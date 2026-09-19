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Kolem letiště už jsou přitom od rána stovky fanoušků, kteří neváhali čekat na parkovištích na otevření už od šesti hodin ráno, aby se vyhnuli pozdějším kolonám na příjezdu.
Akce se v sobotu zúčastní prezident Petr Pavel, ale také premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO).
Mezi největjší lákadla akce patří vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows, která na Dnech NATO vystoupila i loni, ale letos se předvede s novou choreografií.
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Ochutnávka z generálky. Na letišti v Mošnově vrcholí přípravy na Dny NATO
Opravdovou lahůdkou bude odpolední průlet dvojice amerických nadzvukových strategických bombardérů B-1B Lancer. Na Dnech NATO se tyto stroje sice představily už v letech 2016 a 2017, avšak jen na statických ukázkách. Americkou účast doplní US Army s lehkými kolovými obrněnci JLTV.
Armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky ze 14 zemí předvedou množství své nejmodernější techniky. Poprvé bude na veřejnosti k vidění například přepravní letoun C-390 Millennium české armády v českých barvách. Speciální partnerskou zemí je letos Německo, mezi jehož nejatraktivnějšími ukázkami bude letoun Tornado IDS s měnitelnou geometrii křídel.
Vstup na akci je zdarma a každoročně na ni přijedou desítky tisíc lidí nejen z celého Česka, ale i z Polska a Slovenska. Loni bylo diváků přibližně 150 tisíc.
Dny NATO 2026
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) na víkendových Dnech NATO v Ostravě předá ocenění hasičům a dalším lidem, kteří se letos zúčastnili zahraničních misí ve Venezuele, v Řecku a ve Francii při hašení požárů a po ničivém zemětřesení. Ocenění Metnar spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
V sobotu také Metnar ocení policisty a hasiče za mimořádné zásluhy ve službě, dlouhodobý přínos k bezpečnosti, pohotovou pomoc při mimořádných událostech i záchranu lidského života. A služební slib na mošnovském letišti složí 158 nových policistů a hasičů.