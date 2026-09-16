Těšíme se na show, lákají na Dny NATO létající bojovníci ze země půlměsíce

„Moc se těšíme na létání na show,“ vzkázal velitel předváděcího týmu Murat Bakici bezprostředně po úterním přistání na dráze mošnovského letiště. Do Česka jeho tým dorazil se dvěma stíhacími stroji, jeden je záložní, a podpůrným transportním letounem A400M Atlas.
Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Vstup na největší bezpečnostní show v Evropě je tradičně zdarma.
Elitní předváděcí tým tureckého letectva se sólovým vystoupením na stroji F-16 se do Ostravy vrací po čtyřech letech. Každé vystoupení přitom patří mezi možná vůbec nejdynamičtější předvedení možností tohoto stroje.
Hned po odlepení od země pilot rychle zatáhne podvozek a v extrémně nízké výšce prudce otočí letadlo na záda, načež začne okamžitě rychle stoupat vzhůru.
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Jedním z nejoblíbenějších vizuálních prvků, který pilot během vystoupení předvádí, je manévr zvaný „Dolphin“ (Delfín). Pilot s letadlem kopíruje plynulou vlnovitou trajektorii připomínající skoky delfína nad hladinou. Při příhodném světle, zapnutém dýmu a vypouštění klamných cílů (flér) to vytváří dokonalou optickou iluzi, jako by se těžký kovový stroj vznášel nad vodní hladinou.
SOLOTÜRK se na rozdíl od tradičních skupinových akrobatických týmů zaměřuje na extrémní sólovou akrobacii. Ukázka trvá přibližně 18 až 20 minut a během ní pilot předvede až 20 náročných manévrů. Letoun se při tom pohybuje v neuvěřitelném rozsahu rychlostí – od minimální rychlosti 220 km/h (kdy se sotva drží ve vzduchu) až po takřka nadzvukovou rychlost. Některé z manévrů přitom provádí ve výšce pouhých 30 metrů (100 stop) nad zemí.
Piloti běžně létají v takzvaných „vysokých úhlech náběhu“ a provádějí extrémní obraty, při kterých jejich tělo v kokpitu čelí přetížení dosahujícímu až 9G (devítinásobek jejich vlastní váhy).
Zajímavosti je, že i když letoun nese ikonický a originální černo-zlatý nátěr, nejde o „odstrojený“ stroj pro letecké přehlídky. Letoun F-16 Block 40, který tým používá, je plně bojeschopný. V případě potřeby může být okamžitě vybaven zbraňovými systémy a nasazen do skutečné bojové mise.
Diváci letos budou moci porovnat různé druhy pilotáže stroje F-16, protože kromě tureckého týmu vůbec poprvé předvede dynamickou ukázku pilot slovenské F-16 a své umění opět ukáže také řecký F-16 Demo Team Zeus.