iDNES Premium nyní pořídíte za 690 Kč místo běžných 989 Kč. Obdarovaný získá neomezený přístup k prémiovým článkům,...

20. listopadu 2025  11:54

O2 arena se omluvila ženám, kterým na koncertě zabavila palestinské dresy

Novozélandská zpěvačka Lorde v New Yorku (26. ledna 2018)

Dvě návštěvnice londýnského koncertu zpěvačky Lorde se u vstupu musely potýkat s problémy kvůli oděvu. Členové ochranky po nich totiž požadovali, aby si sundaly dresy od módní značky FC Palestina,...

20. listopadu 2025  11:51

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Češi vyvíjejí střelu s plochou dráhou letu. Narwhal zasáhne cíl na 680 kilometrů

Podzvuková střela s plochou dráhou letu Narwhal

Pražská společnost LPP Holding vyvíjí první českou střelu s plochou dráhou letu. Konstruktéři ji pojmenovali Narwhal a bude schopná zasáhnout cíle na vzdálenost 680 kilometrů. Česká republika,...

20. listopadu 2025  11:47

Rakovinu slinivky lze úspěšně operovat. Rozhodují dny, upozorňují lékaři

Slinivka břišní

Rakovina slinivky břišní patří k nejzákeřnějším nádorům. V Česku jí ročně onemocní přes 2 500 lidí, téměř 2 300 pacientů na ni zemře. Přesto řada pacientů stále čeká příliš dlouho na odeslání do...

20. listopadu 2025  11:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.