VIDEO: Přímo z kokpitu. Podívejte se, jak vypadala show Red Arrows z pohledu letců

Na Dnech NATO v Ostravě si o víkendu získali největší pozornost desítek tisíců návštěvníků elitní letci britské akrobatické skupiny Red Arrows, patřící k letectvu RAF. Diváci je odměnili bouřlivým potleskem. Vystoupení zachycuje také videozáznam natočený přímo z kokpitu jednoho z letounů.

Na letiště Leoše Janáčka se Red Arrows vrátili po třinácti letech a předvedli typickou show se stopami kouře v barvách britské vlajky. Ukázali složité přemety i prudké obraty.

Skupina rudých strojů Red Arrows nad Mošnovem. (20. září 2025)
Britské letouny Red Arrows při odpoledním nácviku v Ostravě při Dnech NATO. (19. září 2025)
Nad Prahou proletěly gripeny s britskou akrobatickou skupinou Red Arrows. Přelet ozdobily kouřové efekty. Letouny míří na Dny NATO v Ostravě. (18. září 2025)
Skupina rudých strojů Red Arrows nad Prahou. (19. září 2025)
Show Red Arrows byla rozdělena do dvou částí. V první letci předváděli těsné formace všichni dohromady, tedy v devíti. Ve druhé pak letouny ukázaly dynamičtější show, včetně průletů proti sobě.

Celý tým zahrnuje přes sto členů, z nichž většina má zkušenosti z jiných jednotek RAF. Samotní piloti patří k absolutní špičce. Během své kariéry létali na různých typech stíhaček, včetně Eurofighteru Typhoon. V Ostravě se představili už v sobotu a svou show zopakovali i v neděli odpoledne.

Dny NATO v Ostravě: Jako malý jsem o Red Arrows snil, říká jeden z pilotů

„Být u Red Arrows je pro mě opravdu velká čest. Je to něco, co jsem chtěl dělat už od dětství. Mám dokonce věci, které mi Red Arrows kdysi podepsali, když jsem byl dítě, a teď mám možnost jim to oplatit a být na druhé straně, předvádět se lidem a reprezentovat Spojené království, což je pro mě velká čest,“ řekl po příletu do Ostravy jeden z pilotů Ollie Suckling, který v týmu působí od roku 2023 na pozici „Red 9“.

Před slavnostním zahájením druhého dne požehnal kardinál Dominik Duka asi dvěma stovkám nových policistů a hasičů. (21. září 2025)
Na mošnovském letišti se konají Dny NATO. Britští výsadkáři ze skupiny Falcons sklidili hlasitý potlesk. (20. září 2025)
V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21. září 2025)
Policejní kadeti a nový hasiči složili slavnostní přísahu. (21. září 2025)
Před slavnostním zahájením druhého dne požehnal kardinál Dominik Duka asi dvěma stovkám nových policistů a hasičů. (21. září 2025)
Dny NATO v Ostravě vrcholí. Duka tradičně požehnal novým policistům a hasičům

Přímý přenos

Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě a na diváky čeká opět zhruba do pěti hodin odpoledne mnoho...

21. září 2025  8:51,  aktualizováno  11:15

„Jíme žrádlo pro zvířata.“ Rozvrácený Súdán hladoví, děti umírají na podvýživu

Ve Fáširu na západě Súdánu přijme poslední fungující nemocnice desítky podvyživených dětí. Dospělí je nemají čím nakrmit, zbývá jen pasta obvykle dávaná zvířatům. Kvůli občanské válce, která v zemi...

21. září 2025  10:50

