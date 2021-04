Pozor na kyberútoky, varuje NÚKIB kvůli vyhroceným vztahům s Ruskem

„Aktuální dění na národní i mezinárodní scéně může vést k vyššímu počtu kybernetických útoků proti České republice,“ varoval NÚKIB.

Zveřejnil kvůli tomu zvláštní analýzu nejčastějších technik, které aktuálně útočníci využívají, a také nejčastěji zneužívané zranitelnosti systémů.

Útoky mohou mít podle úřadu nejrůznější povahu - od jednoduchých útoků na webové stránky až po sofistikované a velmi destruktivní útoky, jejichž cílem je nevratné smazání dat, kybernetická špionáž a další jevy.

NÚKIB @NUKIB_CZ V návaznosti na aktuální dění jsme vyhodnotili zvýšené riziko kybernetických útoků vůči České republice. Z toho důvodu jsme zpracovali analýzu, která správcům systémů může pomoci s posílením zabezpečení jejich systémů. Více informací na našem webu: https://t.co/vhBQAg2Fkh oblíbit odpovědět

„Analýzu jsme poslali adresně správcům informačních systémů, které spadají pod náš zákon, a jsou tím pádem zásadní pro fungování státu a bezpečí a zdraví jeho obyvatel. Zároveň ji však dáváme volně k dispozici veřejnosti, aby tyto informace pomohly ochránit i systémy, které pod náš dohled nespadají,“ vysvětlil ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Dokument obsahuje i odkazy na podpůrné materiály, které NÚKIB vydal již dříve a které mohou být správcům systémů užitečné.

Podle NÚKIB jsou ohroženy především vládní instituce, ozbrojené síly a firmy v sektoru energetiky a průmyslu. Mohou čelit špionážním kybernetickým operacím nebo destruktivním útokům v podobě sabotáží průmyslových systémů a útoků prostřednictvím takzvaného ransomwaru/wiperu.

Podle úřadu hrozí rovněž útoky na důvěrnost a integritu dat, konkrétně například zneužití informací z e-mailové komunikace získaných kybernetickou špionáží k dezinformačním kampaním.

Vzhledem ke zvýšenému riziku doporučuje NÚKIB ostražitost před konkrétními technikami kybernetických útoků a zneužití konkrétních zranitelností. „Pokud organizace provozuje některý ze zranitelných systémů, důrazně doporučujeme kontrolu jeho verze a jeho případnou aktualizaci,“ varoval úřad.

Kyberútoky na nemocnice i ministerstvo

Česko v poslední době čelilo například několika rozsáhlým kyberútokům na nemocnice během pandemie koronaviru. Hackerskému útoku čelilo předtím také ministerstvo zahraničí.

Do budoucna má pomoci čelit takovým akcím nová Národní strategie pro čelení hybridnímu působení, kterou přijala v pondělí vláda. Podle podplukovníka Petra Matouše, který působí na Úřadu vlády jako poradce premiéra Andreje Babiše, proces kauza s ruskými agenty změny v přístupu a obraně Česka před hybridními hrozbami urychlí.

„Je to pro mnohé pochybovače střet s realitou. Takové činy na území suverénního státu nemají místo a jasně ukazují, co si o nás druhá strana myslí, že si to dovolila,“ uvedl Matouš.

Připomněl, že pro hybridní útočníky je zásadní pohybovat se na hranici války a míru. Záměrně zahlazují stopy, aby vyšetřovatelé nemohli cizímu státu útok přisoudit. „Je důležité číst realitu a mít odvahu označit původce útoku. Schválená strategie nám k tomu pomůže, musíme ale dál pracovat na konkrétních krocích,“ dodal Matouš.