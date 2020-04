OBRAZEM: Už letí! Před patnácti lety ovládly české nebe švédské gripeny

11:52 , aktualizováno 11:52

Je to přesně na den patnáct let. Tehdy 18. dubna 2005 čekaly na letišti v Čáslavi stovky lidí na přílet prvních letounů Jas-39 Gripen, které si Česká republika pronajala ze Švédska. Byl to symbolický okamžik. Gripeny tehdy přinesly konec sovětské éry na českém nebi.