Dny NATO v Ostravě: Jako malý jsem o Red Arrows snil, říká jeden z pilotů

„Být u Red Arrows je pro mě opravdu velká čest. Je to něco, co jsem chtěl dělat už od dětství. Mám dokonce věci, které mi Red Arrows kdysi podepsali, když jsem byl dítě, a teď mám možnost jim to oplatit a být na druhé straně, předvádět se lidem a reprezentovat Spojené království, což je pro mě velká čest,“ řekl po příletu do Ostravy jeden z pilotů Ollie Suckling, který v týmu působí od roku 2023 na pozici „Red 9“.
Jako pilot odstartoval kariéru v RAF v roce 2007. Převážnou většinu své služby létal na strojích Tornado.
Odpolední přelet nad Prahou byl podle jeho slov skvělý zážitek. „Vlastně jsem tam už několikrát byl, ale nikdy ze vzduchu. Když jsme letěli nad městem, viděli jsme všechny mosty a všechny lidi, kteří nás zdravili. Bylo to opravdu krásné,“ popsal své dojmy.
Z víkendových představení prozradil, že show Red Arrows bude tradičně rozdělena na dvě části. V první budou letci předvádět těsné formace všichni dohromady, tedy v devíti. Ve druhé pak letouny předvádějí dynamičtější show, včetně průletů proti sobě.
„Věříme, že nám počasí dovolí předvést celou show. V první polovině show uvidíte opravdu velké tvary, jak děláme smyčky a sudové výkruty s devíti letadly, která po celou dobu mění formaci,“ řekl.
O víkendu čekají legendární skupinu dvě vystoupení na Dnech NATO v Ostravě. Na místo se vrátili po třinácti letech. Letci mají za sebou opravdu rušný týden, když ještě před příletem do Česka absolvovali ukázkový let na počest amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je právě na návštěvě Británie.
Hned po vystoupeních v Česku ovšem letci zamíří do Černé Hory a poté na Maltu na tamější leteckou show. Pak se vrátí domů do Británie, kde mají 4. října poslední vystoupení letošní sezony. „Prakticky každý víkend jsme byli ve vzduchu. Bylo to opravdu velmi rušné období. Ale procestovali jsme celou Evropu, předvedli se mnoha různým lidem a je nám potěšením být tady v Ostravě,“ dodal.