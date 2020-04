Nákaza zasáhla letadlovou loď Roosevelt. Námořníci jsou evakuováni

Z posádky letadlové lodi, čítající přes 5 600 lidí a kotvící nyní na Guamu, bylo do čtvrtka otestováno zatím 1 300 členů. Negativních je necelých 600 testů. Na další výsledky se čeká. Pozitivní testy na přítomnost nového koronaviru mělo 93 námořníků, z nichž jen sedm nevykazuje žádné příznaky onemocnění.

Podle náměstka ministra obrany pro námořnictvo Thomase B. Modlyho zdravotníci pracují na urychlení testování a v současné době také probíhá důkladná dezinfekce všech prostor třísetmetrového plavidla. „Zastavení šíření tohoto viru je boj. (Letadlová loď) Roosevelt je v této nové bitvě přímo na frontě,“ řekl.

O pomoc se zamezením šíření nákazy požádal Pentagon kapitán lodi Brett Crozier s doporučením, že je nutné poslat do karantény většinu posádky a na letadlové lodi k tomu není kvůli stísněným podmínkám adekvátní prostor. „Nejsme ve válce. Námořníci nemusí umírat,“ napsal Crozier v oficiálním dopise.

Podle Modlyho se speciální zdravotnický tým přímo na palubě snaží zmapovat, jak k šíření nákazy na lodi došlo a vytvořit přesnou časovou osu. Ze zjištění zatím vyplývá, že k nakažení prvních členů posádky došlo pravděpodobně během plánované zastávky ve vietnamském přístavu Danang. Modly připomněl, že v té době Světová zdravotnická organizace

registrovala ve Vietnamu pouze 20 prokázaných případů nákazy novým koronavirem a to výlučně v hlavním městě Hanoji. „Tedy daleko od místa, kde plavidlo kotvilo,“ dodal.

USS Theodore Roosevelt Letadlová loď (CVN-71) třídy Nimitz. V aktivní službě od roku 1986. Loď je pojmenována podle 26. prezidenta USA Theodora Roosevelta. Domovským přístavem je Norfolk ve Virginii. První bojové nasazení bylo během války v Perském zálivu v letech 1990-1991. Výtlak: 104 600 t

Délka: 332,8 m

Šířka: 76,8 m

Ponor: 11,3 m

Pohon: 2× jaderný reaktor Westinghouse A4W (194 MW)

Rychlost: >30 uzlů (>56 km/h)

Dosah: neomezený po dobu 20-25 let

Posádka: 2480 námořníků + 3200 letecký personál

Výzbroj: 90 letounů a vrtulníků Zdroj: U.S. NAVY



Všichni námořníci, kteří se tehdy vraceli z pevniny na palubu, byli prověřováni, byla jim měřena teplota a každý s podezřením na onemocnění byl okamžitě dán do karantény. „V té době jsme neměli žádné pozitivní testy,“ konstatoval Modly.

Na konci čtrnáctidenní preventivní karantény vykazovali příznaky onemocnění pouze dva členové posádky na palubě. Ti byli zcela izolováni a posléze přepraveni do nemocnice námořnictva na ostrově Guam. Nyní jsou vyléčení.

Ve zbytku posádky nyní probíhá intenzivní testování. „Identifikovali jsme a umístili do karantény všechny podezřelé z úzkého kontaktu s těmi, kteří byli pozitivně testováni,“ řekl Modly s tím, že všichni nakažení byly z lodi přesunuti a dáni do izolace.

Na pevninu se z lodi přesunulo do karantény doposud tisíc námořníků, v příštích několika dnech by to mělo být 2 700 členů posádky.

Velení námořnictva předpokládá, že na letadlové lodi nakonec zůstane jen asi zhruba 400 lidí, kteří se postarají o základní provoz plavidla. „Plavidlo nese zbraně, munici, drahé letouny a má také jaderné reaktory. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany vyžaduje určitý počet lidí na palubě,“ dodal Modly.