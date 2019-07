Čínská armáda cvičí v Německu. Bundeswehr trénuje zdravotníky na mise OSN

Čínská zdravotnická jednotka na cvičení, které potrvá do 17. července, do Německa přivezla i techniku včetně například sanitních pásových obrněnců. Je to vůbec poprvé, kdy se na evropských cvičištích objevuje čínská vojenská technika.

Čínská média označují vyslání stočlenné jednotky do Evropy za „první společné zdravotnické cvičení s významnou silou v rámci NATO“. Jde prý o důkaz toho, že Peking zvyšuje úsilí o posilování vazeb na evropské země.

Scénáře cvičení jsou zaměřeny na působení v mírových a humanitárních misích OSN. Podle Bundeswehru jde o „unikátní vojenskou spolupráci“ obou států.

„Jsme ve fiktivní misi OSN. V uprchlickém táboře se zhoršuje situace s průjmovým onemocněním, které se nakonec ukáže jako epidemie cholery. Kromě toho dojde k těžké autobusová nehodě, takže dvě zdravotnické služby čínských a německých ozbrojených sil rozmístěné v oblasti operace musí spolupracovat na tom, aby pomohly co největšímu počtu lidí,“ popsal řídící cvičení Kai Schmidt.

Mezi silné stránky čínské armádní zdravotní služby podle něj patří zkušenosti a schopnosti v oblasti infekčních nemocí a jejich prevence. „Lékařská služba Bundeswehru je mimo jiné velmi zkušená v chirurgické péči o těžce zraněné,“ konstatoval Schmidt s tím, že během cvičení působí zdravotníci obou armád v kombinovaných týmech.

Na otázku, proč zrovna cvičení s čínskou armádou připomněl, že první kontakty navázali armádní zdravotníci obou zemí už před patnácti lety. Pak následovala společná lékařská sympozia, aby se nakonec v roce 2016 němečtí armádní zdravotníci zapojili do cvičení v jihozápadní Číně.

Přímá účast čínské armády v Evropě, navíc u jednoho ze klíčových spojenců, ale podle analytiků může poškodit obraz Německa v očích USA. Zvláště v době, kdy Washington tlačí na Berlín, aby zvýšil výdaje na obranu a více se podílel na společné obraně spojenců včetně například vyslání pozemních sil do bojů proti islamistům v Sýrii.

Podle Jorge Beniteze z vlivné americké Atlantické rady cvičení Číňanů v Evropě vyvolává dojem, že spojenec z NATO nesouhlasí s USA a hledá proto lepší vztahy s Čínou. „Jde o velmi levné propagandistické vítězství Číny,“ konstatoval.

Na evropském dějišti přitom měly čínské ozbrojené síly dosud jen pár příležitostí. V roce 2017 se skupina tří čínských bojových plavidel zapojila do cvičení s Ruskem v Baltském moři. Loni čínské námořnictvo podniklo několik cvičných protipirátských operací s flotilou Evropské unie, ale to bylo v Adenském zálivu.

„Vzhledem k tomu, že NATO bylo podezřívavé a ostražité vůči vojenskému rozvoji Číny a Německo je člen NATO, podtrhuje tento průlom značnou důvěru, která mezi Německem a Čínou panuje, a dokonce může být příkladem pro další země,“ komentovala cvičení zdravotníků čínská média.