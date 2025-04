13:13

Je to přesně na den dvacet let. Tehdy 18. dubna 2005 čekaly na letišti v Čáslavi stovky lidí na přílet prvních letounů JAS-39 Gripen, které si Česká republika pronajala ze Švédska. Byl to symbolický okamžik. Gripeny tehdy přinesly konec sovětské éry na českém nebi.