Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Burácení stíhaček, černí ďáblové i nový armádní obr. Dny NATO ladí program

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  10:02
První transportní letoun Embraer C-390 Millennium ve výzbroji české armády....

První transportní letoun Embraer C-390 Millennium ve výzbroji české armády. (16. července 2026) | foto: ČTK / Kamaryt MichalČTK

Ministr obrany Jaromír Zůna (vlevo) při slavnostním předání prvního...
Dny NATO v Ostravě.
Francouzský letoun typ Rafale na akci Dny NATO 2025 v Ostravě.
Francouzský letoun typ Rafale na akci Dny NATO 2025 v Ostravě.
102 fotografií
Legendární britská akrobatická skupina Red Arrows, belgický parašutistický tým Black Devils, premiéra nového transportního letounu C-390 Millennium české armády, desítky stíhacích strojů i těžká pozemní technika s masivním zastoupením Německa, které je letos speciálním partnerským státem. Takové budou letošní Dny NATO v Ostravě, jejichž organizátoři poodhalili nabitý dvoudenní program.

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armád ČR proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Vstup na největší bezpečnostní show v Evropě je tradičně zdarma.

Program dvoudenní show na letišti v Mošnově nabídne letos více než 18 hodin atraktivních ukázek na zemi i ve vzduchu. Svou účast k dnešnímu dni potvrdili zástupci 15 zemí a Severoatlantické aliance, kteří na mošnovské letiště vypraví téměř 80 kusů letecké techniky včetně účasti top evropské akrobatické skupiny Red Arrows.

Velkou veřejnou premiéru chystá Armáda ČR, která na statické ukázce představí nový transportní letoun C-390 Millennium. Ten české letectvo převzalo teprve v červenci.

VIDEO: Ve Kbelích se předvedl transportní obr Embraer. Přihlíželi Zůna i Hlaváč

„Pozemní síly zároveň představí techniku určenou pro těžkou brigádu, včetně tanku Leopard 2, jehož první kusy již byly zařazeny do výzbroje,“ konstatoval brigádní generál Petr Tománek, velitel vzdušných sil. Vojáci chtějí prezentovat i další modernizační projekty a vozidla, která byla nebo teprve budou zařazena do výzbroje. Například nové bojové vozidlo pěchoty CV90 či spojovací vozidlo TITUS KOVS.

Ze zahraničních účastníků nabídne nejrozsáhlejší prezentaci Německo, které se po deseti letech vrací do role speciálního partnerského státu. Představí své ozbrojené, bezpečnostní i záchranné složky a jejich schopnosti.

„Jsme poctěni, že se Německo již více než deset let účastní akce rozsáhlou prezentací jak letové, tak pozemní techniky, což dokládá například jedinečná premiéra dynamické ukázky bojového letounu Tornado,“ nastínil za organizátory Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000. Vzhledem k vyřazování strojů Tornado se může zároveň jednat i o jednu z posledních možností letoun vidět ve vzduchu.

Tornádo zaburácí nad Ostravou. Německo vyšle na Dny NATO unikátní flotilu

Při příležitosti výročí 70 let od svého založení Luftwaffe vyšle do Ostravy hned 14 strojů. Ve vzduchu se předvedou rovněž obří transportní letoun A400M Atlas a bojový Eurofighter Typhoon. Na statických ukázkách budou premiérově k vidění vrtulníky A532 Cougar a CH-53 Sea Stallion. Vrtulníkové představení doplní stroje spadající pod pozemní síly – a sice NH90 a Tiger, oba jak na statické, tak dynamické ukázce.

Návštěvníci se mohou těšit i na těžkou techniku – tank Leopard 2A7, houfnici Panzerhaubitze 2000 i silně pancéřované bojové vozidlo pěchoty Puma. K těžkým obrněncům se přidá obrněný kolový transportér Boxer a premiéru si odbude lehké průzkumné vozidlo Fennek.

Různorodost německého zastoupení zvýrazní Velitelství společných sil podpory, s jeho logistickými a podpůrnými vozidly. Dále pak Spolková agentura pro technickou pomoc a Německý červený kříž s vozidly využívanými během záchranných operací.

Nebe rozehřmí stíhači

Výraznou stopu na letošním ročníku budou mít nadzvukové letouny, jichž se představí více jak desítka. Kromě zmiňovaných německých strojů vystoupí nad mošnovským letištěm letouny Eurofighter Typhoon ze Španělska a Itálie. Ve vzduchu se představí stroje F-16 ze Slovenska, Řecka a Turecka a belgická F-16 bude pro návštěvníky statické ukázce. A z Belgie připravuje premiérovou účast také parašutistický tým Black Devils spadajícího pod pozemní síly.

Co slíbili, to dodrželi. Red Arrows znovu přiletí na Dny NATO v Ostravě

Na statice tradičně zaujmou i obří letouny, kde se objeví i A400M belgických vzdušných sil, které letos slaví 80 let od svého vzniku. Lákadlem bude opět také letecký víceúčelový tanker A330 MRTT spojeneckých sil.

„Velice nás těší, že se na Letiště Leoše Janáčka v Ostravě dostane pestrá škála vojenské techniky tak, aby si každý návštěvník přišel na své. S potenciálními dalšími účastníky ještě probíhají jednání, avšak jakmile bude jejich zapojení dohodnuté, dáme veřejnosti jistě vědět,“ podotkl Pavlačík.

Své expozice nabídnou i všechny složky integrovaného záchranného systému a české bezpečnostní sbory. V akci se pak představí v efektních dynamických ukázkách zásahové jednotky státní policie, vězeňské služby, celní správy či městské policie.

„Návštěvníky Dnů NATO tradičně zaujme špičková technika z celého světa. Já bych ale chtěl připomenout, že skutečnou sílu každého stroje určují lidé, kteří s ním slouží. Vojáci, hasiči, policisté, záchranáři i váleční veteráni nám svými činy ukazují, že bezpečnost stojí na odvaze, profesionalitě a ochotě pomáhat druhým,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Dny NATO proto podle něj mají velký význam v uvědomění, že technika se sice vyvíjí, ale hodnoty jako statečnost, odpovědnost a služba druhým zůstávají stejné.

Německo se ujalo role partnerského státu Dnů NATO. Slibuje několik premiér

Podle ostravského primátora Jana Dohnala jsou Dny NATO v Ostravě největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Každoročně je navštěvují velké počty lidí nejen z našeho regionu, ale i ze vzdálenějšího okolí. „Pro Ostravu je to zároveň jedinečná příležitost představit široké veřejnosti nejmodernější technologie, špičkovou techniku a inovace,“ konstatoval.

Při zahajovacím ceremoniálu primátor předá čestnou stuhu České euroatlantické rady Velitelství Vojenské policie Olomouc. Ta je od roku 2008 udělována vybrané jednotce nebo složce, která se ve významné míře podílí na organizaci Dnů NATO v Ostravě.

Víkendové show na letišti NATO bude také tradičně předcházet doprovodný program. Vybraní účastníci akce dorazí v pátek 18. září na sérii moderovaných besed. Po loňské úspěšné premiéře se též opět v pátek v podvečer uskuteční koncert v ostravské katedrále Božského spasitele, na němž vystoupí zástupci letošního partnerského státu, žesťový sextet armádního hudebního sboru Veitshöchheim.

16. července 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Babiš se kaje za květiny natrhané na Lysé hoře. Pokuta mu ale nehrozí

Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou...

Premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že při výstupu na Lysou horu trhal květiny v chráněné krajinné oblasti. „Už jsem tam byl potřetí, poprvé jsem tam byl 15. července 2016, takže víc než 10 let, a...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

Železniční koridor mezi Prahou a Českým Brodem zastavila závada na vedení

ilustrační snímek

Provoz železničního koridoru Praha – Český Brod zastavila v pátek ráno závada na trakčním vedení ve stanici Úvaly u Prahy. Vlaky nejezdí zhruba od 6. hodiny. Omezení bude pravděpodobně trvat několik...

21. srpna 2026  7:55,  aktualizováno  10:18

Děsivý karambol při předjíždění. Policie hledá svědky nehody, která zastavila D1

Vážná dopravní nehoda tří automobilů zablokovala dálnici D1 u Klimkovic...

Tři nabourané automobily, z nichž dva začaly hořet. A pět zraněných lidí, naštěstí lehce. Taková je bilance nehody, která v sobotu na takřka čtyři hodiny u Klimkovic nedaleko Ostravy zablokovala...

21. srpna 2026  10:11

Neříkej mi, na co se mám dívat. Číňané učinili z kostrbatého filmu milionový hit

Ručně vyrobený plakát na nečekaný hit čínských kin s názvem Niou Laj (18. srpna...

Podomácku vyrobený animovaný film o telátku se stal v Číně nečekaným kasovním trhákem. Na jeho základě vznikla celá řada upomínkových předmětů i internetových memů a zároveň film Niou Laj (Býček...

21. srpna 2026  10:09

Burácení stíhaček, černí ďáblové i nový armádní obr. Dny NATO ladí program

První transportní letoun Embraer C-390 Millennium ve výzbroji české armády....

Legendární britská akrobatická skupina Red Arrows, belgický parašutistický tým Black Devils, premiéra nového transportního letounu C-390 Millennium české armády, desítky stíhacích strojů i těžká...

21. srpna 2026  10:02

Pavel, Vystrčil a Okamura u rozhlasu uctí oběti srpnové okupace

Česko si připomíná výročí okupace. Prezident Petr Pavel na Vinohradské třídě v...

Česko si v pátek připomíná 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. U budovy Českého rozhlasu v Praze začne kolem jedenácté hodiny pietní akt za účasti prezidenta Petra Pavla a dalších ústavních...

21. srpna 2026  9:58

Mimořádně náročná záchrana. Zavaleného muže dostávali z výkopu skoro 4 hodiny

Záchrana zavaleného muže ve výkopu v Lužicích u Mostu (20. srpna 2026)

Jako mimořádně náročnou popisují hasiči akci, k níž se sjeli ve čtvrtek do Lužic na Mostecku. Zachraňovali tam muže zavaleného ve výkopu. Kvůli okolnostem vše trvalo několik hodin. Muže následně...

21. srpna 2026  9:44

Období útlaku i statečnosti, poučme se z minulosti. Politici si připomínají srpen ’68

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (17. srpna...

Bylo to období nesvobody, útlaku, ale i obrovských příběhů statečných lidí, kteří po celou dobu za svobodu nepřestali bojovat, vzpomíná premiér Andrej Babiš (ANO) na srpen 1968. Výročí okupace...

21. srpna 2026  8:47,  aktualizováno  9:43

Počasí rozdělí republiku. Mapa srážek na pátek hraje všemi barvami, hrozí přívaly

V pátek odpoledne zasáhnou Česko silné bouřky.

Páteční odpoledne bude v části České republiky velmi deštivé a bouřlivé. Tlaková níže přinese silné bouřky, intenzivnější déšť a přechodně i zesílení větru. Nejvíce srážek předpověď slibuje...

21. srpna 2026  9:37

Běloruská novinářka, která roky žila v ČR, pracovala pro Rusy. S žalobou neuspěla

Odbornice na Rusko. Natalia Sudlianková spolupracovala s řadou vlivných českých...

Městský soud v Praze pravomocně zamítl žalobu běloruské novinářky Natalie Sudliankové proti jejímu zařazení na sankční seznam. Žena podle verdiktu, o němž informoval server iRozhlas.cz, plnila úkoly...

21. srpna 2026  9:35

Čtyři dekády od tragédie u „vraždícího jezera“ Nyos. O život přišlo přes 1 700 lidí

Nikde ani živáčka. Kamerunské jezero Nyos totiž zabíjí.

Vklíněné mezi zelenými pláněmi a skalnatými horami působí jezero Nyos na západě Kamerunu jako pohádka, přímo zrozená pro osvěžení turistů i domorodců. Zdání ale klame.

21. srpna 2026  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Australanovi hrozí až 20 let. V ukrajinské armádě měl špehovat pro ruskou rozvědku

ilustrační snímek

Australská federální policie v pátek zatkla sedmadvacetiletého muže s australským a ruským občanstvím. Podle vyšetřovatelů se pokusil získat na Ukrajině vojenské informace a předat je ruské rozvědce....

21. srpna 2026  9:16

Pákistánského expremiéra Imrana Chána převezli z nemocnice zpět do vězení

Imran Chán

Bývalý pákistánský premiér Imran Chán byl dnes brzy ráno opět převezen do vězení. Chán se tam vrátil jen několik hodin poté, co byl odvezen do soukromé nemocnice v Islámábádu, aby podstoupil lékařská...

21. srpna 2026  8:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.