Německo bude partnerským státem letošních Dnů NATO v Ostravě

Speciálním partnerským státem bude letos Německo!

Této role se zhostí podruhé a rozhodně to bude stát za to. Poprvé se jí ujalo v roce 2016, kdy představilo hned osm ozbrojených, bezpečnostních či záchranných složek. V rozsáhlých prezentacích Německo pokračovalo i na dalších ročnících Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR a letos chce ročník 2016 překonat.

natodays.cz/…/do-role-partnerskeho-statu-se-po-osmi-letech-…

Germany will be the Spe...cial Partner Nation this year!

This is their second time in this role and it will definitely be worth it. The first time was back in 2016, when eight armed, security or rescue services were presented. Germany continued its extensive presentations at other editions of the NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days, and this year they want to surpass the 2016.

natodays.cz/…/germany-is-returning-to-the-role-of-a-partner…

W tym roku specjalnym krajem partnerskim będą Niemcy!

Wystąpią w tej roli po raz drugi i na pewno ich pokaz będzie wart obejrzenia. Po raz pierwszy były specjalnym uczestnikiem w roku 2016 roku, gdy zaprezentowały osiem jednostek sił zbrojnych, specjalnych i ratowniczych. Kontynuowały potem swoje bogate prezentacje podczas kolejnych roczników Dni NATO w Ostravie i Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej. W tym roku chcą chcą przebić swój udział z roku 2016.