Slušná flotila pro středně velkou zemi. Dny NATO v Ostravě vrcholí

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
Přímý přenos   8:51aktualizováno  9:22
Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě a na diváky čeká opět zhruba osm hodin atraktivního programu.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Nedělní program měl zahájit seskokem devítičlenný parašutistický tým RAF Falcons složený z elitních britských výsadkářů vedený kapitánkou Alice Adams-Cairns. Kvůli větru však nakonec nevystoupí.

Mezi nejatraktivnější budou opět patří letová vystoupení tří akrobatických skupin – legendárních britských Red Arrows, tureckých Turkish Stars a chorvatské skupiny Krila Oluje (Křídla bouře).

Doprava

Policisté krátce po deváté ráno informovali, že se tvoří pětikilometrová kolona na příjezdové cestě od Ostravy. Další příjezdové trasy jsou podle nich bez komplikací a provoz je plynulý.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě a své dovednosti i vybavení na nich představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma. V sobotu na letiště podle organizátorů přišlo na 100 tisíc diváků a vysoká návštěvnost je očekávaná i dnes.

Obrazce z kouře, burácení bombardéru. Na Dny NATO do Ostravy dorazilo 100 tisíc lidí

Na letišti je k vidění na 70 letounů a vrtulníků různého určení. Od stíhaček, přes transportní a cvičené stroje až po létající tankery. Celkově tak účast vydá na slušně vyzbrojené vzdušné síly středně velké země.

K vidění je nejmodernější stroj 5. generace F-35 italského letectva. Stejné letouny v pátek zaháněly ruské stíhačky, které narušily vzdušný prostor Estonska. A také francouzské stroje Rafale, které momentálně vyztužují ochranu nebe nad Polskem kvůli nedávnému masivnímu průniku ruských dronů.

Na mošnovském letišti se konají Dny NATO. (20. září 2025)
Na mošnovském letišti se konají Dny NATO. (20. září 2025)
Na mošnovském letišti se konají Dny NATO. (20. září 2025)
Na mošnovském letišti se konají Dny NATO. (20. září 2025)
66 fotografií

Právě proti nim se česká vláda rozhodla založit koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu, oznámil v sobotu přímo na Dnech NATO premiér Petr Fiala (ODS). Úkolem odborníků bude mimo jiné sledovat vývoj technologií a navrhovat patřičná opatření.

Na akci byly rovněž podepsány další dohody, které zajistí účast českých firem na strategických vyzbrojovacích projektech české armády. Například česká společnost PBS Group podepsala smlouvu s americkým výrobcem motorů Pratt&Whitney o vývoji nové generace pomocné energetické jednotky (APU) pro stíhací letouny, vrtulníky a další vojenské platformy. Americká firma vyrábí například motory pro letouny F-35.

Program v neděli na Dnech NATO 2025: Red Arrows i úderný Harrier v premiéře

Česká firma stvrdila dohodu s výrobcem tanků

A v rámci průmyslové spolupráce na projektu F-35 byl v sobotu uzavřena spolupráce mezi firmou VR Group, dceřinou společností LOM Praha, a americkým gigantem Lockheed Martin. Projekt se zaměřuje na oblast virtuálního výcviku a plánování multidoménových operací.

Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

A česká firma Ray Service stvrdila na letišti dohodu s výrobcem tanků Leopard 2A8 KNDS Deutschland, která se týká výroby pojezdových kol a pásů na tyto tanky. Dodávky ale nebude Ray Service zajišťovat jen pro české tanky, ale i pro stroje dalších zákazníků.

Kromě vážných témat na akci filmaři oznámili pokračování proslulé komedie „Copak je to za vojáka...“ z roku 1987. Začít natáčet se má už v příštím roce a do kin by měl film přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer a na natáčení má spolupracovat i česká armáda.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Děti jsou v bezpečí, svobodu Palestině, pronesl střelec a zahájil palbu na svatbě

Jeden člověk zahynul a další utrpěli zranění poté, co v noci na neděli SELČ ozbrojený muž začal střílet v country klubu ve městě Nashua v americkém státě New Hampshire. Informovala o tom agentura AP...

21. září 2025  7:10,  aktualizováno  9:28

Slušná flotila pro středně velkou zemi. Dny NATO v Ostravě vrcholí

Přímý přenos

Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě a na diváky čeká opět zhruba osm hodin atraktivního programu.

21. září 2025  8:51,  aktualizováno  9:22

Přírodní živly vzaly rodině už dva domy. Manželé z Jeseníku budou stavět i potřetí

V Šumperské ulici v Jeseníku, kudy se loni v září prohnala rozvodněná řeka Bělá, dnes jejich domov připomíná už jen základová deska. Dům číslo 152 byl první, který musel po povodni k zemi – bagr jej...

21. září 2025  9:16

Odchod do důchodu v 67 letech? Nesmysl, říká lídr Motoristů Vojtěch Krňanský

Kandidátku Motoristů sobě v Pardubickém kraji vede Vojtěch Krňanský, který je už sedm let starostou Chrasti u Chrudimi. Jeho sdružení Naše Chrast před třemi lety v komunálních volbách získalo přes 40...

21. září 2025  9:06

Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer na Frýdlantsku motocyklista

Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer v Kunraticích na Frýdlantsku motocyklista. Záchranáři už mu nemohli pomoci, svým zraněním na místě podlehl. Okolnosti nehody policie vyšetřuje, příčinu...

21. září 2025  8:20

Američané ovládnou vedení TikToku v USA, bezpečnost zajistí Oracle, uvedl Bílý dům

Američtí investoři obsadí šest ze sedmi míst v představenstvu společnosti TikTok U.S., která převezme americké aktivity videoplatformy TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance. V...

21. září 2025  8:09

Zázemí TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil požár, škoda je 20 milionů korun

Kabiny a zázemí fotbalového klubu TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil v sobotu požár. Hasiči škodu předběžně odhadli na 20 milionů korun, příčiny vyšetřují. Na místě zasahovalo pět jednotek,...

21. září 2025  7:59

Britský premiér oznámí uznání Palestiny jako nezávislého státu, hlásí média

Britský premiér Keir Starmer v neděli odpoledne oznámí, že Spojené království uznává Palestinu jako samostatný stát. Uvedl to zpravodajský server veřejnoprávní BBC, podle nějž jde o zásadní obrat v...

21. září 2025  7:33

Putin eskaluje útoky, protože spoléhá na Trumpovu zdrženlivost, píše agentura

Sledujeme online

Ruský prezident Vladimir Putin dospěl závěru, že eskalace vojenských útoků je nejlepším způsobem, jak donutit Ukrajinu k jednání za podmínek Moskvy. Ve své analýze to píše agentura Bloomberg. Lidé...

21. září 2025  7:19

Jako hrdina Langdon. Dan Brown nakoukl do slavné Barokní knihovny Klementina

Exkluzivně

Dan Brown v rámci své pražské návštěvy ku příležitosti vydání knihy Tajemství všech tajemství promluvil také v Klementinu. Bestsellerový autor se tam večer před tiskovou konferencí podíval i do...

21. září 2025

Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně
Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně

Chcete si užít den plný zábavy, smíchu a dobrodružství, a to za každého počasí? Vypravte se do BRuNO Family Parku v Brně, kde se zabaví malí i...

Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. Vinaři vyhlížejí nové odrůdy

Premium

Odpověď na otázku z titulku by velmi rádi znali nejen farmáři či vinaři, aby vysadili vhodné odrůdy. Co tedy máme od klimatu v příštích letech očekávat? Na čem všem závisí vývoj podnebí? Informace...

21. září 2025

Kvalita vody na vesnicích je výrazně horší. Expertka nejen o tom, co vlastně pijeme

Premium

Pitná voda v České republice patří k nejkvalitnějším v Evropě. Technologie jejích úprav i analýz procházejí neustálými modernizacemi, které odhalují i stopová množství pesticidů nebo léčiv. O tom, co...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.