Indie pořídí pro své námořnictvo 22 jednomístných a čtyři dvoumístné stíhačky Rafale od firmy Dassault Aviation. Nákup schválil počátkem dubna indický výbor pro bezpečnostní záležitosti, kterému předsedá premiér Naréndra Módí a v pondělí dohodu v Novém Dillí slavnostně podepsali zástupci obou zemí.

„Dohoda zahrnuje výcvik, simulátory, související vybavení, zbraně a logistickou podporu. Součástí dohody je i dodatečné vybavení pro stávající flotilu letounů Rafale indického letectva,“ uvedlo indické ministerstvo obrany v oficiálním prohlášení.

Součástí má být také transfer některých technologií pro integraci výzbroje indické výroby, vybudování závodu pro výrobu trupů letounů a zařízení pro údržbu, opravy a generální opravy leteckých motorů, senzorů i zbraňových systémů přímo v Indii. Výcvik letců a personálu má probíhat ve Francii i v Indii.

Za moderní stroje se platí

Cena za kontrakt má podle indického ministerstva obrany činit 630 miliard rupií, tedy 7,4 miliardy dolarů (zhruba 163 miliard korun). Suma jen potvrzuje, že vyspělé moderní letouny jsou nákladnou záležitostí. Zajímavý kontext ovšem vnáší do debaty o pořízení nových nadzvukových strojů v České republice.

Jistě, je to velmi zjednodušené – prosté porovnání kontraktů.

Za 26 špičkových strojů takzvané 4,5 generace a „všechno kolem“ zaplatí Indie více, než Česká republika za 24 letounů páté generace F-35 a „všechno kolem“. Je to 163 miliard versus 149,7 miliardy.

Kritici českého nákupu amerických strojů v čele s opozičním hnutím ANO přitom od podpisu dohody označují modernizační projekt českých vzdušných sil a potažmo celé armády za příliš nákladný.

Šéf ANO Andrej Babiš pak nedávno v rozhovoru pro iDNES.cz na otázku, zda by v případě návratu do premiérského křesla usiloval o zrušení nákupu F-35, uvedl, že by jako premiér chtěl zakázku přenechat Izraeli. Podle svých slov preferuje nákup právě Dassault Rafale z Francie, které jsou prý levnější a dostupnější. „A hlavně Rafale je taky nosičem jaderných zbraní, takže plní i strategickou roli,“ uvedl předseda hnutí ANO.

Samozřejmě, detaily indického kontraktu nejsou známy a jde o speciálně uzpůsobený palubní letoun se zesíleným trupem a podvozkem. Nicméně byl vyvinutý už v 80 letech minulého století a je generačně níže než F-35.

A zatímco někdy kolem roku 2040 budou stroje 4,5 generace včetně Rafale nezadržitelně zastarávat, a to i vzhledem ke své konstrukci, stroje F-35 mají být stále technologicky na výši a výrobce i vzdušné síly zatím devatenácti zemí s jejich provozem počítají až do roku 2069.

Rafale byl do služby uveden v roce 2001 a vyrábí se jak pro francouzské letectvo, tak pro francouzské námořnictvo. Provozují jej také Egypt, Katar, Řecko, Chorvatsko a objednalo si jej také Srbsko. Bojové nasazení mají letouny Rafale nad Afghánistánem, Libyí, Mali, Irákem a Sýrií.

Dvoumotorový stroj sice nepatří do kategorie „stealth“ stíhaček, ale byl navržen s ohledem na co největší snížení radarového odrazu a tepelné stopy. Radarový odraz stroje se podařilo redukovat hlavně speciálním tvarováním draku a použitím kompozitních materiálů, které tvoří až 70 procent plochy letounu.

První silnější facka Rusku

Dohoda s Francií na dodávky palubních letounů pro indické letadlové lodě se obecně očekávala, navzdory silné lobby ze strany Ruska. Moskva totiž byla po dlouhá desetiletí hlavním dodavatelem zbrojních systémů do Indie a indické vzdušné síly mají například ve výzbroji 260 ruských stíhaček Su-30 a a další desítky strojů MiG-29. A právě zastarávající letouny MiG-29K na indických letadlových lodích mají být nahrazeny zbrusu novými francouzskými stroji.

Indické námořnictvo upřednostnilo francouzský Rafale před dalšími migy i přes některé nedostatky. Rafale je například rozměrnější, přičemž nemá sklopná křídla a na letadlovou loď se proto vejde méně strojů.

Pro Rusko to může být nevítaný signál, že Indie začíná preferovat zcela jiné dodavatele. A to i přesto, že je Indie součástí Moskvou vedeného hospodářského uskupení BRICS. A taková příznačná „první facka“, když pro Rusko jde doslova o životně důležitý trh a nejdůležitějšího regionálního hráče v poměru k sílící Číně. Moskva se proto snaží udržet dobré vazby s Novým Dillím stůj co stůj.

Ale ten pravý „výprask“ teprve může přijít. Nejen kvůli vojenskému vzestupu Číny chce totiž Indie v příští dekádě do modernizace své armády investovat závratných 200 miliard dolarů. A vzdušné síly ukrojí podstatnou část. Momentálně totiž indické letectvo trápí nedostatek bojových letounů. Z cílových 42 stíhacích perutí provozuje jen 31. A páteřní ruské Su-30 v indických službách v tomto, maximálně příštím desetiletí dolétají.

Jakou cestou se bude Indie dál ubírat, zatím není zcela jasné. Zda bude pokračovat v úzké spolupráci s Francií, která už v minulosti dodala 36 strojů Rafale, nebo se v dlouhodobém výhledu zaměří na letouny vyšší generace. Americký prezident Donald Trump už v únoru naznačil, že by Indie mohla nastoupit cestu k nákupu letounů F-35.

Jen krátce předtím totiž Rusko oficiálně Indii nabídlo své letouny páté generace Su-57.

Export zbraní byl pro Rusko vždy velmi důležitý zdroj příjmů, ale schopnost Moskvy vyvážet byla v posledních letech zcela ochromena válkou na Ukrajině. Nových zakázek je podle dostupných informací poskrovnu. A ztráta Indie by byla tvrdou ranou. Další miliardy, které by umožnily financovat válku či další zbrojení, by se nenávratně rozplynuly.

Řada dříve tradičních zákazníků se obává západních sankcí, které by na ně mohly dopadnout, pokud by se rozhodly kupovat ruskou techniku. A velmi nejasné zůstává, jak je ruský průmysl vlastně schopný plnit zakázky bez přímého přístupu k západním součástkám, na nichž je v řadě ohledů silně závislý.

Rusko proto už počátkem roku nabídlo, že letouny Su-57 pro indické letectvo může vyrábět přímo v Indii s úplným transferem technologií. Moskva nabízí, že pro to upraví stávající indickou výrobní linku na letouny Su-30. Rusové si slibují, že výroba a údržba tímto způsobem nebudou ovlivněny západními sankcemi vůči Rusku.