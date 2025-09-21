VIDEO: Přímo z kokpitu. Podívejte se, jak vypadala show Red Arrows z pohledu letců

Na letiště Leoše Janáčka se Red Arrows vrátili po třinácti letech a předvedli typickou show se stopami kouře v barvách britské vlajky. Ukázali složité přemety i prudké obraty.
Show Red Arrows byla rozdělena do dvou částí. V první letci předváděli těsné formace všichni dohromady, tedy v devíti. Ve druhé pak letouny ukázaly dynamičtější show, včetně průletů proti sobě.
Celý tým zahrnuje přes sto členů, z nichž většina má zkušenosti z jiných jednotek RAF. Samotní piloti patří k absolutní špičce. Během své kariéry létali na různých typech stíhaček, včetně Eurofighteru Typhoon. V Ostravě se představili už v sobotu a svou show zopakovali i v neděli odpoledne.
|
Dny NATO v Ostravě: Jako malý jsem o Red Arrows snil, říká jeden z pilotů
„Být u Red Arrows je pro mě opravdu velká čest. Je to něco, co jsem chtěl dělat už od dětství. Mám dokonce věci, které mi Red Arrows kdysi podepsali, když jsem byl dítě, a teď mám možnost jim to oplatit a být na druhé straně, předvádět se lidem a reprezentovat Spojené království, což je pro mě velká čest,“ řekl po příletu do Ostravy jeden z pilotů Ollie Suckling, který v týmu působí od roku 2023 na pozici „Red 9“.