Kulhánek: zkušenosti ze tří ministerstev, po Krymu dojednal zásadní deklaraci

Sedmatřicetiletý Kulhánek se má ve středu ujmout vedení ministerstva zahraničí. Do čela české diplomacie ho nominovalo vedení ČSSD. Patří k dlouholetým dlouholetým spolupracovníkům špiček strany, radil vicepremiérovi Janu Hamáčkovi i expremiérovi Bohuslavu Sobotkovi.

„Zkušenosti určitě má. Nebude to mít jednoduché. Česká zahraniční politika rozhodně není v nejlepší kondici a doba je a bude turbulentní,“ uvedl diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar.

Kulhánek podle něj musí počítat s tím, že jeho mandát bude vnímán jako časově omezený, navíc v době předvolebního napětí. „O to víc se bude muset snažit hledat konsenzus napříč českými institucemi i politickým spektrem včetně státotvorné opozice,“ dodal.

To už ostatně Kulhánek prokázal. Když neoznačení ruští vojáci obsadili v roce 2014 ukrajinský Krym, byl jedním ze tří hlavních vyjednavačů zcela bezprecedentní dohody všech parlamentních stran k zajištění obrany České republiky.

Historickou deklaraci tehdy předsedové šesti politických stran kromě komunistů podepsali 12. března 2014 u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do NATO. Na jejím základě se pak vládní koalice zavázala spojencům zvyšovat výdaje na obranu.

„Pro někoho není příliš výrazný, spíše hledá konsenzus než jedná v konfliktu. Ale je to slušný a tichý člověk a o to více pracovitý. Dokáže o věcech přemýšlet a dotahovat je do konce. Nástup bude obtížný a bude potřebovat ostré lokty, aby svedl bojovat za zájmy ČR,“ konstatoval bezpečnostní expert a někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, který s Kulhánkem právě deklaraci napříč politickým spektrem dojednával.

Připomněl, že má bohaté zkušenosti z pozic náměstka na ministerstvech vnitra, obrany i zahraničí. Skutečnost, že Kulhánek v minulosti také působil jako externí spolupracovník čínské státní společnosti CEFC Europe, nepředstavuje podle Šedivého problém.

Vicepremiér Hamáček opakovaně potvrdil, že má bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. „Nevidím důvod k tomu, aby byl šmahem označován za někoho, kdo prosazuje čínské zájmy,“ podotkl Šedivý.

Vrátit primární principy české diplomacie

Někdejší diplomat a náměstek ministra obrany Daniel Koštoval připomněl, že Kulhánek je dlouholetým členem užší české bezpečnostní komunity.

„I přes členství v ČSSD jsme se shodovali na strategické důležitosti transatlantické vazby, aliančním zajištění obrany a potřebě do bezpečnosti a obrany důsledně investovat,“ konstatoval.

Souhlasí s tím, že to v čele diplomacie nebude mít Kulhánek jednoduché. V následujících několika měsících i navzdory vnitropolitickým tlakům by se měl pokusit vrátit do popředí primární platné principy české zahraniční a bezpečnostní politiky. A to v situaci, kdy nejen Česko, ale i Aliance a Evropská unie čelí zásadním bezpečnostním výzvám ze strany Ruska i dalších aktérů.

„Jako člen vlády bude mít jinou odpovědnost, než dříve. Za resort zahraničí by měl mít vlastní tvář a stát pevně na svých nohou, aby když přijde na věc, rezolutně hájil Ústavu ČR a zájmy České republiky,“ řekl Koštoval.

Kulhánek byl během služby v diplomacii mimo jiné členem delegace, která v létě 2015 jednala v Libanonu o osudu pětice Čechů tam unesených v souvislosti s kauzou obchodníka se zbraněmi Alího Fajáda. Studoval mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově, získal magisterský titul na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu.

Mezi lety 2008 a 2011 byl analytikem nevládní Asociace pro mezinárodní otázky, od června 2013 do března 2015 byl členem správní rady. Jako analytik se věnoval postsovětskému regionu, zabýval se například vztahem Ruska s NATO a EU nebo vztahům Moskvy k jednotlivým postsovětským státům.