Armáda otestovala novou Věru. Zachytí start dronu až na sto kilometrů

Vývoj pasivního systému Věra navázal na předchozí generace pasivních sledovacích systémů, které měla ve výzbroji už Československá lidová armáda. Princip už v padesátých letech objevil tým brněnského

výzkumníka Vlastimila Pecha.

První takový vojenský systém z roku 1963 nesl označení Kopáč a mohl sledovat 6 cílů. V roce 1979 přišel systém Ramona (v kódu NATO jako „Soft Ball“), schopný sledovat najednou až sledovat 20 cílů.

Legendárním se pak stal systém Tamara (v kódu NATO jako „Trash Can“), zavedený do výzbroje v roce 1987, o kterém se počátkem 90. let rozšířily masivně informace, že je schopen odhalit i americké „neviditelné“ letouny s technologií „Stealth“. To sice byl, ale jen za určitých podmínek, kdy měl letoun zapnutý radar nebo vysílal. Systém byl schopen sledovat najednou až 23 radarových cílů a signály ze 48 automatických odpovídačů letounů.

Všechny systémy pocházely z dílen pardubické Tesly.

Systém Věra pak vznikal od roku 1994 v nové společnosti Era, kterou založili bývalí pracovníci zkrachovalé Tesly, kteří znali „tajemství“ systému Tamara. Zároveň firma vyvinula i civilní verze pasivních sledovacích systémů, které se používají na letištích po celém světě.