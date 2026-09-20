„Je to lovec dronů, letadlo je v této konfiguraci uzpůsobené právě pro jejich lov,“ popsal stroj mluvčí Aera Lukáš Hora. Pod křídly vystaveného stroje byly instalovány raketové bloky, pod trupem pak senzorový kontejner s přístroji potřebnými pro vyhledávání a sledování dronů.
|
Dny NATO 2026 pokračují. Armáda představí tanky, stíhačky i zásahové jednotky
Podle Hory může Skyfox v této konfiguraci nést například dva bloky po sedmi řízených raketách, při využití dalších závěsníků může být výzbroj rozsáhlejší. Zatímco při výcviku sedí v přední kabině žák a vzadu instruktor, při bojovém nasazení tvoří posádku pilot a operátor zbraňových systémů.
Nová varianta není zajímavá jen pro návštěvníky přehlídky. Dny NATO jsou pro výrobce letadel zároveň místem, kde se potkávají se současnými i potenciálními zákazníky. „Ty schůzky tady probíhají. Je to možnost se zákazníky pobavit, ukázat jim novinky nebo řešit, co by se jim pro jejich potřeby hodilo,“ připomněl Lukáš Hora jeden z méně známých přínosů mošnovské akce.
Letos Aero podle něj žádný podpis nové smlouvy přímo v Mošnově neplánovalo, ale třeba v rámci loňského ročníku LOM Praha oznámil uplatnění opce na další čtyři letouny L-39 Skyfox. Zájem o Skyfox, navazující na někdejší cvičný letoun L-39 Albatros, podle firmy roste. Aero dosud prodalo zhruba čtyřicet letounů a vede závěrečná jednání o dalších přibližně dvaceti. Současná výroba je nastavena na dvanáct letadel ročně, podle potřeby ji firma může zvýšit až na osmnáct.
|
Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády
„Máme asi čtyři sta dodavatelů a zhruba 65 procent z nich je z České republiky,“ představil mluvčí pozadí výroby českých proudových letounů. Samotné Aero podle něj zaměstnává přibližně 1 700 lidí, v rámci dodavatelského řetězce je ale na jeho výrobě navázáno výrazně více pracovníků.
L-39 Skyfox není jen modernizovaným starým Albatrosem. „V podstatě zůstal jen tvar. Technologie používané při výrobě původního Albatrosu jsou dnes zastaralé, takže letadlo se do posledního šroubu překreslilo. Použily se nové materiály a nové technologie,“ přiblížil změny oproti předchůdci vedoucí zkušební pilot Aera Vladimír Továrek. Zkušební piloti absolvují první lety prototypů i následné zálety sériově vyráběných strojů.
|
Program Dnů NATO 2026: na co se nejvíc vyplatí počkat v sobotu a v neděli?
Vedle proudového Skyfoxu přivezla skupina Omnipol, do níž Aero patří, na mošnovské letiště také druhou klasickou ukázku české letecké výroby – turbovrtulový L 410 NG společnosti Aircraft Industries z Kunovic. Firma patří Omnipolu od roku 2022. V Kunovicích na výrobě letounů pracuje zhruba tisíc lidí a výrobce má rozsáhlou síť českých dodavatelů. I na kunovickou továrnu a její dodavatelský řetězec jsou nepřímo navázány další tisíce pracovních míst.
Dny NATO
Současný L 410 NG je výrazně modernizovanou verzí známé „čtyřistadesítky“. Má nové motory General Electric, moderní avioniku, zesílenou konstrukci a s tím související vyšší plánovanou životnost a nižší provozní náklady.
Letoun je určen především pro regionální dopravu v místech s horší infrastrukturou. Může přepravovat až 19 cestujících a operovat i z krátkých či nezpevněných drah. Právě schopnost fungovat mimo velká letiště patří dlouhodobě k hlavním přednostem kunovických strojů.