Novým českým velvyslancem při NATO má být Landovský

Informaci o připravované změně v českém zastoupení při NATO dnes České televizi a agentuře ČTK potvrdil ministr obrany Lubomír Metnar.



„Pan náměstek Landovský k mému smutku asi bohužel bude odcházet, protože směřuje tady do těchto diplomatických služeb. Nebudu to zastírat, je to pravda,“ uvedl Metnar v Berlíně po setkání s německou ministryní obrany Ursulou von der Leyenovou.

Do Bruselu by podle Metnara měl Landovský odejít na přelomu léta a podzimu. Dvaačtyřicetiletý Landovský na ministerstvu obrany působí od roku 2015 jako náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie. Předtím pracoval jako poradce na ministerstvech obrany a zahraničí a také jako advokát.



V minulosti také působil jako konzultant pro rozvojové programy OSN na Blízkém Východě, vědecký pracovník na Státní univerzitě v Oregonu při výzkumu moderních konfliktů o přírodní zdroje nebo asistent zvláštního zpravodaje pro lidská práva v bývalé Jugoslávii ministerstva zahraničí.

Čeští vyslanci při NATO Karel Lukáš (1989 - 1995)

Jaroslav Šedivý (1995 - 1997)

Karel Kovanda (1998 - 2005)

Štefan Füle (2005 - 2009)

Martin Povejšil (2009 - 2012)

Jiří Šedivý (2012 - dosud)

Syn zesnulého herce a disidenta Pavla Landovského je členem ČSSD. Loni byl neúspěšným sociálnědemokratickým kandidátem na pražského primátora.

Český diplomat, politik a odborník v oblasti bezpečnostní politiky a obranného plánování Jiří Šedivý je českým velvyslancem při NATO už sedmý rok. Od září 2012. Předtím již v NATO působil tři roky jako náměstek generálního tajemníka. „Pro mne osobně to znamená především deset let úžasné práce v NATO,“ uvedl nedávno v rozhovoru k 20. výročí vstupu České republiky do NATO.

Šedivý je absolventem katedry válečných studií londýnské King’s College; v roce 1999 obhájil doktorát na Univerzitě Karlově, kde během let 1995–2003 vyučoval mezinárodní politiku a bezpečnostní studia. Od září 2006 do ledna 2007 byl ministrem obrany a v letech 2010 až 2012 náměstkem ministra obrany.