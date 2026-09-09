První letoun F-35 pro Luftwaffe ve vzduchu. Výrobce ho předá Německu za týden

První letoun F-35 pro německé vzdušné síly (Luftwaffe) podnikl testovací let v úterý 8. září z dráhy výrobního závodu ve Fort Worth v Texasu. Jen pár dní poté, co dokončený stroj sjel z výrobní linky a dostal finální nátěr.
Letoun nese na trupu kódové označení „35+01“ a na ocasní ploše barevnou německou vlajku a logo amerického velitelství taktického výcviku (GAFTTCOM USA), které zajišťuje výcvik německých pilotů a personálu v USA.
„První německý letoun F-35 bude slavnostně představen na oficiální ceremonii 18. září – což bude znamenat začátek nové, odvážné kapitoly v historii Luftwaffe,“ avizovala na sociálních sítích společná programová kancelář projektu F-35.
Berlín počítá s tím, že letouny F-35 od roku 2030 nahradí ve výzbroji letité stroje Tornado, které slouží mimo jiné v rámci odstrašení jako nosiče taktických jaderných pum B61-12. Shodou okolností jednou z posledních možností vidět právě německé stroje Tornado, které jsou ve službě přes 40 let, budou mít návštěvníci nadcházejících Dnů NATO v Ostravě 19. a 20. září.
Německo si v roce 2022 objednalo celkem 35 letounů F-35A spolu s balíčkem raket vzduch-vzduch AIM-120C-8 AMRAAM a AIM-9X Block II Sidewinder, dále bomb GBU-31 JDAM s hlavicemi BLU-109 a laserovým systémem GBU-54 JDAM a střel s plochou dráhou letu odpalovaných ze vzduchu AGM-158B/B2 JASSM-ER. Dohromady za 11,6 miliard dolarů (přes 241 miliard korun).
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Loni ovšem ministerstvo obrany naznačilo, že by mohlo flotilu nejmodernějších strojů 5. generace rozšířit až na 50 těchto strojů. Pořízení dalších 15 strojů už přitom bylo zahrnuto do dokumentů pro rozpočtový výbor Spolkového sněmu s odhadovanými dodatečnými náklady ve výši 2,9 miliardy dolarů (v přepočtu dalších 60 miliard korun).
Na řadu přijdou stroje pro Česko
Na Ebbingově základně Národní gardy v Arkansasu brzy odstartuje výcvik německých pilotů a technického personálu. Postupně by tam v příštích měsících měli němečtí letci mít k dispozici osmičku nových letounů F-35.
Příští rok na podzim by pak měly první stroje přistát „doma“ na letecké základně taktického křídla 33 v Büchelu, která momentálně prochází klíčovou modernizací. Počátečních operačních schopností letky F-35 chce německé velení dosáhnout už v roce 2028.
Německo se tak stane v pořadí devátou evropskou zemí, která stroje F-35 do výzbroje zařadí. Po Norsku, Británii, Itálii, Nizozemsku, Dánsku, Belgii a Polsku, které první stroje přivítalo doma letos v létě. Přílet prvních strojů letos pak očekává také Finsko.
Pak už se příští rok na výrobní linku dostanou letouny pro Českou republiku. Vláda Petra Fialy (ODS) objednala 24 letounů F-35A, za které zaplatí 106 miliard korun, dalších 44 miliard půjde na přípravu jejich provozu v Česku a odvody DPH. Prvních šest nových stíhaček mají čeští letci dostat v roce 2029. Zůstanou však zatím v USA pro přípravu letců. Na mateřské základně v Čáslavi má první stroj přistát v roce 2031 a všech 24 letounů pak bude v Česku do roku 2035.
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Česko za samotné letouny F-35 (24 kusů), munici, jejich vybavení a související služby – jako jsou například výcvik, servis letounů, opravy a údržba – zaplatí zhruba 4,9 miliardy dolarů.
Populačně velmi podobně velká Belgie, avšak co do rozlohy 2,5krát menší než ČR, pořizuje 45 těchto strojů. Tedy takřka dvojnásobek. Za objednávku z roku 2018 na 34 strojů má zaplatit (včetně infrastruktury, výcviku a údržby do 2030) přibližně 6,5 miliardy dolarů. Dalších 11 přiobjednaných strojů pak vyjde na zhruba 1,9 miliardy. Celkově tedy 8,4 miliardy dolarů.
Polsko si v roce 2020 objednalo celkem 32 letounů F-35A, tedy stejných jako Česká republika. Hodnota celého kontraktu činí 4,6 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 97 miliard korun).
Cena za standardní konfiguraci letounu jako takového je přitom pro všechny země stejná. Rozdíly v cenách kontraktů způsobuje to, že každý stát má jiné požadavky na další vybavení a pořizované služby včetně servisu a nakupuje také jiné množství a druhy munice.
Americký výrobce Lockheed Martin počátkem září informoval, že doposud dokončil výrobu celkem 1 355 letounů F-35 a výcvikem prošlo na 3 650 pilotů.