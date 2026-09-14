Munice pro drony i robot záchranář. Dny NATO 2026 ukážou novinky z českých dílen

Tradiční česká zbrojovka Zeveta Bojkovice představí zbrusu novou munici pro drony. „Vidíme, že se v současných konfliktech stále častěji používají levné drony s podvěsy. Proto jsme vyvinuli munici, která je optimalizovaná právě pro tento způsob nasazení,“ uvedl generální ředitel společnosti Radoslav Moravec.
V Bojkovicích nově vyvíjejí a vyrábějí munici a hlavice jak pro FPV drony s kratším dosahem, tak pro dálkové bezpilotní systémy schopné zasáhnout cíle i stovky kilometrů daleko. Současný vývoj totiž ukazuje, že drony s podvěsnou municí se staly běžnou součástí výzbroje.
Hmotnost hlavic se pohybuje od několika stovek gramů přes jednotky kilogramů až po řešení s hmotností přesahující 10 kilogramů. Produkční kapacita momentálně přesahuje několik tisíc kusů měsíčně.
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Burácení stíhaček, černí ďáblové i nový armádní obr. Dny NATO ladí program
Vojenský opravárenský podnik (VOP CZ) z Šenova u Nového Jičína ukáže poprvé veřejnosti robotický systém TAROS MEDIC. Jde o robotické vozidlo pro bezpečný odsun a evakuaci raněných v bojových podmínkách z nebezpečných oblastí. Vznikl na základě zkušeností a poznatků ze současných konfliktů a moderních bojišť. Vychází z platformy TAROS 4. generace a rozšiřuje rodinu bezosádkových autonomních systémů, které podnik vyvíjí.
Tento pokročilý robotický systém umí plavat a uveze náklad o hmotnosti až 1 000 kilogramů. Vyznačuje se vyspělými funkcemi autonomního řízení a navádění. Předchozí generaci vozidla využívá například Vojenská policie nebo 102. průzkumný prapor v Prostějově.
Významnou část expozice České zbrojovky z Uherského Brodu bude tvořit nejnovější generace útočných pušek CZ BREN 3, která navazuje na úspěšnou řadu CZ BREN 2. Ta je dlouhodobě zavedena u Armády ČR i dalších ozbrojených složek po celém světě. K vidění bude několik provedení obou řad. A mimořádně zajímavým exponátem bude také pistole CZ P13, na kterou nově přezbrojí německý Bundeswehr.
Další český výrobce moderních ručních palných zbraní DSS na mošnovském letišti předvede své portfolio nejnovějších kulometů a útočných pušek ve svém unikátním konstrukčním řešení.
Firma totiž sází na to, že lze spojit palebný výkon kulometu s ovladatelností a hmotností blízkou útočné pušce nebo přizpůsobit jednu zbraň pro plnění různých úkolů. Při vývoji vychází z požadavků uživatelů i ze zpětné vazby z reálného bojového nasazení a poznatky rychle promítá do konstrukce a konfigurací zbraní. „Chceme ukázat, že české zbraně dokážou plně konkurovat západním systémům nejen kvalitou, ale i cenou a flexibilitou,“ konstatoval obchodní ředitel Josef Rot.
Největší česká společnost obranného průmyslu CSG předvede na veřejnosti nový kolový obrněnec Pandur 8x8 EVO. Nová generace kolového bojového vozidla pěchoty představuje jeden z nejmodernějších bojových prostředků vyvinutých a postavených přímo v České republice. Vedle výkonné výzbroje totiž využívá také pokročilé elektronické systémy a technologie pracující s prvky umělé inteligence a strojového učení, které podporují vedení bojové činnosti i ochranu vozidla a jeho osádky.
Pardubická Retia chystá představení nového víceúčelového radaru středního dosahu RSB21 ReSAURION určeného především pro začlenění do systémů protivzdušné obrany. Radar zajišťuje přehled o vzdušné situaci, dokáže detekovat a klasifikovat vzdušné hrozby a pracovat v přehledovém režimu i v režimu řízení palby. Podporuje rovněž navádění střel ve střední fázi letu. Díky elektronickému vychylování radarových paprsků nabízí vysokou odolnost proti rušení a je koncipován také pro rychlé nasazení v terénu.
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Americké nadzvukové bombardéry B-1B se přeženou nad Ostravou
Společnost AviaNera Technologies na mošnovském letiště předvede kompaktní proudový motor řady MTJ300, určený pro lehké bezpilotní prostředky, řízené střely nebo cvičné terče. Mezi jeho přednosti patří zejména malé rozměry a velmi nízká provozní hmotnost.
Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Vstup na největší bezpečnostní show v Evropě je tradičně zdarma.