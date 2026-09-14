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Munice pro drony i robot záchranář. Dny NATO 2026 ukážou novinky z českých dílen

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  17:57
Nová munice pro drony české výroby

Nová munice pro drony české výroby | foto: Zeveta Bojkovice

Robotické vozidlo Taros Medic
Pokročilé pohonné jednotky pro drony a řízené střely českého výrobce AviaNera...
Produkce české společnosti DSS na veletrhu Eurosatory v Paříži
Premiéra nového panduru Tatra Defence Vehicle na mezinárodní veletrhu obranné a...
9 fotografií
Válka na Ukrajině i konflikty na Blízkém východě mění zásadně charakter moderního válčení. A český obranný průmysl na vývoj reaguje velmi rychle. Na Dnech NATO 2026 v Ostravě o víkendu 19. a 20. září představí přední výrobci své novinky, které odrážejí aktuální trendy a zkušenosti z reálného bojového nasazení.

Tradiční česká zbrojovka Zeveta Bojkovice představí zbrusu novou munici pro drony. „Vidíme, že se v současných konfliktech stále častěji používají levné drony s podvěsy. Proto jsme vyvinuli munici, která je optimalizovaná právě pro tento způsob nasazení,“ uvedl generální ředitel společnosti Radoslav Moravec.

V Bojkovicích nově vyvíjejí a vyrábějí munici a hlavice jak pro FPV drony s kratším dosahem, tak pro dálkové bezpilotní systémy schopné zasáhnout cíle i stovky kilometrů daleko. Současný vývoj totiž ukazuje, že drony s podvěsnou municí se staly běžnou součástí výzbroje.

Hmotnost hlavic se pohybuje od několika stovek gramů přes jednotky kilogramů až po řešení s hmotností přesahující 10 kilogramů. Produkční kapacita momentálně přesahuje několik tisíc kusů měsíčně.

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Vojenský opravárenský podnik (VOP CZ) z Šenova u Nového Jičína ukáže poprvé veřejnosti robotický systém TAROS MEDIC. Jde o robotické vozidlo pro bezpečný odsun a evakuaci raněných v bojových podmínkách z nebezpečných oblastí. Vznikl na základě zkušeností a poznatků ze současných konfliktů a moderních bojišť. Vychází z platformy TAROS 4. generace a rozšiřuje rodinu bezosádkových autonomních systémů, které podnik vyvíjí.

Tento pokročilý robotický systém umí plavat a uveze náklad o hmotnosti až 1 000 kilogramů. Vyznačuje se vyspělými funkcemi autonomního řízení a navádění. Předchozí generaci vozidla využívá například Vojenská policie nebo 102. průzkumný prapor v Prostějově.

Významnou část expozice České zbrojovky z Uherského Brodu bude tvořit nejnovější generace útočných pušek CZ BREN 3, která navazuje na úspěšnou řadu CZ BREN 2. Ta je dlouhodobě zavedena u Armády ČR i dalších ozbrojených složek po celém světě. K vidění bude několik provedení obou řad. A mimořádně zajímavým exponátem bude také pistole CZ P13, na kterou nově přezbrojí německý Bundeswehr.

Další český výrobce moderních ručních palných zbraní DSS na mošnovském letišti předvede své portfolio nejnovějších kulometů a útočných pušek ve svém unikátním konstrukčním řešení.

Firma totiž sází na to, že lze spojit palebný výkon kulometu s ovladatelností a hmotností blízkou útočné pušce nebo přizpůsobit jednu zbraň pro plnění různých úkolů. Při vývoji vychází z požadavků uživatelů i ze zpětné vazby z reálného bojového nasazení a poznatky rychle promítá do konstrukce a konfigurací zbraní. „Chceme ukázat, že české zbraně dokážou plně konkurovat západním systémům nejen kvalitou, ale i cenou a flexibilitou,“ konstatoval obchodní ředitel Josef Rot.

Robotické vozidlo Taros Medic
Pokročilé pohonné jednotky pro drony a řízené střely českého výrobce AviaNera Technologies na veletrhu Eurostory 2026
Produkce české společnosti DSS na veletrhu Eurosatory v Paříži
Premiéra nového panduru Tatra Defence Vehicle na mezinárodní veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně. (28. května 2025)
9 fotografií

Největší česká společnost obranného průmyslu CSG předvede na veřejnosti nový kolový obrněnec Pandur 8x8 EVO. Nová generace kolového bojového vozidla pěchoty představuje jeden z nejmodernějších bojových prostředků vyvinutých a postavených přímo v České republice. Vedle výkonné výzbroje totiž využívá také pokročilé elektronické systémy a technologie pracující s prvky umělé inteligence a strojového učení, které podporují vedení bojové činnosti i ochranu vozidla a jeho osádky.

Pardubická Retia chystá představení nového víceúčelového radaru středního dosahu RSB21 ReSAURION určeného především pro začlenění do systémů protivzdušné obrany. Radar zajišťuje přehled o vzdušné situaci, dokáže detekovat a klasifikovat vzdušné hrozby a pracovat v přehledovém režimu i v režimu řízení palby. Podporuje rovněž navádění střel ve střední fázi letu. Díky elektronickému vychylování radarových paprsků nabízí vysokou odolnost proti rušení a je koncipován také pro rychlé nasazení v terénu.

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Společnost AviaNera Technologies na mošnovském letiště předvede kompaktní proudový motor řady MTJ300, určený pro lehké bezpilotní prostředky, řízené střely nebo cvičné terče. Mezi jeho přednosti patří zejména malé rozměry a velmi nízká provozní hmotnost.

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Vstup na největší bezpečnostní show v Evropě je tradičně zdarma.

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