Dny NATO slaví čtvrtstoletí. Výstavu v sídle Aliance otevřeli Pavel a Rutte

Šéf NATO Mark Rutte vyzdvihl, že se Aliance podílí na podpoře jedné z největších bezpečnostních přehlídek svého druhu v Evropě, na kterou se tradičně třetí zářijový víkend vypraví statisíce diváků.

„Motto Dnů NATO je, že naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita. Sám bych to lépe nevyjádřil,“ řekl.

Ocenil zároveň českou muniční iniciativu na podporu Ukrajiny, která je podle jeho slov mimořádně úspěšná a umožnila Kyjevu dodat více než 3 miliony kusů dělostřelecké munice. „Také Česko může vždy počítat s podporou NATO,“ dodal.

Výstava v bruselském sídle Aliance ukazuje průřez čtvrtstoletím Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR, které pořádá Jagello 2000. Z původně malé ukázky na ostravském výstavišti Černá louka se akce postupně přesunula na letiště v Mošnově a také rozrostla do mezinárodních rozměrů. Od roku 2001 v Ostravě představilo své schopnosti a prostředky už celkem 34 zemí z Evropy, Blízkého východu a Severní i Jižní Ameriky.

„K udržení podpory pro to, co tady děláme, potřebujeme nejen obecné pochopení, ale také podporu veřejností, jinak to nebude mít smysl,“ konstatoval český prezident Petr Pavel.

Dny NATO v Ostravě jsou podle něj událostí, která přitahuje neobvykle velkou pozornost. „Je to hmatatelný důkaz toho, že výdaje na obranu a bezpečnost nejsou jen nákupem ‚hraček‘ pro vojáky a policisty, ale také tím, co dodává lidem pocit bezpečí,“ uvedl.

Pavel připomněl, že loňský ročník museli organizátoři na poslední chvíli kvůli povodním na severu Moravy zrušit. Pro letošní rok ale opět připravují velmi atraktivní program. „Po roční přestávce se lidé těší, že se na akci znovu vrátí a užijí si ji. Já tam budu také,“ podotkl.

Letošní ročník se uskuteční o víkendu 20. a 21. září. Vstup je tradičně zdarma a účast už potvrdila například legendární britská akrobatická skupina Red Arrows.

Český velvyslanec při NATO David Konecký označil akci za unikátní, protože přibližuje obranu a bezpečnost široké veřejnosti. „Dokonce tak blízko, že si můžete na techniku a vybavení dokonce sáhnout,“ dodal.

Podle organizátorů je akce projektem veřejné diplomacie s cílem představit veřejnosti široké spektrum prostředků a schopností České republiky a jejích spojenců v oblasti bezpečnosti a obrany. Na programu jsou nejen o dynamické ukázky letadel, ale i pozemních sil, hasičů, policie, celní správy, záchranářů a dalších složek.