Česká těžká brigáda je kriticky důležitá, apeloval vrchní velitel sil NATO

„Nyní máme čas se posílit a připravit se na to,“ vyzval Grynkewich během úterní expertní debaty s náčelníkem generálního štábu Karlem Řeckou v pražském CEVRO Institutu.
Podle amerického generála a vrchního velitele aliančních sil v Evropě (SACEUR) všichni znají své závazky z loňského summitu NATO v Haagu. „Česko má mít těžkou brigádu a další schopnosti a pro mě jako vrchního velitele je to kritická záležitost. Sám nikdo z nás nic nezvládne,“ apeloval.
Grynkewich je bývalým pilotem stíhaček F-16 a F-22. Před rokem ho na velitelský post v Evropě nominoval americký prezident Donald Trump. Grynkewichův pradědeček uprchl v roce 1899 z Běloruska, které tehdy bylo součástí ruského impéria.
Dobrou zprávou podle Grynkewiche je, že Rusko už zřejmě bylo od útoku na území NATO prozatím odrazeno. „Pokud ale bude Rusko schopné obnovovat své síly rychleji, než my budovat vlastní schopnosti, bude to problém,“ řekl. Klíčové je proto v tomto ohledu velice rychle nastartovat produkci obranného průmyslu.
„Zabránit Rusku v útoku – to je úkol NATO,“ prohlásil. Absolutním základem pro odstrašení musí být podle něj schopnosti působit v multidoménových operacích, na souši, na nebi, na moři, ve vesmíru i kyberprostoru. Vyzdvihl přitom rozhodnutí Česka pořídit letouny 5. generace F-35.
Jako vrchního velitele ho ovšem prý trápí nedostatečná kapacita v pozemní oblasti.
Podobně už delší dobu varuje náčelník generálního štábu Karel Řehka. „Rus je na trajektorii k válce s námi,“ zopakoval. Připomněl, že Rusko přešlo na válečnou ekonomiku, indoktrinuje mládež a směřuje vše ke konfliktu se Západem. Podle Řehky to nebude snadné změnit.
