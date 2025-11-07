Na servisu a opravách českých leopardů se bude podílet státní VOP CZ

„Pro nás je tato smlouva opět důležitým milníkem, jelikož nás posouvá na nový typ západní techniky. Zároveň díky tomu získáme potřebné know-how v oblasti oprav, které budeme dále rozvíjet a uplatňovat,“ uvedl ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil. Potvrdil, že se společností Rheinmetall chce státní podnik navíc spolupracovat i na dalších projektech v oblasti pozemní techniky.
O zapojení české státní společnosti do servisu a oprav tanků Leopard 2A4 se hovořilo už dříve. Smlouva obsahuje přesný plán, jak se bude rozsah oprav postupně rozšiřovat. Cílem je, aby VOP CZ na konci této doby zvládal kompletní servis tanků, včetně případných modernizací.
Ještě letos mají vybraní specialisté projít školením přímo v Německu. Poté se servisní pracovníci ve spolupráci s německými odborníky zapojí do údržby tanků přímo v posádce Přáslavice. Součástí dohody je i možnost vytvoření mobilního servisního týmu, který bude schopný provádět drobné opravy přímo v místech nasazení mimo hlavní základnu.
Armáda bude mít do konce roku 2026 ve výzbroji celkem 42 tanků Leopard ve starší modifikaci 2A4. Celkem 28 z nich (a také dva vyprošťovací) získalo Česko od Německa darem za českou vojenskou pomoc Ukrajině. A dalších 14 ministerstvo obrany nakupuje. Dodat je má právě německý Rheinmetall za 3,98 miliardy korun bez DPH.
Smlouvu na jejich servis s touto německou společností uzavřelo již v srpnu ministerstvo obrany. Tehdy Informovalo, že jde o rámcovou dohodu na sedm let ve výši 6,16 miliardy korun bez DPH. Jde o rámcovou – maximální možnou sumu na opravy a udržování tanků v perfektním stavu.
Ministerstvo obrany avizovalo, že nemusí být během sedmi let vyčerpána. V rámcové smlouvě na servis tanků je zahrnut nejenom samotný servis a opravy, ale i pořízení náhradních dílů, a to včetně takzvaného iniciačního balíčku, který zajistí zásobu náhradních dílů na několik let.
Tanky Leopard 2A4 v české armádě nahrazují stroje původně sovětské konstrukce T-72 M4CZ. Ty již nesplňují podmínky moderního bojiště, ať už z hlediska palebné síly či ochrany osádky.
Těžká kavalerie do roku 2031
V září ministerstvo obrany také podepsalo závaznou objednávku na nákup 44 nejmodernějších bojových tanků Leopard 2A8. V první fázi chce ministerstvo pořídit 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH. Na dalších 14 tanků má obrana opci s tím, že budou pořizovány podle finančních možností resortu.
Česko tanky nakupuje za stejnou cenu jako ostatní zákazníci, tedy v současné době Německo a Nizozemsko. Inflační a kurzová rezerva byla stanovena na 5 miliard korun.
Dalších 1,49 miliardy korun s DPH bude stát zmiňovaná „bohemizace“. Je tím myšlena nutná úprava a dovybavení tanků pro českou armádu. Půjde o komunikační a spojovací prostředky (tzv. C4ISTAR), kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety.
Tankové vojsko tak má v následujících letech citelně posílit. Zatímco doposud se armáda spoléhala na udržování asi tří desítek zastarávajících tanků T-72M4CZ, už za pět let by měla disponovat minimálně 86 bojovými tanky Leopard 2. To je prakticky trojnásobná síla oproti současnému stavu.
V roce 2031 už by měli mít čeští vojáci ve výzbroji také všech 246 nových pásových obrněnců CV90, na jejich výrobě se bude rovněž významně podílet státní VOP CZ.
Šenovský opravárenský podnik se zabývá opravami vojenské techniky či strojírenskou výrobou pro armádu i civilní sektor. Zaměřuje se zejména na techniku používanou v pozemních silách a jejím hlavním úkolem je zajišťovat servis a bojeschopnou pozemní techniku pro českou armádu. Za loňský rok podnik podle ministerstva obrany vykázal zisk před zdaněním téměř 30,5 milionu korun, předloni skončilo hospodaření firmy ztrátou 55,8 milionu.