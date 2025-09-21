Slušná flotila pro středně velkou zemi. Dny NATO v Ostravě vrcholí

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Nedělní program měl zahájit seskokem devítičlenný parašutistický tým RAF Falcons složený z elitních britských výsadkářů vedený kapitánkou Alice Adams-Cairns. Kvůli větru však nakonec nevystoupí.
Mezi nejatraktivnější budou opět patří letová vystoupení tří akrobatických skupin – legendárních britských Red Arrows, tureckých Turkish Stars a chorvatské skupiny Krila Oluje (Křídla bouře).
Doprava
Policisté krátce po deváté ráno informovali, že se tvoří pětikilometrová kolona na příjezdové cestě od Ostravy. Další příjezdové trasy jsou podle nich bez komplikací a provoz je plynulý.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě a své dovednosti i vybavení na nich představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma. V sobotu na letiště podle organizátorů přišlo na 100 tisíc diváků a vysoká návštěvnost je očekávaná i dnes.
|
Obrazce z kouře, burácení bombardéru. Na Dny NATO do Ostravy dorazilo 100 tisíc lidí
Na letišti je k vidění na 70 letounů a vrtulníků různého určení. Od stíhaček, přes transportní a cvičené stroje až po létající tankery. Celkově tak účast vydá na slušně vyzbrojené vzdušné síly středně velké země.
K vidění je nejmodernější stroj 5. generace F-35 italského letectva. Stejné letouny v pátek zaháněly ruské stíhačky, které narušily vzdušný prostor Estonska. A také francouzské stroje Rafale, které momentálně vyztužují ochranu nebe nad Polskem kvůli nedávnému masivnímu průniku ruských dronů.
Právě proti nim se česká vláda rozhodla založit koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu, oznámil v sobotu přímo na Dnech NATO premiér Petr Fiala (ODS). Úkolem odborníků bude mimo jiné sledovat vývoj technologií a navrhovat patřičná opatření.
Na akci byly rovněž podepsány další dohody, které zajistí účast českých firem na strategických vyzbrojovacích projektech české armády. Například česká společnost PBS Group podepsala smlouvu s americkým výrobcem motorů Pratt&Whitney o vývoji nové generace pomocné energetické jednotky (APU) pro stíhací letouny, vrtulníky a další vojenské platformy. Americká firma vyrábí například motory pro letouny F-35.
|
Program v neděli na Dnech NATO 2025: Red Arrows i úderný Harrier v premiéře
Česká firma stvrdila dohodu s výrobcem tanků
A v rámci průmyslové spolupráce na projektu F-35 byl v sobotu uzavřena spolupráce mezi firmou VR Group, dceřinou společností LOM Praha, a americkým gigantem Lockheed Martin. Projekt se zaměřuje na oblast virtuálního výcviku a plánování multidoménových operací.
|
Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem
A česká firma Ray Service stvrdila na letišti dohodu s výrobcem tanků Leopard 2A8 KNDS Deutschland, která se týká výroby pojezdových kol a pásů na tyto tanky. Dodávky ale nebude Ray Service zajišťovat jen pro české tanky, ale i pro stroje dalších zákazníků.
Kromě vážných témat na akci filmaři oznámili pokračování proslulé komedie „Copak je to za vojáka...“ z roku 1987. Začít natáčet se má už v příštím roce a do kin by měl film přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer a na natáčení má spolupracovat i česká armáda.