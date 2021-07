Nové radary pro armádu jsou na cestě, potvrdil Metnar z Izraele

Nákup radarů MADR Pro armádu je nákup nových radarů klíčový. Současná technika ještě sovětské výroby totiž hlídá český vzdušný prostor od poloviny 80. let a už dvakrát překročila svoji životnost. Ministerstvo slibuje armádě nové radary už od roku 2004. Srpen 2016: Ministerstvo obrany obdrželo tři nabídky na dodávku 3D radiolokátorů MADR. O obchod za zhruba 3,5 miliardy korun se ucházela Francie, Izrael a Švédsko.

na dodávku 3D radiolokátorů MADR. O obchod za zhruba 3,5 miliardy korun se ucházela Francie, Izrael a Švédsko. Prosinec 2016: Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) oznámil, že obrana nakoupí izraelskou technologii. Radary má dodat izraelská státní společnost IAI Elta.

IAI Elta. Leden 2017: Smlouva na dodávku osmi moderních radarů pro českou armádu od izraelského státního výrobce by měla být podepsána do dvou měsíců, řekl při návštěvě Izraele Stropnický.

Prosinec 2017: Odcházející ministr obrany Martin Stropnický označil zakázku za připravenou k podpisu s tím, že ji novému ministrovi předává doslova v "mašličkách".

s tím, že ji novému ministrovi předává doslova v "mašličkách". Leden 2018: Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) nechala po nástupu do funkce prověřovat chystané "velké" zakázky .



. Květen 2018: Ministryně obrany Šlechtová oznámila, že inspekce ministerstva obrany zjistila ohledně zakázky „extrémně závažné nálezy“ . Věc na její podnět začala prošetřovat Vojenská policie. Ministryně prohlásila, že zakázku nechala prošetřit na základě zprávy Vojenského zpravodajství. Při následném jednání sněmovní komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství se ale ukázalo, že zpráva tajné služby žádné takové závěry neobsahuje .



. Věc na její podnět začala prošetřovat Vojenská policie. Ministryně prohlásila, že zakázku nechala prošetřit na základě zprávy Vojenského zpravodajství. Při následném jednání sněmovní komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství se ale ukázalo, že zpráva tajné služby žádné . Prosinec 2018: Ministerstvo obrany potvrdilo, že smlouvu na nákup radarů podepíše do poloviny roku 2019.

Červenec 2019: Vojenská policie ukončila prověřování zakázky na mobilní radary za několik miliard korun pro českou armádu. Případ odložila, protože nezjistila, že byl spáchán trestný čin.

Září 2019: Izraelská strana poslala do Prahy novou nabídku, která je stejná jako ta předchozí – 8 radarů za 3,5 miliardy korun. Smlouvu podepsala obrana v prosinci 2019.