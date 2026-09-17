Je libo tornádo nebo tajfun? Němečtí stíhači přistáli v Ostravě

Krátce po 11 hodině ve čtvrtek na dráhu ostravského letiště dosedly dva legendární stroje Tornado německých vzdušných sil. O chvíli později také dvojice letounů Eurofighter Typhoon.
Přelet z mateřské základy 33. taktické letky v Büchelu na západě Německa poblíž Kolína nad Rýnem proběhl hladce. „Letěli jsme hodinu a 20 minut s mírným západním větrem směrem k Ostravě, takže to byl opravdu, opravdu příjemný let. Navíc jsme prolétali nad Prahou, užili jsme si to,“ řekl bezprostředně po přistání pilot Andre „Junker“ Hillesheim.
Na stroji má nalétáno přes 2 500 hodin. Před dvěma roky odešel do výslužby a nyní se strojem létá jako rezervista a působí na základně jako instruktor. Letová ukázka stroje Tornado je jedním z lákadel nadcházejících Dnů NATO v Ostravě, které proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Vstup je tradičně zdarma.
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Stroj s měnitelnou geometrií křídel mohli diváci na akci naposledy vidět před šestnácti lety. Tenkrát se ale jednalo o letoun britského Královského letectva. Jeden letoun půjde na statickou ukázku, druhý se o víkendu ukáže na nebi. „Dnes odpoledne začneme trénovat. Předvedeme letadlo ve vzduchu s několika pěknými manévry a doufejme, že si to všichni užijí,“ dodal Hillesheim.
Jeho kolega, zbraňový operátor Mathias „Strodti“ Strodthoff slíbil, že posádky strojů se budou snažit letouny maximálně předvést. Na zemi i ve vzduchu.
Éra těchto legendárních strojů se pomalu chýlí ke konci. Jde tak možná o jednu z posledních možností vidět letoun v akci. Luftwaffe jich provozuje ještě několik desítek. Právě přímo na základně Büchel jsou úderné letouny, které jsou slouží i jako nosiče pro nukleární zbraně v rámci odstrašení NATO. Tornado IDS je dodnes jediný neamerický letoun, který je certifikovaný pro americké taktické jaderné pumy.
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Domovská základna Büchel v posledních letech prošla zásadní modernizací. Právě tady totiž budou sloužit nové letouny 5. generace F-35A, které v německém letectvu stroje Tornado v roce 2030 nahradí.
Shodou okolností právě během příletu německých letců do Ostravy, americký výrobce Lockheed Martin slavnostně představuje první F-35 vyrobený pro Německo.
„Právě teď, zatímco spolu mluvíme, nám ve Spojených státech předávají první letadlo. A pro mě tím skončí služba. Nebudu už absolvovat přeškolení na F-35. Pro nás jako vojáky a pro letku to bude obrovský skok – od letounu jako Tornado ke stíhačce 5. generace. A to opravdu změní situaci,“ konstatoval Hillesheim.
I přes své stáří (první kusy létaly už v 80. letech minulého století) jsou ovšem letouny Tornado stále považovány za velmi přesné a všestranné stroje s výbornými letovými vlastnostmi. Dodnes o určitý symbol technologického pokroku a evropské obranné spolupráce během studené války.
„Ten letoun mám opravdu moc rád. Létám s ním už dvacet let a nikdy mě nezklamal. A na to letadlo se opravdu dá spolehnout. Je super bezpečné a létání s ním je velká zábava,“ řekl.
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Vyniká schopností letu v nízké výšce vysokou rychlostí, díky čemuž se dokáže efektivně vyhnout detekci radary a proniknout hluboko do nepřátelského území.
Jednou z nejzajímavějších a klíčových vlastností tohoto letounu je proměnlivá geometrie křídel. Díky této unikátní konstrukci dovede stroj během letu změnit úhel náběhu křídel a být tak flexibilní v různých situacích a letových režimech – při vysokých rychlostech se křídla zasouvají dozadu, což zlepšuje aerodynamiku a umožňuje dosáhnout rychlostí až 2,2 Machu, a naopak při nižších rychlostech, například při startu nebo přistání, se křídla roztahují, aby zvýšila vztlak a stabilitu.
Dvoučlennou posádku tvoří pilot a specialista na zbraňové systémy či elektronický boj. „Je to nádherné letadlo, létání s ním je zábava. To i díky tomu, že posádka je dvoučlenná,“ podotkl Strodthoff. V kabině Tornada strávil také přes 2 tisíce hodin a působí jako instruktor.