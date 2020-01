Armáda chystá nákup bojových dronů a buduje novou speciální jednotku

„Posunujeme se do nové dimenze technologií, které by měla česká armáda mít,“ prohlásil Opata při slavnostním nástupu u příležitosti vzniku nové jednotky. Ta by měla postupně čítat až 300 vojáků a armádní velení u ní chce soustředit všechny bezpilotní systémy, které dosud používá.

Akviziční proces na nákup bojových dronů, na které bude možné kromě optoelektronických a radiologických senzorů instalovat také zbraňové systémy, odstartuje podle Opaty v roce 2022.



Kolik takových letounů pořídí Opata zatím neupřesnil. Půjde však minimálně o jeden takzvaný komplet, který obvykle obsahuje několik strojů. „To zatím není předmětem veřejné diskuse. My ten projekt nyní připravujeme,“ uvedl pouze.

Podle Petra Šnajdárka z odboru vojskového průzkumu a elektronického boje je jisté, že půjde o víceúčelové letouny takzvané střední kategorie o váze do 1200 kilogramů. Vybaven bude také systémy pro elektronický boj. Dosud čeští vojáci používají bezpilotní stroje do 25 kilogramů.

Kromě toho připravuje ministerstvo obrany a armáda také nákup „sebevražedných“ průzkumných a útočných dronů schopných létat v takzvaných rojích (swarming). Půjde o malé, přenosné a relativně levné drony doplněné o výbušninu či takzvanou „loudavou munici“ (loitering munition), které mohou provádět vzdušný průzkum a v případě odhalení důležitého cíle je lze využít k jeho okamžitému zničení.

„Dokončili jsme marketingový průzkum a zahájili jsme práci na akvizičním procesu. Nejde jen o munici, ale o celý systém. Chceme zapojit i domácí obranný průmysl. Akvizice by mohla začít letos,“ konstatoval Šnajdárek.

S pixely ve znaku

Nový prapor bezpilotních prostředků vznikl v Prostějově oficiálně od 1. ledna na základech základech tamní roty 102. průzkumného praporu. Ve znaku má písmeno „V“, které symbolizuje bezpilotní letouny, „meč“ jako symbol bojového použití a „pixely“ představující informace, které má jednotka získávat. Počátečních operačních schopností by měl prapor dosáhnout v říjnu 2020 a plných operačních schopností pak v lednu 2025.

Podle Opaty patří budování a vyzbrojování této jednotky mezi priority. „Je to budoucnost. Válku vyhrává ten, kdo má informace,“ řekl. Postupně prapor bude soustřeďovat všechny bezpilotní systémy používané v armádě a na starost bude mít i analýzu získávaných dat.

„Čeká nás řada úkolů v rámci přípravy pro nasazení v zahraničních operacích a také přípravy pro zapojení do Integrovaného záchranného systému. Ale primární je personál a jeho výcvik,“ konstatoval pověřený velitel 533. praporu Jan Štrbík.

Armáda má nyní ve výzbroji několik typů menších průzkumných dronů. Mezi první, které vojáci začali před lety používat, patří RQ-11B Raven startující vyhozením z ruky. „Zaškolení trvá několik několik týdnů. Jsou tam základy meteorologie, aerodynamiky a samotný letový výcvik. Provádí se už tady u nás, protože máme oprávnění od výrobce,“ popsal jeden z operátorů Martin S.

Nové kvadroptéry

Mezi nejnovější, které armáda teprve zavádí, patří unikátní kvadroptéry speciálně upravené Vojenským technickým ústavem. Jsou vybavené kamerou z mnohonásobným optickým přiblížením, což významně zlepšuje kvalitu obrazu. Ve vzduchu vydrží asi 40 minut do vzdálenosti až 7 kilometrů.



„Slouží k průzkumu prostoru, prohledávání zón, doprovodu jednotek, patrol, vyhodnocení boje, účinků palby. Hodí se do zastavěných oblastí, Raven je zase lepší v otevřených prostorech,“ podotkl další z operátorů Marek Č.

Dosud největšími bezpilotními letouny v české armádě jsou stroje ScanEagle, které čeští vojáci prakticky nepřetržitě používají pro podporu pozemních sil v Afghánistánu. S rozpětím 3,1 metru a maximální vzletovou hmotností 25 kilogramů patří sice do kategorie „malých“, dolétnou však až na vzdálenost přes 100 kilometrů a vydrží ve vzduchu přes 20 hodin.



Deset kusů - jeden komplet dostala česká armáda před lety darem od americké vlády v rámci boje proti terorismu. Loni objednala další modernizovaný komplet systému ScanEagle, který nahradí stávající stroje. Dodávky jsou plánovány letos.

Základní výcvik pilota-operátora pro tento typ dronů trvá asi tři měsíce. „Probíhá přímo u výrobce v USA. Školení pro techniky je o měsíc kratší. Získání zkušeností pak zabere další čas,“ pospal jeden z operátorů Jan H.

Připomněl, že pro takový typ letounu musejí mít operátoři průkazy vojenského letce a procházet pravidelnými zkouškami. Stroje ScanEagle podle něj patří mezi velmi užitečné průzkumné prostředky. Sám stroje pilotoval během tří nasazení v Afghánistánu.



„Díky vytrvalosti a doletu je to ideální prostředek, dobrá podpora pro kluky na zemi. Sice nepřečteme poznávací značku auta, ale bezpečně rozpoznáme, co třeba nese postava v ruce - jestli je to lopata nebo zbraň,“ dodal.