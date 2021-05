Výběr nových BVP pokračuje. Ministr průmyslu bude respektovat postup obrany

„Náš rozpor se neřešil. My si stojíme stále za tím, co jsme jako ministerstvo průmyslu říkali, že by bylo lepší, aby se v České republice vyrábělo, vyvíjelo, spolupracovalo s univerzitami, s výzkumnými institucemi, zde by se tvořila přidaná hodnota a bylo by to možné exportovat třeba i na Slovensko,“ řekl po jednání vlády Havlíček.

Kabinet podle něj dnes pouze přijal zprávu, předloženou ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) o stavu největší zbrojní zakázky v české historii a především změně harmonogramu dodávek nových obrněnců a prodloužení doby splátek.



„Vláda nijak nejednala, pouze přijala informaci. Tím to skončilo. Ale respektujeme, pokud na to ministerstvo obrany bude mít jiný názor a pokud bude chtít dokončit výběrové řízení v současném stavu. My jsme pouze považovali za správné na to upozornit,“ dodal Havlíček.

Ten v předchozích týdnech doslova na poslední chvíli požadoval, aby dodavatel nových BVP prakticky postavil v Česku novou továrnu majoritně vlastněnou státem a vyráběl obrněnce pro armádu i pro další potenciální zákazníky.



A také aby zapojení domácího obranného průmyslu bylo podstatně vyšší než 40 procent z ceny zakázky, jak ministerstvo obrany v zadání po uchazečích minimálně požadovalo.

Ministerstvo obrany však namítalo, že v konečné fázi výběru, kdy už testuje obrněnce tří výrobců a brzy je vyzve k podání finálních nabídek, by zapracování nových podmínek bylo neproveditelné a dodatečné změny by mohly vést až ke zrušení celé zakázky.

Bezprostředně po dnešním schválení materiálu vládou chce ministerstvo obrany oslovit všechny tři zbývající výrobce, aby podali své finální nabídky.

O zakázku se ucházejí britsko-švédský výrobce BAE Systems/Hägglunds AB s vozidlem CV90, americký General Dynamics European Land Systems (GDELS) s obrněncem ASCOD a německý koncern Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx.

Armáda ČR @ArmadaCR Bez nových bojových vozidel pěchoty není těžké brigády. Bez těžké brigády není armády. Bez armády není vlasti. Je čas poslat staré BVP na vrakoviště. #RekniKdeTyBevkaJsou #SamoSeToNenakoupi https://t.co/kH2PubeJi1 oblíbit odpovědět

Všechna tři vozidla procházejí nyní několikrát odkládanými armádními testy. Zkoušky potrvají takřka šest týdnů a mají ověřit, zda nabízená vozidla splňují parametry, které vojáci požadují. Součástí budou i ostré střelby.

Pokud se obraně podaří zakázku letos dotáhnout do finále, dodávky nových obrněnců by měly začít v roce 2023 a skončit v roce 2027. Tedy o dva roky později, než se původně počítalo.

Stejně tak upravený finanční model pak prodlouží financování na 7 let, konkrétně na roky 2022-2028. Rozložení původně plánovaných plateb v delším čase má snížit zatížení rozpočtu ministerstva obrany v jednotlivých letech.

Novými obrněnci má být přezbrojena především 7. mechanizovaná brigáda. V NATO ČR slíbila, že brigádu těžkého typu bude mít k dispozici do konce roku 2026.