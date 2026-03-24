Drony do každé bojové jednotky, hlásí Nizozemsko a nabírá přes tisíc operátorů

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  15:14
Nizozemsko chce být první zemí v NATO, která ke každé bojové jednotce své armády přidělí zvláštní skupinu operátorů s drony a zároveň s interceptory proti bezpilotním letounům. Od dubna chce proto velení začít s masivní náborovou kampaní, která má přilákat 1 000 až 1 200 nových profesionálů.

Nizozemská armáda chce rychle přijmout až 1 200 operátorů pro drony a systémy na ničení bezpilotních systémů | foto: defensie.nl

Nizozemská armáda se chystá doplnit všechny své jednotky o operátory vzdušných i pozemních drobů i specialisty na zneškodňování nepřátelských bezpilotních strojů, potvrdil velitel nizozemských ozbrojených sil Onno Eichelsheim.

Nizozemsko se podle něj rychle poučilo ze současných válek na Ukrajině a na Blízkém východě, kde drony a útočné bezpilotní systémy získaly během krátké doby nebývalou roli. „Je to jiná interakce. Musíme neustále modernizovat a přizpůsobovat systémy,“ řekl v televizním pořadu WNL Op Zondag.

Spolupráce s dronovým průmyslem je podle jeho slov pro úspěch naprosto klíčová. Nizozemsko by se tak mohlo stát první zemí v rámci NATO, která bude mít drony i systémy na jejich zneškodnění u každé bojové jednotky.

Rozsáhlá náborová kampaň pro nové operátory má podle Eichelsheim odstartovat v dubnu s tím, že armáda chce přijmout 1 000–1 200 nových specialistů. Prvních 600 přitom podle nizozemského generála bude přijato velmi brzy. „Drony jsou již do našich operací začleněny, ale nyní tuto schopnost ještě více rozšiřujeme,“ dodal Eichelsheim.

Nizozemské námořnictvo už nábor nových specialistů spustilo. „Jako námořník pro dronové operace budete kombinovat práci na počítači s fyzickou prací na palubě jednom z našich nejnovějších námořních plavidel, kde budete obsluhovat bezpilotní systémy a podvodní drony,“ uvádí v náborovém inzerátu a slibuje 20–30 dní dovolené a nástupní měsíční plat 3 100 – 3 400 eur, tedy v přepočtu zhruba 75 900 – 83 200 korun.

Před pár dny nizozemské Královské námořnictvo po rozsáhlém testování pořídilo 12 speciálních průzkumných bezpilotních letounů V-BAT amerického výrobce Shield AI, které budou přiděleny na osm bojových plavidel. Dodávky zajistilo ministerstvo obrany během velmi krátké doby, protože v rámci zadávání zakázek prostřednictvím agentury NATO může nakupovat nepřímo od výrobce.

Nové drony pro námořnictvo jsou vybaveny radarem a kamerou pro průzkum a shromažďování informací. Ve vzduchu vydrží mnoho hodin ve výšce několika kilometrů. Systém je na palubě v několika bednách a ke startu potřebuje bezpečnou plochu o rozměrech 5x5 metrů. Osvědčil se přímo na Ukrajině. Díky umělé inteligenci může dron fungovat i bez satelitního spojení.

S americkými bezpilotními stroji má Nizozemsko bohaté zkušenosti. Řadu let provozuje velké bezpilotní stroje MQ-9 Reaper. V současnosti je jednotka nasazena v Rumunsku, kde se podílí na zajištění ochrany východního křídla NATO.

Nevyzbrojené tam shromažďují informace nad Černým mořem. Původně měla mise skončit nyní v březnu, ale byla prodloužena až do září.

Nizozemsko také masivně investuje (1,4 miliardy eur) do výroby dronů pro Ukrajinu. Na produkci se podílejí desítky nizozemských firem. Počátkem března ministerstvo obrany vypsalo novou výzvu pro firmy domácího obranného průmyslu. Výrobci a technologičtí inovátoři mají za úkol přijít s řešeními pro detekci a zachycení taktických dronů o hmotnosti 150 až 400 kilogramů. Na výzvu obrana uvolnila 30 milionů eur.

Země s 18,4 miliony obyvatel na svou obranu vynakládá asi 2,2 procenta HDP, což představuje přibližně 22 miliard eur, tedy v přepočtu přes 538 miliard korun. Per capita, tedy na jednoho obyvatele, tak vláda dává ročně na obranu zhruba 33 000 korun. Pro srovnání – Česko loni v podobném srovnání vynaložilo asi 12 000 korun na obyvatele.

