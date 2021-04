Čeští kyberstrážci na špičce. Skončili třetí na největším cvičení světa

„Chtěl bych hlavně všem poděkovat za obrovské nasazení, které vyústilo v naše špičkové umístění,“ řekl šéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka (NÚKIB).

Co do účasti i rozsahu patří cvičení Locked Shield tradičně mezi největší na světě. Každoročně ho pořádá centrum výjimečnosti NATO zaměřené na kyberobranu v estonském Tallinu (CCDCOE – NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence).

Národní tým České republiky tvoří pravidelně zástupci státních složek, soukromého sektoru i akademické sféry. Cvičení je zaměřeno na ochranu civilních i armádních IT systémů a systémů kritické infrastruktury.

NÚKIB @NUKIB_CZ Česko je opět na stupních vítězů v největším cvičení kybernetické bezpečnosti na světě. Obrovský dík všem, kteří se na tom podíleli. Více informací zde: https://t.co/bbjoE7IVz8 oblíbit odpovědět

Předností jen nejen rozsah, ale především jeho komplexnost. Stejně jako v minulých letech simulovalo reálné kybernetické útoky. Takzvaný „červený tým“ útočil na systémy a sítě „modrých“ soutěžních týmů složených z expertů, kteří v reálném světě IT systémy každodenně chrání. Dominantně jde tedy o technické cvičení, kdy proti sobě stojí týmy z jednotlivých zúčastněných zemí. Cílem je ochránit svěřenou infrastrukturu.

„Díky Locked Shields jsme si zkusili nejen spolupráci našich technických expertů napříč různými organizacemi, ale také se v jedné místnosti sešli špičky jednotlivých institucí, které by takovouto situaci řešili i v realitě,“ konstatoval Řehka.

Útoky na elektrárny, dezinformace i právo

Přesné scénáře jsou sice tajné, nicméně v minulých letech se týkaly fiktivní země „Berylie“, která během voleb čelila masivním koordinovaným útoků hackerů na civilní i vojenskou infrastrukturu.

Locked Shield Centrum výjimečnosti pro kyberobranu NATO (NATO CCD COE) v estonském Tallinnu pořádá cvičení pravidelně od roku 2010.

Jde akreditované výzkumné a tréninkové centrum Aliance, které poskytuje vzdělávací služby, konzultace, předává zkušenosti a provádí výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti. V současné době jsou členy Belgie, Británie, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Turecko a USA. Z nečlenských států NATO jsou partnery Finsko, Rakousko a Švédsko.

Obránci tehdy měli za úkol udržet v chodu takřka 4 tisíce virtualizovaných systémů a hackeři pak během několik dní cvičení podnikli přes 2 500 útoků na klíčové energetické a komunikační systémy, na kterých závisí celý moderní životní styl.

Účastníci tak museli bránit například elektrárnu nebo čističku vody před kybernetickými útoky, které měly za cíl vyřadit tato zařízení z provozu.

Mimo technickou část se ale během cvičení řeší také právní, komunikační a analytický rozměr kybernetických útoků. Jednotlivé týmy proto musí řešit otázky mezinárodního práva, analyzovat mediální prostředí v oblasti a detekovat dezinformace a všechny podstatné aspekty analyzovat a předat k rozhodnutí strategickému týmu.

Důležitá je proto i schopnost reportingu o incidentech a forenzní analýza škodlivých kódů. Všechny tyto součásti cvičení se následně potkají u strategických týmů jednotlivých zemí, které řeší zadanou problematiku na strategické úrovni.

Čeští experti se cvičení Locked Shields účastní opakovaně. Dlouhodobě patří mezi absolutní špičku. V roce 2017 český tým cvičení vyhrál, o rok později obsadil třetí místo a v roce 2019 druhé místo. Loni se cvičení kvůli pandemii koronaviru nekonalo.

„Skutečnost, že se naše technické týmy opakovaně umísťují na předních příčkách a pozitivně jsme hodnoceni i v netechnických disciplínách, svědčí o tom, že naši experti patří ke světové špičce a Česká republika má v této oblasti co nabídnout,“ dodal Řehka.