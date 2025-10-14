Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  16:40
První tři vyrobené letouny F-35A belgických vzdušných sil přistály v pondělí na své nové mateřské základně poblíž Florennes. „Dnes píšeme dějiny,“ konstatoval náčelník belgické obrany Frederik Vansina. Belgie je šestou evropskou zemí, která nejmodernější stroje 5. generace zařazuje do výzbroje. Celkově si jich objednala 45.

Belgie tím odstartovala generační modernizaci svých vzdušných sil. Nové letouny F-35 nahradí do roku 2031 všechny stárnoucí stíhačky F-16, které sloužily 40 let a země je plánuje poskytnout ukrajinským obráncům.

První tři letouny F-35 belgických vzdušných sil během přeletu z USA na mateřskou základnu ve Florennes (13. října 2025)
První letoun F-35 belgických vzdušných sil po přistání na mateřské základně ve Florennes (13. října 2025)
První letoun F-35 pro belgické vzdušné síly startuje z Arizony k přeletu přes Atlantik na mateřskou základnu ve Florennes (12. října 2025)
Letoun F-35A italských vzdušných sil startuje z mošnovského letiště po Dnech NATO v Ostravě
44 fotografií

„Společně s našimi spojenci z NATO a Evropy budujeme zeď F-35 – štít tvořený více než 700 letouny, který ochrání evropské nebe,“ uvedl generál Frederik Vansina, náčelník belgické obrany.

„Tato zeď není symbolem agrese, ale odhodlání. Jasně říká, že nebe nad Evropou patří těm, kdo brání svobodu. Ne těm, kdo ji chtějí zničit,“ dodal během pondělního slavnostního ceremoniálu k příletu prvních tří belgických strojů z USA na základnu v belgickém Florennes.

Umělá inteligence a F-35 jsou klíčem k ovládnutí nebe, tvrdí šéfové vzdušných sil

Osmihodinový přelet probíhal ve dvou etapách. Z americké Arizony zhruba osm hodin na Azorské ostrovy a pak ještě čtyři hodiny do Belgie. „Díky F-35 Belgie znovu zaujímá své místo mezi předními světovými letectvy – vybavena nejmodernější technologií a začleněná do mnohonárodního a propojeného prostředí,“ řekl generálmajor Geert De Decker, velitel belgického letectva.

Šéf letecké divize Lockheed Martin Greg Ulmer upozornil, že F-35 je důkazem síly spojeneckého letectva, které poskytuje zásadní výhodu všem, kdo s ní operují. „Jak jsme viděli při nedávných operacích na východním křídle Evropy, tento letoun má opravdu zásadní vliv v oblasti odstrašení a obrany NATO,“ podotkl.

Belgie se doposud spoléhala na stroje F-16, které platily za určitý standard v rámci NATO. Teď takové označení přebírají právě F-35. Belgie je v pořadí šestou evropskou zemí, která letouny 5. generace zařazuje do výzbroje. Po Británii, Itálii, Norsku, Dánsku a Nizozemsku.

Bojem prověřený letoun si zvolilo 20 zemí po celém světě, z toho celkem 14 členů NATO. Výrobce podle posledních informací dodal 1 245 strojů a celá flotila překonala hranici milionu letových hodin.

Belgie si objednala původně 34 letounů, ale v reakci na nové závazky ke spojencům přiobjednala nedávno dalších 11. A stejný počet také už od výrobce převzala – první tři tento týden přeletěly do Belgie a osm dalších slouží k výcviku belgických pilotů a techniků na Lukeově letecké základně v Arizoně.

Stejné stroje objednalo Česko

Stejné letouny objednala také končící vláda Petra Fialy (ODS). Česko si objednalo 24 letounů F-35, za které zaplatí 106 miliard korun, dalších 44 miliard půjde na přípravu jejich provozu v Česku a odvody DPH. Prvních šest nových stíhaček mají čeští letci dostat v roce 2029. Zůstanou však zatím v USA pro přípravu letců. Na mateřské základně v Čáslavi má první stroj přistát v roce 2031 a všech 24 letounů pak bude v Česku do roku 2035.

Nákup opakovaně kritizovali představitelé hnutí ANO, která po vítězství v parlamentních volbách nyní intenzivně vyjednává o podobě nové vlády. Předseda hnutí Andrej Babiš stíhačky několikrát označil za „předražené“ s tím, že je Česko kupuje za „výrazně vyšší cenu“ než jiné země. Kritizoval také termín jejich dodání.

Česko za samotné letouny F-35 (24 kusů), munici, jejich vybavení a související služby – jako jsou například výcvik, servis letounů, opravy a údržba – zaplatí zhruba 4,9 miliard dolarů.

Populačně velmi podobně velká Belgie, avšak co do rozlohy 2,5krát menší než ČR, pořizuje 45 těchto strojů. Tedy takřka dvojnásobek.

„Je to tvrďák.“ Trump nabízí Erdoganovi F-35, pokud přestane kupovat ruskou ropu

Za objednávku z roku 2018 na 34 strojů má zaplatit (včetně infrastruktury, výcviku a údržby do 2030) přibližně 6,5 miliardy dolarů. Dalších 11 přiobjednaných strojů pak vyjde na zhruba 1,9 miliardy. Celkově tedy 8,4 miliardy dolarů.

A například Německo za 35 objednaných letounů zaplatí takřka 11,6 miliard dolarů. Cena za standardní konfiguraci letounu jako takového je přitom pro všechny země stejná. Rozdíly v cenách kontraktů způsobuje to, že každý stát má jiné požadavky na další vybavení a pořizované služby a nakupuje také jiné množství a druhy munice.

Uživatelé letounů F-35

Belgie připravuje generační skok

Nedávné zásahy nizozemských strojů F-35 při sestřelování ruských dronů na Polskem nebo ostré starty italských F-35 pro zaměření ruských stíhaček nad Estonskem potvrdily, že nejde jen o bojový letoun, ale celý obranný systém zcela nové generace.

Pokročilé senzory shromažďující data poskytují úplný přehled o bojišti a umožňují zachytit drony, přilétající rakety a okamžitě sdílet informace se spojenci, ale také provádět přesné útoky. Aniž by byly letouny odhaleny, jak ukázaly operace izraelských F-35 hluboko nad územím Íránu.

Dvě brigády, F-35 a tisíce vojáků navíc. Česká armáda musí zesílit, stvrdilo NATO

Belgie proto zavedení nových strojů považuje za generační skok a svůj příspěvek ke kolektivní obraně v Evropě. A zároveň to označuje za novou kapitolu v belgické vojenské historii.

„Šest evropských spojenců již tento letoun používá. Potvrzují jeho vynikající vlastnosti a spolehlivost,“ konstatoval belgický ministr obrany Theo Francken s tím, že jakmile budou vyřízeny objednávky všech třinácti evropských zemí, výrazně tím vzroste interoperabilita mezi vzdušnými silami napříč kontinentem. „F-35 je výjimečný zbraňový systém, ale pouze ve vašich rukou se stává skutečným nástrojem bezpečnosti a stability pro Evropu,“ dodal.

Letouny budou operovat hned ze dvou základen, které procházejí nákladnou modernizací. Zatímco první základna ve Florennes už je připravena nové stroje přijímat, modernizace druhé v Kleine-Brogel má následovat v roce 2027. Do roku 2030 chce mít belgické letectvo vycvičeno vycvičeno 67 pilotů pro dosažení plných operačních kapacit.

