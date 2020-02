NATO zvažuje rozšíření irácké mise, kterou pozastavily raketové útoky

O vývoji v Iráku a možném obnovení a rozšíření výcvikové mise budou ve středu v Bruselu jednat ministři obrany NATO. Česko bude zastupovat ministr Lubomír Metnar.

„Ministři budou diskutovat o budoucnosti naší mise v Iráku, kde cvičíme a radíme iráckým ozbrojeným silám, aby zajistily, že se ISIS nebude moci vrátit,“ potvrdil před dvoudenní schůzkou šéf NATO Jens Stoltenberg.

Aliance má v Iráku asi 500 vojenských instruktorů včetně 40 českých vojáků, kteří mají cvičit irácké bezpečnostní složky a radit jim. Počátkem ledna ale byla mise pozastavena kvůli obavám o jejich bezpečnost. Sousední Írán totiž v odvětě za zabití svého vojenského stratéga generála Kásima Solejmáního ostřeloval přes hranice raketami některé spojenecké základny.

Podle Stoltenberga Aliance může udělat více. Ve hře je například případné posílení výcvikové mise. Konkrétní kroky Stoltenberg neupřesnil s tím, že se spojenci nejprve pokusí se souhlasem irácké vlády restartovat současnou misi. Obnova mise je podle jeho slov ale nadále podmíněna uklidněním situace.

Podle některých diplomatických zdrojů by mohl být počet instruktorů v misi NATO postupně navýšen až čtyřnásobně, tedy na 2 tisíce. Velkou část z tohoto počtu by ovšem patrně zaplnili instruktoři jednoduše přeřazení z Američany vedené globální koalice proti takzvanému Islámskému státu. Fakticky by jen přešli pod velení NATO.

Podle Stoltenberga bude jedním z témat nadcházející schůzky ministrů právě možnost, jak by Aliance mohla více koordinovat aktivity s koalicí proti takzvanému Islámskému státu a co dalšího by mohla podniknout v širším regionu k vytvoření dlouhodobé stability a bezpečnosti. „Výcvik místních sil je jedním z našich nejlepších nástrojů v boji proti terorismu... Prevence je lepší než intervence,“ dodal.

K většímu zapojení evropských členů NATO na Blízkém východě před časem přímo vyzval americký prezident Donald Trump. Neuvedl však, jak by větší angažovanost měla vypadat. Americká vyslankyně při NATO Kay Bailey Hutchisonová před jednáním v Bruselu předeslala, že by rozšíření výcvikové mise „bylo určitě odpovědí na to, o co prezident Trump žádal“. Hutchisonová ale zároveň podotkla, že je NATO připraveno pověřit vojenské velitele hledáním jiných způsobů, jak může Aliance svou roli na širším Středním východě posílit.

Obecně se předpokládá, že irácká vláda obnovení alianční výcvikové mise povolí, i když vztahy především s Američany zůstávají po americkém útoku na íránského generála Kásima Solejmáního a velitele iráckých milicí Abú Mahdí Muhandise na letišti v Bagdádu „nevyjasněné“. Irácká vláda počátkem února dokonce vyzvala své armádní velitele, aby se při boji proti organizaci Islámský stát neobraceli na Američany a jimi vedenou koalici s žádostmi o pomoc.



To je podle expertů signálem, že ačkoliv původní požadavek Bagdádu na okamžité stažení amerických sil ze země pominul, došlo ze strany Iráčanů k přehodnocení vzájemných vztahů včetně vojenské spolupráce.