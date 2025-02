Bitva o Indii začíná. Trumpova nabídka F-35 může být pro Rusko tvrdou ránou

Hlavním kolbištěm se v tomto případě stává indické nebe, respektive souboj o to, jaké letouny ho budou v příštích dekádách chránit.

Není náhodou, že ve stejné chvíli, kdy Rusko jako po desetiletý největší dodavatel zbrojních systémů pro Indii předvádí svůj nejmodernější letoun Su-57 na veletrhu Aero India a veřejně ohlašuje nabídku na spuštění výroby pro indické letectvo ještě letos, americký prezident Donald Trump na okraj jednání s indickým premiérem nabídne prodej letounů 5. generace F-35.

„Zvýšíme vojenské prodeje do Indie o mnoho miliard dolarů. Připravujeme také cestu k tomu, abychom Indii nakonec poskytli stealth stíhačky F-35,“ řekl Trump novinářům na společné tiskové konferenci ve Washingtonu s indickým premiérem Narendra Módim.

Ten mimo jiné potvrdil, že Spojené státy a Indie si stanovily cíl zdvojnásobit svůj dvoustranný obchod do roku 2030 na 500 miliard dolarů a budou velmi brzy pracovat na uzavření vzájemně výhodné obchodní dohody.

Ačkoliv vzápětí indický ministr zahraničí Vikram Misri upřesnil, že možný prodej letounů F-35 je zatím jen ve „fázi návrhu a proces akvizice ještě nezačal“, jde o důležitý signál, jakou geostrategickou roli Indie zastává.

Pro Rusko jde doslova o životně důležitý trh a nejdůležitějšího regionálního hráče v poměru k sílící Číně. Moskva se proto snaží udržet dobré vazby s Novým Dillím stůj co stůj. Po dlouhá desetiletí je hlavním dodavatelem zbrojních systémů do Indie a indické vzdušné síly mají například ve výzbroji 260 ruských stíhaček Su-30 a a další desítky strojů MiG-29.

Export zbraní byl pro Rusko samozřejmě vždy velmi důležitý zdroj příjmů, ale schopnost Moskvy vyvážet byla v posledních letech zcela ochromena válkou na Ukrajině. Nových zakázek je podle dostupných informací poskrovnu. A ztráta Indie by byla další tvrdou ranou. Další miliardy, které by umožnily financovat válku či další zbrojení, by se nenávratně rozplynuly.

Uživatelé letounů F-35

Řada dříve tradičních zákazníků se obává západních sankcí, které by na ně mohly dopadnout, pokud by se rozhodly kupovat ruskou techniku. A velmi nejasné zůstává, jak je ruský průmysl vlastně schopný plnit zakázky bez přímého přístupu k západním součástkám, na nichž je v řadě ohledů silně závislý.

Rusko proto nabídlo, že letouny Su-57 pro indické letectvo může vyrábět přímo v Indii s úplným transferem technologií. Moskva nabízí, že pro to upraví stávající indickou výrobní linku na letouny Su-30. Rusové si slibují, že výroba a údržba tímto způsobem nebudou ovlivněny západními sankcemi vůči Rusku.

Indie už hledí na Západ

Vláda premiéra Modího opakovaně deklarovala, že chce učinit z Indie globální výrobní centrum a posílit domácí obrannou výrobu, aby bylo možné dosáhnout soběstačnosti. A kvůli „ruským problémům“ už delší dobu upírá zrak spíše směrem na Západ.

Důkazem může být nákup 36 francouzských stíhaček Rafale v roce 2022 a nebo prodlužující se nákupní seznam od amerických výrobců. Od roku 2008 Indie souhlasila s nákupem amerických obranných systémů za více než 20 miliard dolarů. Loni například pořídila 31 bezpilotních letounů MQ-9B SeaGuardian a SkyGuardian.

Nejen kvůli vojenskému vzestupu Číny chce přitom Indie v příští dekádě do modernizace své armády investovat závratných 200 miliard dolarů. A vzdušné síly ukrojí podstatnou část. Momentálně totiž indické letectvo trápí nedostatek bojových letounů. Z cílových 42 stíhacích perutí provozuje jen 31.

Americký prezident Trump sice neuvedl časovou osu možného prodeje strojů F-35, ale v případě špičkových technologií může jít o několik let. Prodej F-35 do Indie však ztěžuje hned několik překážek. Američané při prodeji letounů páté generace úzkostlivě dbají na ochranu technologií a schopností tohoto letounu.

Stroje proto nabízejí jen nejspolehlivějším spojencům. Příkladem může být případ Turecka, které bylo z programu F-35 před časem vyškrtnuto, protože si pořídilo ruské protivzdušné systémy S-400 a Američané měli obavy, že by Rusko mohlo tajně získávat informace o schopnostech letounu.

Indie si ruský systém S-400 pořídila také (v roce 2018) a právě úzké vztahy s Ruskem byly hlavními důvody, proč USA v minulosti Indii odmítaly F-35 prodat. Formálně jednání o možném obchodu ještě nezačala, ale obecně se předpokládá, že by Indie mohla pořídit v první fázi 36-52 strojů a v delším období dohromady až stovky těchto letounů.