Nechceme stavět vzdušné zámky, říká Metnar o vojenské spolupráci V4

Jednáte s Polskem, Maďarskem a Slovenskem o společné bojové skupině, takzvané „battlegroup“. Není tedy ve hře i nějaká společná mise? Nabízí se například Pobaltí.

Na téma V4 EU Battlegroup probíhá dlouhodobá diskuse. Jedním z cílů našeho předsednictví je zefektivnit způsob výstavby tohoto uskupení. Přesto už teď můžeme hovořit o kvalitní spolupráci. Důkazem je, že v tomto pololetí je bojová skupina V4 v rámci EU včetně více než pěti stovek českých vojáků v pohotovosti pro operace rychlé reakce. Společné mise v tomto formátu jsou závislé na případném rozhodnutí unie, že chce Battlegroup nasadit v některé ze svých operací.

Užší spolupráce v zahraničních misích je tématem, o kterém chceme během českého předsednictví diskutovat. Příklad z nedávné minulosti existuje. V roce 2017, ještě před spuštěním alianční mise eFP v Pobaltí, rotovali v tomto regionu vojáci států Visegrádu v rámci cvičení Training Bridge.

Připadá mi, že vojenská spolupráce V4 byla dosud spíše jen formální. Pravidelná proklamace: ano, jsme země V4 a chceme spolupracovat... V minulosti šlo o vcelku ambiciózní plány, ale pak z nich většinou sešlo.

Spolupráce v tomto formátu funguje. Neříkám, že neexistuje prostor na zlepšení, zejména v oblasti vyzbrojování, ale neoznačil bych ji v žádném případě pouze za formální. Příkladem budování společných schopností je například V4 logistické velitelství NATO v Polsku. Oba úspěšné projekty, bojové uskupení EU a společné logistické velitelství, jsou názornými příklady, že spolupracovat ve vojenské oblasti dokážeme.

DNY NATO Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se uskuteční 21. a 22. září. Účast potvrdilo 17 zemí. Vstup na akci je zdarma. Je to ojedinělá nekomerční přehlídka, na které mohou návštěvníci vidět vedle nejmodernější armádní techniky také to nejlepší, co mají k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci, Vězeňská služba a další složky. Loni byl vyrovnán rekord v návštěvnosti - 225 tisíc diváků. Více informací na oficiálních stránkách www.natodays.cz

Proč vůbec Ostrava jako místo setkání?

Volba Ostravy navazuje na tradici předchozích jednání, která často probíhají mimo hlavní města daných států. Viz předchozí slovenské předsednictví, kdy jsme jednali v Tatranské Lomnici a Piešťanech.

Ostrava je v mnoha ohledech zajímavá a nabízí nám unikátní možnost spojit setkání ministrů obrany V4 s návštěvou Dnů NATO na mošnovském letišti. A pokud si mohu dovolit soukromou odbočku, budu mít možnost trochu představit kolegům svůj domovský kraj, do kterého se vždy rád vracím.

Česká republika v rámci svého předsednictví V4 deklarovala za jeden z cílů začít věcnou diskusi o obranné spolupráci ve světle nových hrozeb na regionální i globální úrovni. Co si pod tím představit?

Jedním z hlavních cílů našeho předsednictví je zahájit diskusi o aktualizaci přístupu k obranné spolupráci V4. Je třeba si určit nové priority a aktivity, jak to již udělalo NATO a EU. Výsledkem by pak měla být aktualizace dokumentu Dlouhodobá vize států V4, který je z roku 2014. Jedná se o logický krok vzhledem k vývoji v oblasti regionálních hrozeb i globálního bezpečnostního prostředí.

A budou v Ostravě nějaká konkrétní rozhodnutí? Konkrétní projekty, o kterých už můžete říci, že se uskuteční?

Ve formátu ministrů obrany jsme se opakovaně shodli, že naším zájmem není stavět vzdušné zámky, ale chceme pragmatickou a konkrétní spolupráci. Pro mě je uskutečnitelným a realistickým cílem dosáhnout pokroku v oblasti společných akvizic. To je téma, které chci diskutovat v průběhu celého našeho předsednictví. Nechci předjímat konkrétní výsledek, ale věřím, že do léta příštího roku, kdy budeme předávat štafetový kolík Polsku, se v této oblasti posuneme vpřed.

O společných nákupech moderní techniky a vybavení se už v minulosti hovořilo poměrně často. Nebude to příliš složité, když se podíváme třeba na letectvo? Poláci šli cestou nákupu amerických F-16 a chtějí nejnovější F-35, my a Maďaři máme ve výzbroji stroje Gripen a Slováci se nakonec rozhodli také pro americké letouny.

Máte pravdu, že plány v minulosti byly velké, bohužel skutečná realizace pokulhávala. Přesto se nechci tématu vzdát. Chci na to jít z druhé strany, ubrat na přehnaných ambicích a být realistou. Pozitivním úspěchem bude spolupráce na nižší úrovni, než je společné pořízení stíhaček. Ta by sice vypadala spektakulárně, ale stůjme oběma nohama na zemi.

Začínat musíme od projektů, jako jsou nákup munice nebo společné vybavení příslušníků V4 Battlegroup. Potenciál je také v projektech Stálé strukturované spolupráce EU (PESCO). Když budeme jako V4 jednotní, posílí to pozici našich zemí v EU i NATO.

Budu navrhovat, aby naši náčelníci generálních štábů prověřili možnosti, kde by společné nákupy byly účelné, a národní ředitelé pro vyzbrojování u konkrétních projektů nalezli vhodný způsob pořízení.

A nebo radary, kdy pak nakonec každá země i přes původní proklamace společného nákupu šla svou vlastní cestou. V jaké fázi je vlastně nákup radarů MADR pro českou armádu?

Aktuálně se nacházíme v cílové rovince. Čekáme na finální znalecký posudek na cenu. Pak by už nemělo nic bránit tomu, abychom podepsali smlouvu a konečně tak otevřeli cestu náhradě 35 let starých sovětských radarů moderní technikou.

Do budoucna se přímo nabízí například společný nákup či provozování nových cvičných strojů L-39NG nebo výcvikového střediska vybaveného takovými stroji.

Proti takové iniciativě by se z našeho pohledu, a samozřejmě také z pohledu českého obranného průmyslu, určitě nedalo protestovat. Vývoj cvičných vojenských letounů má v České republice dlouhou tradici a projekt L-39NG potenciál pro řadu zákazníků. Uvidíme, jestli to v budoucnu může být jeden z průsečíků visegrádské spolupráce.

Zmínil jste, že s ministry navštívíte Dny NATO v Ostravě. O jak důležitou akci podle Vás jde a čím se na ní bude letos armáda prezentovat?

Dny NATO se staly fenoménem. Přerostly už dávno hranice regionu a jsou mezinárodním pojmem. Například letos je kromě mých kolegů z Polska, Slovenska a Maďarska navštíví i ministryně obrany Severní Makedonie a prezentovat se budou zástupci celkem 17 zemí. A určitě je jako již tradičně navštíví statisíce návštěvníků.

Naše armáda představí celou flotilu letounů a vrtulníků nebo bojové ukázky pozemních sil. A mám-li uvést příklad mezinárodní spolupráce, letos si ji v praxi v Mošnově vyzkouší společným seskokem čeští a polští výsadkáři.