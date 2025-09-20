Všechny novinky z armádní výzbroje na jednom místě. Dny NATO v Ostravě startují

Bojové letouny, tanky, obrněnce, vrtulníky. Je to unikátní příležitost vidět doslova na jednom místě všechny novinky, které česká armáda v poslední době zařadila do své výzbroje a které obrana pořizuje. Na mošnovském letišti startují víkendové Dny NATO v Ostravě.

Na ostravské letiště v Mošnově od rána míří tisíce lidí. Víkendové Dny NATO v Ostravě nabídnou v sobotu i v neděli osmihodinový program na nebi i na zemi.

Vstup na akci je zdarma. Vzhledem k předpokládanému dobrému počasí a zrušení loňského ročníku kvůli povodním organizátoři letos očekávají mimořádný divácký zájem. V předchozích letech na akci přišlo na 200 tisíc lidí.

A mimořádná je letos koncentrace ukázek prakticky všech modernizačních programů české armády, tedy techniky a vybavení, které obrana v posledních pár letech pořídila nebo objednala. Na jednom místě.

K vidění tak jsou na zemi i v dynamických ukázkách nové vrtulníky Venom a Viper. V letové ukázce se předvede nový cvičný stroj L-39 Skyfox.

Do Ostravy na Dny NATO dorazily další stroje s Portugalska či Turecka. (19. září 2025)
Budoucnost těžké obrněné brigády ukáže tank Leopard 2A8 a bojového vozidlo pěchoty CV90. Na místě jsou také starší tanky Leopard 2A4, které armáda dostala darem od Německa za českou vojenskou pomoc Ukrajině.

Premiérově je k vidění protivzdušný raketový systém SPYDER, nechybí ani rušič STARKOM, radar MADR či pasivní sledovací systém DPET. Na statické ukázce se představí kolový obrněnec TITUS nebo nové vozidlo MARS II s integrovaným systémem protivzdušné obrany RBS-70NG.

Budoucnost vzdušných sil ukazuje na statice nejmodernější letoun páté generace F-35A, které bude mít Česká republika ve výzbroji za pár let a v Ostravě stroj na statice prezentuje Itálie. A také transportní letoun Embraer C-390 Millennium, který v tankovací verzi představuje Portugalsko.

Naopak rozloučení kvůli postupnému vyřazování pravděpodobně čeká záchranářské vrtulníky W-3A Sokol. Velitel 243. letky Petr Šafařík a pilot Antonín Petrů představí unikátní vystoupení kombinující akrobacii, prvky záchrany a perfektní slétanost pilotů. Na jedné z největších a nejprestižnějších leteckých přehlídek světa – Royal International Air Tatoo – byla letos oceněna jako nejlepší.

Vůbec poprvé na Dnech NATO své umění prokáže nový český display pilot letounu JAS-39C Gripen Jan Ratz. Chybět nebude vystoupení vrtulníku Mi-171š, který podpoří výsadek 53. pluku průzkumu a informačního boje slaněním při ukázce vysvobození vězněného.

Velkými lákadly pro diváky jsou vystoupení tří akrobatických leteckých skupin nebo průlet amerického strategického bombardéru B-52H Stratofortress. Britskou skupinu Red Arrows, turecké Turkish Stars a chorvatské Krila Oluje doplňuje parašutistický tým RAF Falcons. Většina ukázek se odehraje v neděli znovu.

Speciální partnerskou zemí je letos Itálie. Mezi nejatraktivnějšími stroji, které předvede, budou letoun AV-8B+ Harrier v dynamické ukázce, který díky schopnosti kolmého startu a přistání slouží jako palubní letoun na letadlových lodích. Z pozemní techniky Itálie přivezla hlavní bojový tank C1 Ariete a stíhač tanků B1 Centauro.

