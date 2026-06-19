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Izraelské expozice zůstaly zabedněné, čínské bez omezení nabízely drony i střely

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  16:45
Žádný národní pavilon, žádné ukázky útočných zbraní a žádní vládní nebo armádní zástupci. Francie na mamutím veletrhu obranných technologií Eurosatory na okraji Paříže striktně omezila izraelskou účast. Stánky řady menších izraelských firem tak zůstaly skryty za provizorními a narychlo vybudovanými stěnami, expozice těch velkých sice zůstaly odkryté, ale většinou bez ukázek zbraňových systémů.

Napjaté vztahy mezi Francií a Izraelem gradují. Alespoň, co se týká obchodních vztahů. A právě končící týdenní veletrh obranných technologií Eurosatory v Paříži je toho důkazem.

Francouzská vláda totiž kvůli postupu Izraele v Gaze a v Libanonu významně omezila izraelskou účast, když zcela zakázala izraelským vládním úředníkům účast na největší evropské výstavě, zakázala otevřít izraelský národní pavilon a zbrojařským firmám zakázala vystavovat útočné zbraně.

Zabedněné výstavní stánky některých izraelských firem na Eurosatory v Paříži
Zabedněné výstavní stánky některých izraelských firem na Eurosatory v Paříži
Zabedněné výstavní stánky některých izraelských firem na Eurosatory v Paříži
Výstavní expozice čínského zbrojního giganta Norinco na Eurosatory v Paříži
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Řadu expozic menších izraelských vystavovatelů tak pořadatelé na výstavišti v Nord Villepinte na okraji francouzské metropole doslova přes noc obehnali bedněním, aby nebylo nic vidět. Jiné kvůli omezením doslova zely prázdnotou.

„Taková politika je uplatňována selektivně a diskriminačně ve vztahu k ostatním zúčastněným zemím, což je v přímém rozporu se zavedenými normami upravujícími mezinárodní obranné veletrhy,“ uvedlo v oficiálním prohlášení izraelské ministerstvo obrany.

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Francouzská vláda restriktivně rozhodla, že výslovně jen izraelští vystavovatelé na veletrhu budou moci prezentovat pouze vybavení a produkty určené výhradně pro protivzdušnou a protiraketovou obranu. Na druhou stranu čínské zbrojní firmy otevřeně prezentovaly prakticky vše, i když je právě Peking hlavním podporovatelem ruské války na Ukrajině. Například čínský státní průmyslový gigant Norinco ukazoval vyčkávací munici i úderné drony.

Expozice velkých izraelských obranných dodavatelů, jako jsou Elbit Systems a Israel Aerospace Industries (IAI), sice byly otevřené, ale doslova bez exponátů. Elbit tak alespoň promítal na velkoplošné obrazovce propagační video svých nových systémů řízené energie v akci.

Jen několik dní předtím firma zcela bez omezení předváděla na veletrhu ILA v německém Berlíně nejnovější vyčkávací munici SkyStriker, o kterou má eminentní zájem Bundeswehr i další armády. Tam přitom izraelské firmy své produkty vystavily jako obvykle bez jakýkoliv omezení, první den výstavy pouze propalestinští demonstranti blokovali silnici.

Další velký izraelský výrobce Rafael v Paříži prezentoval pouze svůj systém protivzdušné obrany s využitím řízené energie. Firma se na omezení předem připravila. „Po návštěvě organizátorů veletrhu jsme ale museli z výstavní plochy odstranit zpravodajský, sledovací a průzkumný systém,“ uvedl pod příslibem zachování anonymity jeden z obchodních manažerů společnosti přímo na stánku.

Podobně vedení výstavy jen den před otevřením výstavy zabednilo stánky některých izraelských společností, které požadavky francouzské vlády splňovaly a vystavily pouze obranné systémy. „Jedná se o cynický, diskriminační a nepřekvapivý krok, jehož cílem je vyloučit z mezinárodní výstavy izraelskou technologii, jejíž kvalita je denně prokazována po celém Blízkém východě,“ uvedlo izraelské ministerstvo obrany. Za hradbou panelů totiž skončily stánky společností specializujících se například na taktické vybavení, optoelektroniku nebo systémy řízení palby.

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Organizátor veletrhu Eurosatory, společnost Coges Events, v oficiálním prohlášení stroze uvedl, že „některé stánky byly uzavřeny, protože nedodržovaly podmínky účasti na výstavě stanovené francouzskými úřady“.

I přes restrikce ovšem podle izraelského ministerstva obrany navštívily expozice desítky oficiálních delegací z celého světa.

Opatření na letošním Eurosatory je v pořadím již čtvrtým pokusem Francie omezit účast Izraele na akcích takového typu během posledních tři let. Začalo to už na Eurosatory 2024, ačkoliv tehdy velmi podobný zákaz zrušil francouzský obchodní soud.

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Ve stejném roce bylo izraelským firmám zakázáno vystavovat na výstavě Euronaval, což opět soud zrušil. Bednění kolem izraelských expozic notně připomínalo opatření z loňské pařížské letecké show, kdy se francouzská vláda snažila opět izraelskou účast omezit. Důvod je podle Paříže zřejmý. Vojenské operace Izraele v Gaze proti teroristům palestinského Hamásu po jejich překvapivém útoku ze 7. října 2023.

Izraelské ministerstvo obrany v reakci pozastavilo v dubnu 2026 veškeré obranné zakázky izraelských firem pro Francii s odvoláním na „probíhající vzorec francouzské politiky“, která ohrožuje izraelskou národní obranu. Poslední kapkou pak údajně mělo být francouzské uzavření vzdušného prostoru pro lety mířící do Izraele s americkými zbraněmi a vybavením během konfliktu s Íránem.

K podobným obchodním restrikcím se přidala před časem také Británie, když zakázala oficiálním izraelským vládním a vojenským delegacím účast na obranné výstavě DSEI 2025, ačkoli firmy mohly samostatně vystavovat. Naopak zcela vyloučeny byly izraelské společnosti loni z nizozemské výstavy NEDS.

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