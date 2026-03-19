Americký výrobce F-35 uzavřel poslední z jedenácti dohod s českými firmami

„Je to důležité potvrzení naší dlouhodobé práce, technických schopností a odhodlání obstát v mezinárodně nejnáročnějším prostředí. Věříme, že tato spolupráce přinese nejen další rozvoj naší společnosti, ale zejména nové příležitosti pro český průmysl, region a kvalifikované odborníky,“ řekl Jakub Gabriel, generální ředitel společnosti Ray Service.
Podnik ze Starého Města na Uherskohradišťsku vyrábí kabelové svazky a elektromechanické celky pro letecký, zbrojní a automobilový průmysl. S americkou firmou Lockheed Martin ve středu v rezidenci amerického velvyslance Nicholase Merricka uzavřel spolupráci na vybudování výrobních kapacit pro kabelové svazky letounů F-35. Další firma, PBS Group, se na vylepšení letounů podílí už druhým rokem.
„Dnešní dohoda je výmluvným příkladem toho, jak strategické investice do obrany pohánějí naše ekonomiky a zároveň posilují naše vazby,“ uvedl americký velvyslanec Nicholas Merrick. Spolupráci označil za integraci českých talentů do globálního dodavatelského řetězce F-35.
Společnost Lockheed Martin tak podepsala už všech 11 vyjednaných dohod o průmyslové spolupráci v rámci českého programu F-35 Lightning II. „S dnešním podpisem s potěšením sděluji, že společnost Lockheed Martin aktivně realizuje všech 11 našich dohodnutých projektů, čímž posiluje český průmysl, program F-35 a společnou obrannou průmyslovou základnu,“ uvedl Karl Sapienza, ředitel zákaznických programů F-35 ve společnosti Lockheed Martin.
Všechny projekty podporují požadavky české vlády a obecně se zaměřují na výzkum, vývoj, konstrukci, testování a výrobu pokročilých leteckých a obranných technologií.
Z původně oznámené průmyslové spolupráce tak zbývá uzavřít dvě smlouvy mezi českými firmami a americkým výrobcem motorů Pratt&Whitney. Celková hodnota projektů spolupráce by měla podle původního oznámení ministerstva obrany přesáhnout 15 miliard korun.
Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila minulá vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023. Česko za ně v celku zaplatí 106 miliard korun, dalších zhruba 43 miliard korun bude stát vybudování infrastruktury včetně rekonstrukce čáslavské základny.
Součástí je průmyslová spolupráce v podobě 11 projektů se společností Lockheed Martin a tří projektů s firmou Pratt&Whitney, z nichž byla zatím podepsána smlouva se strojírenskou skupinou PBS. Celkem je podle ministerstva do průmyslové spolupráce zapojených 13 českých podniků a univerzit, a to ve čtyřech oblastech – výroba komponent, výzkum a vývoj, pilotní výcvik a údržba, servis a opravy.
Nákup letounů F-35 opakovaně kritizovala tehdejší opozice, nynější vládní hnutí ANO, a ve volebním programu slibovala přehodnocení. Už loni v listopadu ale místopředseda ANO a nynější ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že nákup je rozhodnutá záležitost.
Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První mají být hotové v roce 2029, čeští piloti na nich zahájí výcvik ve Spojených státech. Do ČR by měly první stroje přiletět v roce 2031, všechny dorazí do roku 2035. Celkové náklady na pořízení a provoz F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun.
Americký výrobce Lockheed Martin nedávno ohlásil, že loni dodal rekordních 191 strojů F-35. Doposud výrobní kapacity zvládaly vyprodukovat nejvíce 142 letounů. V současné době je tak v provozu po celém světě více než 1 300 letounů F-35. Jen v Evropě má být po roce 2030 přes 500 těchto strojů.