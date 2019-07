Za hackerským útokem je dvacetiletý expert, tvrdí bulharské úřady

Zadržení mladíka podezřelého z útoku na počítačové systémy potvrdil šéf útvaru pro kybernetickou bezpečnost Javor Kolev z policejního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem (CDBOP).



„Zadrželi jsme podezřelou osobu. Jeho práce spočívala v testování počítačových systémů a sítí kvůli možné zranitelnosti při útocích,“ citoval Koleva zpravodajský web Dnevnik.

Zadržený má podle něj dvacet let. Během policejní akce byly prohledány kanceláře společnosti, kde pracoval a také jeho byt a zabaveno několik zařízení a datových nosičů. Vyšetřování však podle jeho slov pokračuje. „Je třeba udělat mnoho práce, nemůžeme říci, že je to právě tento muž, a zda je do případu zapojen sám,“ dodal.

Bulharsko čelí dosud asi největšímu úniku citlivých dat ve své historii. Neznámí hackeři ukradli ze systému bulharské národní finanční správy NRA osobní údaje milionů obyvatel. K úniku dat mělo dojít už v červnu.



Avšak teprve v pondělí na emailové adresy některých bulharských médií rozeslal údajný kyberútočník či skupina zprávy s přiloženým odkazem ke stažení části ukradených dat finanční správy. Označil se za hackera a ruského občana, který je ženatý s Bulharkou.

Úřady poté přiznaly, že unikla asi tři procenta údajů z databází finanční správy. Ministr financí Vladislav Goranov se pak v reakci omluvil. Premiér Bojko Borisov kvůli útoku svolal bezpečnostní radu státu. Sám pak navrhl, aby se stát snažil „hackery“ dostat do svých služeb a podíleli se na zajištění informačních systémů.