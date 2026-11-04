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Inženýři vedle velitelů, roboty místo obrněnců. Ukrajina mění válčení, říká expert

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  12:52

Bezpečnostní expert Tim Mak | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Ukrajina se od roku 2022 stala největší bitevní technologickou laboratoří, která přináší revoluční změny v obranném průmyslu a strategiích. Před invazí tam působilo asi 20 až 30 obranných firem, teď je jich přes tisíc. Nedívejte se na produkty, které ukrajinští inženýři na bojiště chrlí, ale na proces, jakým vznikají, nabádá v rozhovoru americko-kanadský expert a vlivný komentátor Tim Mak. Západ by podle něj neměl kopírovat konkrétní technologie, ale hlavně způsob, jakým Ukrajinci inovují.

Sám působíte přímo na Ukrajině. Jak velkým fenoménem jsou dnes ukrajinské technologické firmy a jejich inovace?
Před plnohodnotnou invazí v roce 2022 působilo na Ukrajině možná 20 nebo 30 obranných firem. Dnes jich evidujeme přes 800. Vedu projekt Arsenal, který neustále aktualizuje podrobný seznam stovek společností, třídí je podle typu technologie, vyspělosti, produktů a specializace. To všechno vzniklo za pouhé čtyři roky. A 800 je pravděpodobně podhodnocené číslo, firem je výrazně přes tisíc.

Vybaví se mi hned například ukrajinská společnost FirePoint. Jedním ze zakladatelů je Iryna Terekh, původní profesí architektka, která nyní vyvíjí balistické rakety.
Ano, vyrábí zbraně dlouhého doletu. Musíme si uvědomit, že před plnohodnotnou invazí neměla Ukrajina žádný balistický raketový průmysl. Neměla ani ambice ani schopnosti podnikat takové údery. To všechno vyrostlo ve velmi krátké době a poháněno nutností.

„Zajímavé, co Ukrajinci vytvářejí, není produkt. Nenechte se rozptýlit produktem, soustřeďte se na proces.“

Co je teď podle vás pro Ukrajinu na bojišti největší výzva, myslím technologická?
Je tu konkrétní technologický problém a zároveň i problém strukturální. Tou konkrétní technologickou výzvou jsou drony Šáhid s proudovým pohonem. Původně šlo o íránské drony, Rusové je teď vybavili tryskovými motory. Letí rychlostí 500 až 600 kilometrů v hodině, takže jsou rychlejší, než dokážou tradiční prostředky zachytit. Ukrajinci proto musí vyvinout vlastní proudové stíhače dronů. Dokud se to nepodaří, bude umírat mnoho lidí. Funkčních řešení je zatím málo.

A ten strukturální?
Jde o neustálou nutnost inovovat. Opakuje se to znovu a znovu: Rusové vymyslí něco nového, Ukrajinci odpoví, Rusové vymyslí další věc a tak pořád dokola. Ukrajina musí stále vytvářet nové věci, aby se jí dařilo bránit se.

Tim Mak

Uznávaný americko-kanadský bezpečnostní expert, někdejší vojenský medik, investigativní novinář a válečný zpravodaj. Žije a působí v ukrajinském Kyjevě.

Působil jako investigativní dopisovatel z Washingtonu pro prestižní veřejnoprávní NPR, psal pro Politico, The Daily Beast nebo Washington Examiner.

Mezi jeho nejznámější investigativní úspěchy patří odhalení ruské agentky Marie Butinové infiltrující americké politické kruhy nebo zveřejnění interních nahrávek Národní asociace držitelů zbraní (NRA) po masakru v Columbine. V roce 2021 vydal o problémech a pádu této organizace knihu s názvem Misfire: Inside the Downfall of the NRA.

Na Ukrajinu dorazil pouhý den před plnohodnotnou ruskou invazí v únoru 2022. V zemi zůstal jako nezávislý novinář na volné noze, založil několik nezávislých médií zaměřených na konflikty a obranu. Například The Counteroffensive, který se zaměřuje na lidské příběhy z války na Ukrajině a dalších ohrožených regionů, nebo projekt The Arsenal, který mapuje a katalogizuje obranné technologie a taktické inovace přímo z ukrajinského bojiště.

Jak byste charakterizoval ukrajinské bojiště jako technologickou laboratoř? Co přesně z něj dělá něco kvalitativně jiného než předchozí konflikty, kde se přeci nové technologie také testovaly?
Je to několik věcí. První je, že na Ukrajině je inovace přímo součástí vojenských operací. Sloužil jsem v americké armádě, takže znám nejlépe ji. Dostali jsme nástroje a zadání mise. Bylo to jednoduché s takovými a takovými nástroji splňte úkol. Nástroje byly statické, neměnily se, nebo jen velmi pomalu. Ale na Ukrajině jsou inženýři přímo začleněni do vojenských jednotek a staví nové věci pro každou operaci. Inovace se tam považuje za integrální součást operací.

Druhým zásadním bodem je, že jde o konflikt vyrovnaných protivníků. To žene inovace dopředu, protože na druhé straně stojí lidé se zdroji i nápady, kteří vás tlačí, abyste dělali totéž. Třeba americká invaze do Afghánistánu nebyla konfliktem vyrovnaných protivníků. Válka na Ukrajině se tak mnohem víc podobá druhé světové válce. Němci vyvíjeli raketu V2, Britové radar a tak dále. Po pravdě na konflikty vyrovnaných protivníků nejsme od druhé světové války zvyklí, na té nejvyšší úrovni se žádný neodehrál.

Jak reálně funguje spolupráce inženýrů s veliteli přímo na frontě? Co v praxi umožňuje, aby se prototyp dostal do nasazení za dny nebo týdny místo měsíců či let?
Prvním a důležitým faktorem je velká volnost velitelů na lokální úrovni. Lidé jsou vedeni k tomu, aby zkoušeli nové věci. Druhým je pak koncept „combat hub“ (bojového centra). Inženýři tam pracují přímo v jedné místnosti s veliteli, kteří plánují operace. Byl jsem v několika takových centrech. Vidíte, jak v jedné místnosti plánují a řídí misi a hned vedle se staví nové drony pro další misi. Tato blízkost a propojení je pro rychlou adaptaci naprosto nezbytná.

Co je pro vás v posledních týdnech či měsících nejzajímavější inovací? Co byste dnes označil za skutečný průlom?
Průlomy mají v konfliktu vyrovnaných protivníků omezenou životnost. Často trvají, jen dokud jde o moment překvapení. Pak se nepřítel přizpůsobí, výhoda zmizí a musíte najít novou.

Ukrajina v poslední době zajímavě využívá bezosádková pozemní vozidla (UGV). Velké bombardovací drony je zvednou, odletí s nimi za nepřátelské linie, tam je shodí a odletí pryč. Pozemní roboty pak za frontou způsobují chaos: střílejí na cíle, připravují léčky a podobně. To je velmi zajímavý posun.

Je tedy klíčovým faktorem k rychlým obranným inovacím jejich decentralizace? Jak moc vlastně byla vynucená chaosem roku 2022 a jak moc je dnes vědomou strategií? Co se stane, když se stát bude snažit inovace znovu centralizovat?
Ano, vynutil ji chaos roku 2022 a pak ji Ukrajina přijala jako nadmíru užitečnou věc. Stát se bude vždy snažit centralizovat, ale byla by to obrovská chyba. Doufám, že to ukrajinské vedení chápe. Centralizace by mnoho inovací zničila.

Kde jsou podle vás největší limity takového modelu – v lidech, financích, komponentech, nebo v tom, že se bojiště mění rychleji, než stihnete svůj inovativní produkt škálovat?
To je zajímavé. Myslím, že limity jsou významné ve všech těchto směrech. Bojiště se ale neustále mění, takže škálovat vlastně nepotřebujete, protože rovnou přecházíte k další věci. Problém se tak řeší sám. Součástky a komponenty jsou velkým problémem. A není to ani tak otázka je získat, jako spíše geopolitický problém. Většina součástek pro ukrajinské obranné projekty totiž pochopitelně pochází z Číny. To je neustále narůstající problém, protože Čína podporuje Rusko. Je to do jisté míry sebedestruktivní: nakupovat za miliardy dolarů čínské součástky a tím podporovat čínský průmysl, který pak podporuje Rusko, jež na vás útočí.

To je ale zásadní a dlouhodobý problém nejen na Ukrajině.
Ano, sice dochází k určitým krokům, jak to řešit, ale pořád jde o zásadní problém.

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Jak daleko je Ukrajina od systémů, které nebudou vyžadovat stálou přímou lidskou kontrolu? Kde vidíte hranici mezi dnešním stavem a skutečně autonomními zbraněmi?
Skutečně autonomní zbraně jsou podle mě ještě hodně daleko. V této oblasti existují zajímavé technologie, ale ukázalo se, že je to těžší, než se čekalo. Rozeberme to na části. Máte dron a víte, že nepřítel je támhle. Musíte dron vyslat do vzduchu nebo po zemi, musí si najít cestu, na místě rozpoznat cíl a pak najít nejlepší způsob útoku.

Už jen dostat se na dané místo je těžší, než byste čekali. GPS na Ukrajině nefunguje vůbec (kvůli výkonnému rušení, pozn. red.). Jak tedy navigovat? Jednou z možností je vizuální navigace, kdy dron používá kameru a orientační body. To se ukázalo jako velmi těžké dotáhnout k dokonalosti. Hru zásadně mění třeba listí na stromech, sníh na zemi, záplavy, záleží i na výšce letu. Čím výš letíte, tím snadnější cíl sami tvoříte, čím níž, tím jste sice více v bezpečí, ale vidíte méně a máte podstatně horší možnosti vizuální navigace. Tyto inženýrské výzvy jsou velmi náročné a lidé na nich na Ukrajině pracují už roky. Zatím je nevyřešili. Myslím, že se k autonomii dostanou, ale ne bezprostředně, tedy v nějaké velmi blízké době.

Z odhadované až tisícovky obranných firem na Ukrajině, kolik má reálnou šanci „přežít“ a růst? Co rozhoduje o tom, které prototypy půjdou do masové výroby a které zůstanou na úrovni jednotek?
Skutečnost, že probíhá válka, mnoho společností drží. Až válka skončí, přijde velká konsolidace. Ale zároveň také skvělá příležitost pro české, polské, britské a americké firmy získat nejen zajímavé nápady a technologie, ale hlavně velmi cenný lidský kapitál. Dovedu si představit, že řada západních společností možná otevře své velké kanceláře v Kyjevě a bude najímat spoustu ukrajinských inženýrů. Dlouhodobě by to pro každou takovou firmu i pro celý průmysl bylo velkým přínosem.

Rozhodně konsolidace musí přijít. Systém je decentralizovaný a po válce už v této podobě existovat nebude, stejně jako současné finanční zdroje. Zůstanou zajímavé nápady a velmi chytří lidé, kteří budou muset najít způsob, jak spolupracovat. Číslo si netroufnu odhadovat, ale změna bude dramatická. Vítězů bude velmi omezený a malý počet.

Druhým problémem jsou například také exportní omezení. Ukrajina má velmi restriktivní pravidla pro prodej ukrajinských technologií. Jako příklad může sloužit právě FirePoint. Jde o velmi omezující proces, kdy většina firem může mít jediného zákazníka – ukrajinskou vládu. To není způsob, jak dlouhodobě budovat byznys. Potřebujete mít mnoho různých zákazníků po celém světě. To bude ta skutečná výzva.

„Já teď vidím obrněná vozidla spíše jako magnety pro drony.“

Může ukrajinské zkušenosti nějak rychle adaptovat i západní obranný průmysl, potažmo armády a ministerstva obrany?
Nemůžeme čekat, že západní země najednou přijmou decentralizovaný inovační proces.

To jistě ne, ale ukrajinský model ukazuje, že modernizace nemusí být otázka mnoha let. Co by se měl Západ podle vás naučit?
Můžeme udělat z inovace ústřední součást vojenských operací. Říkám lidem, že tím skutečně zajímavým není to, co Ukrajinci vytvářejí, není to produkt. Nenechte se rozptýlit produktem, ale soustřeďte se na proces. Na to, jak rychle to tvoří. Přizpůsobování inovací na úrovni brigád a nižších celků je něco, co rozhodně můžeme udělat prakticky hned. Myslím tím, mít inovačního důstojníka v každém praporu a brigádě, který přemýšlí o nových technologiích a o tom, jak je zapojit do plánování a provádění nových misí.

To by šlo uskutečnit skutečně okamžitě a bylo by to velmi chytré. Nemůžeme se už spoléhat na to, že průmysl bude něco nabízet a pak budou následovat dlouhé nákupní cykly. Musíme být mnohem adaptivnější a k tomu potřebujeme integrovat inovace přímo do vojenského procesu.

Mimochodem, jeden konkrétní příklad. V Česku uplynuly tři volební období, třináct let od chvíle, co začaly prvotní námluvy se švédským výrobcem pásových obrněnců CV90 na přezbrojení těžké mechanizované brigády. A první kusy z celkem 246 vozidel mají vojáci dostat letos.
Já teď vidím obrněná vozidla spíše jako magnety pro drony.

Myslíte tedy, že správnou cestou je nyní schopnost masového nasazení levných nebo ekonomicky výhodnějších a rychle vyráběných systémů?
Naprosto.

A jak podle vás právě drony změnily klasické koncepty kombinovaného válčení? Myslíte, že staré myšlení už přestalo fungovat?
To je těžká otázka. Třeba logistika. Všude na východní Ukrajině uvidíte nad silnicemi sítě. Kam oko dohlédne, stojí po obou stranách cesty vysoké sloupy se sítěmi. Proč? Protože drony zcela změnily logistiku. Každý nákladní vůz poblíž frontové linie je cílem. To zásadně změnilo obraz hrozeb. A odpovědí je masová výroba bezosádkových pozemních vozidel, která dnes hrají v ukrajinské logistice velkou roli. Jsou levná a uvezou velké množství paliva, vody a munice, aniž by někdo riskoval život.

V rámci projektu Arsenal jsme se taky obšírně zabývali vozidly, která se dnes jednoduše dovybavují sadou pro dálkové řízení. Nestavíte žádné bezosádkové vozidlo, jen do auta prostě nainstalujete balíček a z bezpečí sklepa auto dovedete na frontu a zase zpět. Pro lidi žádné riziko. Převezete munici, palivo i vodu. A přesně o tom je ukrajinská adaptace. Nevytvářet hned nová automatizovaná vozidla, ale systém zabudovat do již existujících nástrojů, třeba do náklaďáků, kterých už máte stovky a stovky.

Zcela zásadně drony proměnily průzkum. Můžete v reálném čase vidět prakticky všechno v okruhu 20, 30 nebo 50 kilometrů.

„Příměří ve skutečnosti znamená jen to, že se Rusko připravuje na další kolo.“

Jak rychle a efektivně se učí Rusko? V čem se jeho přístup k inovacím liší?
Rusové používají centralizovaný přístup a opírají se o své přirozené výhody. Mají víc lidí a víc zdrojů, proto nepoužívají decentralizovaný systém. Inovace prostě vynucují hrubou silou. I to může být velmi účinné. Mají také drony a inovační jednotky řízené státem. Díky tomuto soustředění jsou schopni problém vyřešit hrubou silou minimálně stejně rychle jako Ukrajinci, v některých případech rychleji. Příkladem jsou drony typu Šáhid s proudovým pohonem, které se ukázaly jako skutečný problém.

Ještě bych se vrátil k jedné otázce. Co tedy podle vás bude s ukrajinským inovačním potenciálem, když intenzita ruské války nějak poleví nebo dojde k nějakému příměří. Není pro Ukrajinu v takovém případě nebezpečné, aby vyschlo financování a vrátila se byrokracie?
Pokud válka skončí, velká část inovací se zpomalí, protože je žene každodenní iterace na bojišti. To ale neznamená, že inovace skončí, ani že zmizí lidský kapitál, který se vytvořil. Skutečným problémem může být odliv mozků. Velmi chytří lidé si mohou říct: Už jsem udělal dost, teď odejdu a budu žít klidnější život. Těžko jim to mít za zlé. Pro průmysl to ale bude velká výzva.

Důležité je mít na paměti, že i když válka skončí, nebude to konec. Příměří bude ve skutečnosti znamenat jen to, že se Rusko připravuje na další kolo. Je to klasický vzorec a netýká se jen Putina nebo jeho osobní ideologie. Podle mě prostě ruský nacionalismus chce kontrolovat Ukrajinu. A Rusové se vrátí.

Rozhovor vznikl během návštěvy Tima Maka a jeho expertní debaty pořádané v Centrem transatlantických studií (PCTR) při CEVRO Univerzitě v Praze.

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Témata: Ukrajina, Dron

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