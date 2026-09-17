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Je libo tornádo nebo tajfun? Němečtí stíhači přistáli v Ostravě

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  15:01
To burácení je nezaměnitelné. Tentokrát ale nejde o rozmary počasí, ale přílet německých stíhacích letounů Tornado a Eurofighter Typhoon na Dny NATO v Ostravě, kterými o víkendu ožije letiště v Mošnově.

Krátce po 11 hodině ve čtvrtek na dráhu ostravského letiště dosedly dva legendární stroje Tornado německých vzdušných sil. O chvíli později také dvojice letounů Eurofighter Typhoon.

Na fotografii je Tornado. (17. září 2026)
Na fotografii jsou německé stíhačky Eurofighter Typhoon. (17. září 2026)
Na fotografii je Tornado IDS. (17. září 2026)
Na fotografii je podpůrný A400M Atlas. (17. září 2026)
10 fotografií

Přelet z mateřské základy 33. taktické letky v Büchelu na západě Německa poblíž Kolína nad Rýnem proběhl hladce. „Letěli jsme hodinu a 20 minut s mírným západním větrem směrem k Ostravě, takže to byl opravdu, opravdu příjemný let. Navíc jsme prolétali nad Prahou, užili jsme si to,“ řekl bezprostředně po přistání pilot Andre „Junker“ Hillesheim.

Na stroji má nalétáno přes 2 500 hodin. Před dvěma roky odešel do výslužby a nyní se strojem létá jako rezervista a působí na základně jako instruktor. Letová ukázka stroje Tornado je jedním z lákadel nadcházejících Dnů NATO v Ostravě, které proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Vstup je tradičně zdarma.

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Stroj s měnitelnou geometrií křídel mohli diváci na akci naposledy vidět před šestnácti lety. Tenkrát se ale jednalo o letoun britského Královského letectva. Jeden letoun půjde na statickou ukázku, druhý se o víkendu ukáže na nebi. „Dnes odpoledne začneme trénovat. Předvedeme letadlo ve vzduchu s několika pěknými manévry a doufejme, že si to všichni užijí,“ dodal Hillesheim.

Jeho kolega, zbraňový operátor Mathias „Strodti“ Strodthoff slíbil, že posádky strojů se budou snažit letouny maximálně předvést. Na zemi i ve vzduchu.

Éra těchto legendárních strojů se pomalu chýlí ke konci. Jde tak možná o jednu z posledních možností vidět letoun v akci. Luftwaffe jich provozuje ještě několik desítek. Právě přímo na základně Büchel jsou úderné letouny, které jsou slouží i jako nosiče pro nukleární zbraně v rámci odstrašení NATO. Tornado IDS je dodnes jediný neamerický letoun, který je certifikovaný pro americké taktické jaderné pumy.

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Domovská základna Büchel v posledních letech prošla zásadní modernizací. Právě tady totiž budou sloužit nové letouny 5. generace F-35A, které v německém letectvu stroje Tornado v roce 2030 nahradí.

Shodou okolností právě během příletu německých letců do Ostravy, americký výrobce Lockheed Martin slavnostně představuje první F-35 vyrobený pro Německo.

„Právě teď, zatímco spolu mluvíme, nám ve Spojených státech předávají první letadlo. A pro mě tím skončí služba. Nebudu už absolvovat přeškolení na F-35. Pro nás jako vojáky a pro letku to bude obrovský skok – od letounu jako Tornado ke stíhačce 5. generace. A to opravdu změní situaci,“ konstatoval Hillesheim.

I přes své stáří (první kusy létaly už v 80. letech minulého století) jsou ovšem letouny Tornado stále považovány za velmi přesné a všestranné stroje s výbornými letovými vlastnostmi. Dodnes o určitý symbol technologického pokroku a evropské obranné spolupráce během studené války.

„Ten letoun mám opravdu moc rád. Létám s ním už dvacet let a nikdy mě nezklamal. A na to letadlo se opravdu dá spolehnout. Je super bezpečné a létání s ním je velká zábava,“ řekl.

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Vyniká schopností letu v nízké výšce vysokou rychlostí, díky čemuž se dokáže efektivně vyhnout detekci radary a proniknout hluboko do nepřátelského území.

Jednou z nejzajímavějších a klíčových vlastností tohoto letounu je proměnlivá geometrie křídel. Díky této unikátní konstrukci dovede stroj během letu změnit úhel náběhu křídel a být tak flexibilní v různých situacích a letových režimech – při vysokých rychlostech se křídla zasouvají dozadu, což zlepšuje aerodynamiku a umožňuje dosáhnout rychlostí až 2,2 Machu, a naopak při nižších rychlostech, například při startu nebo přistání, se křídla roztahují, aby zvýšila vztlak a stabilitu.

Dvoučlennou posádku tvoří pilot a specialista na zbraňové systémy či elektronický boj. „Je to nádherné letadlo, létání s ním je zábava. To i díky tomu, že posádka je dvoučlenná,“ podotkl Strodthoff. V kabině Tornada strávil také přes 2 tisíce hodin a působí jako instruktor.

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