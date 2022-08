Letka Luftwaffe míří do Austrálie, 13 tisíc kilometrů chce dát za 24 hodin

Momentálně jsou německé letouny v Singapuru a čeká je poslední fáze unikátního přesunu. Na přelet do Singapuru si německé letectvo dalo limit 24 hodin. Do cíle v australském Darwinu se pak mají dostat zhruba za 5 hodin.

„S prvním nasazením eurofighterů, A400M a tankerů v indo-pacifické oblasti ukazujeme, že myslíme na bezpečnost i mimo Evropu,“ uvedla německá ministryně obrany Christine Lambrechtová.

Německá Luftwaffe chce přeletem početné formace bojových a podpůrných letounů doslova na druhý konec světa demonstrovat svou operační připravenost působit prakticky kdekoliv.

Šestice stíhaček Eurofighter ze 74. taktického křídla v Neuburgu, čtyři transportní A400M z 62. přepravního křídla ve Wunstorfu a tři víceúčelové tankery A330 MRTT z mezinárodní jednotky v Eindhovenu odstartovaly v pondělí odpoledne.

Z Německa vedla trasa přes Itálii, Řecko, Izrael a Jordánsko do Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Tam se piloti vyměnili. Druhá fáze přesunu vedla přes Ománský záliv, Indii a Bengálský záliv do Singapuru, kam stroje dorazily v úterý po 13 hodině. Odsud zamíří už rovnou do australského Darwinu. Čeká je ještě zhruba 3 300 kilometrů.

Během letu stroje několikrát doplňovaly palivo za letu na předem určených místech nad otevřeným mořem.

V Austrálii se německé letectvo v příštích týdnech zapojí do několika cvičení, při kterých chce otestovat svou interoperabilitu se spojenci v regionu.

Například během cvičení „Pitch Black“ mají piloti stíhaček Eurofighter procvičovat vzdušné údery a obranu ve větších formacích, ale také manévrový vzdušný boj. Zapojí se také do námořního cvičení „Kakadu“, které je zaměřeno na protivzdušnou ochranu plavidel.

Před přeletem zpátky do Německa budou němečtí letci cvičit rovněž se singapurským letectvem a zastaví se rovněž v Japonsku a Jižní Koreji.

V kontextu jde o první větší vojenskou přítomnost Německa v indo-pacifické oblasti. Prvním krokem bylo vyslání námořní fregaty „Bayern“, která se od srpna 2021 do února 2022 plavila mezi Africkým rohem, Austrálií a Japonskem.