Elitní základna stíhačů se otevřela veřejnosti. Na dlouhou dobu naposledy

„Takový den nám pomáhá vysvětlovat, co děláme a jaké máme úkoly. Lidé díky tomu mohou porozumět významu taktického letectva a jsou tolerantnější a odolnější vůči hlukové zátěži, kterou nejen na okolní vesnice, ale také na obyvatele ostatních regionů, kde máme výcvikové prostory, přenášíme,“ uvedl velitel čáslavské základny Jaroslav Tomaňa.

Připomněl, že základna letos slaví dvě zajímavá jubilea – 20 let od zařazení nadzvukových strojů Gripen do služby a 25 let od chvíle, kdy sem byly dodány první podzvukové stroje L-159 Alca. Právě ve stroji Gripen se v premiéře na veřejnosti představí nový display pilot Jan Ratz, který vystřídal Ondřeje Španka.

Ve více než čtyřhodinovém letovém programu návštěvníci uvidí atraktivní letecké ukázky bojových a cvičných letounů, vyhlídkové lety a akrobatické vystoupení s větroněm, výsadky parašutistů, ukázky práce vojenské policie a statické ukázky letecké i pozemní techniky. Ve vzduchu se předvedou letecké legendy jako C-11 nebo MiG-15, L-29 Delfín a L-39 Albatros.

Nový cvičný stroj L-39NG Skyfox

Své schopnosti představí slovenský stíhací letoun F-16 Fighting Falcon, německý Eurofighter Typhoon, akrobatická skupina Flying Bulls, vrtulníky UH-60 Black Hawk, AH-1Z Viper a UH-1Y Venom.

Poprvé na veřejnosti se představí nový cvičný stroj z dílen Aera Vodochody L-39NG Skyfox. Návštěvníci se ale mohou těšit na unikátní průlet i sólové ukázky prakticky celé produkce poudových strojů Aera - L-29, L-39C, L-159A, L-159T, L-159T2X a L-39NG.

Mezi hlavní lákadla patří letecká ukázka švédských vzdušných sil a jejich historické letky s letouny Saab 37 Viggen a Saab 32 Lansen. Jde o generační předchůdce letounu Gripen.

V roce 2023 akci navštívilo podle odhadů až 60 tisíc diváků. Kvůli chystané rekonstrukci dráhy a budování infrastruktury pro nové letouny F-35 je sobotní letecká show na základně na dlouho naposledy.