Stojíme za Ukrajinou, ujistil Lipavský v NATO. ČR zvažuje další pomoc Kyjevu

Aliance podle Lipavského zůstává jednotná v odmítnutí ruských požadavků, které ohrožují i českou suverenitu. Česká vláda zvažuje, že po zaslání dělostřelecké munice poskytne Ukrajině ještě další pomoc, potvrdil Lipavský.

Vláda ve středu souhlasila, že Ukrajině daruje přes 4 tisíce dělostřeleckých granátů za více než 36 milionů korun. Kyjevu má dodávka munice pomoci při obraně před možnou ruskou vojenskou akcí.

„V NATO jsem znovu ujistil Jense Stoltenberga, že Česká republika přikládá Alianci a transatlantickým vztahům velký význam. Jsme připraveni dostát spojeneckým závazkům včetně výdajů na obranu. Shodli jsme se na podpoře Ukrajiny a nepřijatelnosti ruských požadavků,” uvedl po svém prvním jednání s šéfem NATO.

Moskva u ukrajinských hranic v poslední době koncentrovala na 100 tisíc vojáků s bojovou technikou. Západ se obává, že Rusko chystá vojenský vpád na ukrajinské území. Moskva to sice odmítá, ale za stažení sil požaduje po Západu písemné záruky, že se NATO nebude rozšiřovat dál na východ k ruským hranicím.

V případě další vojenské spojenci zvažují kromě dalších sankcí vůči Rusku rovněž posílit svou vojenskou přítomnost na svém takzvaném východním křídle. Předsunuté prapory už Aliance rozmístila v reakci na ruskou anexi Krymu v roce 2014 v pobaltských zemích a Polsku. Podle dnešního vyjádření slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka zvažuje i nasazení jednotek na Slovensku.

„Vytvoření takovýchto útvarů a hlavně dodání reálných vojenských kapacit by bylo ve prospěch bezpečnosti České republiky,“ řekl po jednání se Stoltenbergem Lipavský. Čeští vojáci jsou v rámci těchto jednotek nasazeni v Lotyšsku a Litvě.

„Věřím, že Česká republika najde dostatečně silný příspěvek do posilování již existujících struktur,“ citovala českého ministra agentura agentura ČTK s tím, že o konkrétní podobě tohoto zapojení se teprve bude v Česku diskutovat.

Se Stoltenbergem mluvil ministr také o důležitosti jednoty aliance ve vztahu k Rusku. Spojené státy i NATO ve středu písemně odmítly ruské požadavky zavřít Ukrajině dveře do NATO a stáhnout síly z postkomunistických zemí. „Jednoznačně jsme odmítli, že nám někdo bude určovat, koho si smíme na své území pozvat a koho ne,“ prohlásil Lipavský.

Sám podle svých slov věří v diplomatické urovnání krize. Bilaterální rozhodnutí o darování munice ukrajinské armádě a další naše kroky na podporu Ukrajiny je podle něj potřeba vnímat jako součást mezinárodního úsilí, jak odradit Rusko od agrese.

Krize je blíž, než se zdá, vzkázal Fiala

Ukrajina podle premiéra Petra Fialy (ODS) čelí ze strany Ruska mimořádném tlaku. Věří, že se krizi podaří vyřešit mírovou cestou. „Aby se tak ale stalo, musíme dát jasně najevo, že Západ stojí pevně za Ukrajinou,” vzkázal ve videu zveřejněném na sociálních sítích.

„Ukrajinská krize je blíž, než se může zdát. A na naši republiku má tamní dění obrovský vliv,” obhajoval Fiala, proč se vláda ve čtvrtek odhodlala darovat Ukrajině munici.

Odmítl zároveň tvrzení, že se ukrajinská krize Česka netýká, že je to daleko. Varoval, že jakákoliv destabilizace Ukrajiny by mohla vést k prohloubení energetické krize, která se už teď dotýká tisíců rodin v Česku. „Může také přijít krize humanitární a v důsledku můžeme čelit i migrační vlně z Ukrajiny. Nechci strašit, ale to jsou bohužel reálné scénáře,” řekl.

Zcela zásadní je podle jeho slov vlastní historická zkušenost, na kterou nesmí ČR zapomínat. „My přece dobře víme, co to znamená destabilizovat a rozvrátit stát násilným vstupem cizích vojsk, a i proto je naší povinností Ukrajině pomoci a podpořit ji. Podpořit nejenom slovy, ale také konkrétními činy. Není možné jenom přihlížet, doufat, že se krize vyřeší sama,” dodal.

Jak podotkl, ruské operace zasahují i na české území, ať už už je to formou dezinformační války, která podél Fialy určitě probíhá, nebo přímými akcemi jako ve Vrběticích.

„Situace je opravdu vážná a ukrajinská hranice je od té naší vzdálena necelých 300 kilometrů. To musíme mít na paměti,” dodal.