Hanba, fůj! vyslechl si Okamura na konferenci o obraně a bezpečnosti

Pak přišli na řadu lídři a zástupci parlamentních stran. Při představování šéfa SPD Tomia Okamury se ovšem z jinak distingovaného pléna opakovaně ozvaly výkřiky „hanba a fuj“.
Okamura je přitom rekordmanem v účasti na této prestižní konferenci. Během svého vystoupení opakoval, že prosazuje budování moderní technologické a vyspělé armády. „Nejde nám o kvantitu, ale o kvalitu a efektivitu,“ řekl.
Investiční plány by podle něj měly odpovídat ekonomickým možnostem ČR. Cílem je prý armáda, která má důvěru občanů. Česká armáda se ale přitom dlouhodobě těší velmi vysoké důvěře obyvatelstva, jak ukazují průzkumy veřejného mínění.
Obrana je základ, apeluje opozice
Podle návrhu vlády by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procentům HDP. Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. ČR by tak na obranu měla vynakládat 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna.
Česko musí být spolehlivým spojencem a investovat do obrany i kyberbezpečnosti, zdůraznil Ivan Bartoš (Piráti). „Ruská agrese připomněla, že mír v Evropě není zadarmo. Pokud budeme obranyschopnost dále podceňovat, možné budoucí agresory nezastraší. Přiznejme si na rovinu, že na rozdíl od Ukrajiny není Česká republika na takový konflikt dostatečně připravená,“ konstatoval.
Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) si Česko musí uvědomit odkud nebezpečí hrozí a jaké je. Pak je prý teprve nutné přijímat opatření. „Nemůžeme se soustředit pouze na jeden konflikt. Nesmíme podceňovat ani hrozby přicházející z Blízkého východu,“ řekl.
Havlíček trvá na tom, že výdaje na obranu nemohou být jediným pilířem bezpečnosti. Důležité je zajistit také vnitřní, energetickou a průmyslovou bezpečnost.
„Nejsme schopni uspokojit všechny, kteří tlačí na zvyšování rozpočtu, pokud chceme být rozpočtově zodpovědní,“ řekl s tím, že odpovědná vláda se nesmí nechat dotlačit do kouta a jednotlivé pilíře vyvažovat.
Marek Výborný (KDU-ČSL) upozornil, že jsme v rámci vnější bezpečnosti závislí na spojencích v NATO a měli bychom plnit naše vlastní závazky, které jsme jim dali.
„Dnes je nejméně vhodná doba na drastické škrty v rozpočtu ministerstva obrany,“ dodal s tím, že stát nemůže přidávat v jiných oblastech, pokud nejprve nepřidá na obranu.
Martin Kupka (ODS) chce zvyšovat tlak na vyšší investice do obrany. „V okamžiku, kdy nezajistíme bezpečnost, se ukážou ostatní hodnoty v lidském životě jako druhořadé,“ podotkl.
Podle Matěje Ondřeje Havla (TOP 09) si stát lidé zřídili proto, aby jim zajistil bezpečnost. Česko by podle jeho názoru mělo být tahounem a příkladem podobně jako Polsko nebo pobaltské státy. „Ukrajinská válka je i naše bojiště,“ varoval.
Martin Dvořák (STAN) upozornil, že zodpovědná vláda nemůže rezignovat na svou primární roli – zajišťovat bezpečnost. „Nestačí jen říct, že Rusko je agresor. Nutné je podporovat Ukrajinu,“ řekl s tím, že vláda Andreje Babiše se obecně chová v otázkách bezpečnosti mimořádně nezodpovědně.
Ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé sobě) na konferenci na poslední chvíli zastoupil Karel Beran. Podle něj Spojené státy chtějí, aby evropské státy stály více na vlastních nohou. „To je i náš zájem… Amerika rozumí jazyku nových pronárodních stran,“ prohlásil.
Na otázku, zda politici souhlasí s americko-izraelskou operací vůči Íránu, všichni kromě Okamury vyjádřili podporu. „Stojíme pevně za USA a Izraelem jakkoli si uvědomujeme vyplývající rizika,“ prohlásil Havlíček.
Podle Havla íránský režim netajil svými válečnými ambicemi a stále chrastil jadernými zbraněmi. „Věřím, že operace se zakládala na zpravodajských informacích. Stojím za Izraelem, tato situace je ospravedlnitelná vzhledem k vývoji na Blízkém východě,“ řekl.
Kupka považuje vojenský zásah za krajní řešení, ale řešení správné. Podle Berana „jiná cesta v tomto případě nebyla“.
Podle šéfa SPD Okamury útok USA a Izraele zvyšuje riziko destabilizace regionu, masové migrace a energetické krize a oslabuje a porušuje mezinárodní řád.
„Požaduji respektování mezinárodního režimu. Žádná válka nikdy situaci nezlepšila. Libye, Sýrie, Irák, Afghánistán. Tato válka znamená pro ČR jen rizika a negativa,“ řekl.
Prakticky všichni zástupci politických stran se shodují na tom, že vztahy s USA jsou klíčové. Jak pro ČR tak pro Evropu.
Například podle Havlíčka ale nejde jen o obranu. „Jedním z našich bodů zahraniční cesty bude otevřít otázku dlouhodobých kontraktů od USA na úrovni plynu,“ nastínil.
Podle Marka Výborného by dezintegrace atlantických struktur byla nebezpečná jak pro USA tak i pro Evropu.
„Z bláhové naděje, že Trump bude mít Česko rád, jsme se probudili. Musíme se smířit s tím, že chceme-li být relevantním partnerem vůči USA, nedokážeme to sami. Musíme být součástí silné, sjednocené a svobodné Evropy,“ prohlásil Dvořák.