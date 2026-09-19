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Dny NATO 2026 startují. Bezpečnostní přehlídky se zúčastní prezident i premiér

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
Přímý přenos   8:14
Na mošnovském letišti začínají dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Po oba dny čeká návštěvníky přes osm hodin atraktivních ukázek na zemi i nebi. Brány areálu se návštěvníkům otevřely v 8:15.

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Kolem letiště už jsou přitom od rána stovky fanoušků, kteří neváhali čekat na parkovištích na otevření už od šesti hodin ráno, aby se vyhnuli pozdějším kolonám na příjezdu.

Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026
Nácvik tureckého F-16 SOLOTURK na Dnech NATO v Ostravě 2026
Nácvik tureckého F-16 SOLOTURK na Dnech NATO v Ostravě 2026
Nácvik tureckého F-16 SOLOTURK na Dnech NATO v Ostravě 2026
36 fotografií

Akce se v sobotu zúčastní prezident Petr Pavel, ale také premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO).

Mezi největjší lákadla akce patří vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows, která na Dnech NATO vystoupila i loni, ale letos se předvede s novou choreografií.

Ochutnávka z generálky. Na letišti v Mošnově vrcholí přípravy na Dny NATO

Opravdovou lahůdkou bude odpolední průlet dvojice amerických nadzvukových strategických bombardérů B-1B Lancer. Na Dnech NATO se tyto stroje sice představily už v letech 2016 a 2017, avšak jen na statických ukázkách. Americkou účast doplní US Army s lehkými kolovými obrněnci JLTV.

Armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky ze 14 zemí předvedou množství své nejmodernější techniky. Poprvé bude na veřejnosti k vidění například přepravní letoun C-390 Millennium české armády v českých barvách. Speciální partnerskou zemí je letos Německo, mezi jehož nejatraktivnějšími ukázkami bude letoun Tornado IDS s měnitelnou geometrii křídel.

Vstup na akci je zdarma a každoročně na ni přijedou desítky tisíc lidí nejen z celého Česka, ale i z Polska a Slovenska. Loni bylo diváků přibližně 150 tisíc.

Dny NATO 2026

Dny NATO v Ostravě 2026
Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026
Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026
Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026
Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026
27 fotografií

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) na víkendových Dnech NATO v Ostravě předá ocenění hasičům a dalším lidem, kteří se letos zúčastnili zahraničních misí ve Venezuele, v Řecku a ve Francii při hašení požárů a po ničivém zemětřesení. Ocenění Metnar spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

V sobotu také Metnar ocení policisty a hasiče za mimořádné zásluhy ve službě, dlouhodobý přínos k bezpečnosti, pohotovou pomoc při mimořádných událostech i záchranu lidského života. A služební slib na mošnovském letišti složí 158 nových policistů a hasičů.

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Dny NATO 2026 startují. Bezpečnostní přehlídky se zúčastní prezident i premiér

Přímý přenos
Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026

Na mošnovském letišti začínají dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Po oba dny čeká návštěvníky přes osm hodin...

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