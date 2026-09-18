Prakticky celý pátek je vyhrazen generální zkoušce programu. Organizátoři ladí časování leteckých i pozemních ukázek. Dny NATO v Ostravě se konají o víkendu 19. a 20. září. Vstup je tradičně zdarma.
Velká část zahraničních účastníků dorazila do Ostravy už v týdnu. V úterý na mošnovské dráze přistály dvě turecké stíhačky F-16 týmu SOLOTÜRK v charakteristickém černo-zlatém zbarvení.
Ve čtvrtek pak přiletěly německé bojové letouny Tornado IDS a Eurofighter Typhoon. Speciálním partnerským státem letošního ročníku je právě Německo, které slaví 70 let svých vzdušných sil (Luftwaffe) a do Mošnova posílá rozsáhlou flotilu.
Vedle Tornada a Typhoonu Němci představí také A400M Atlas, vrtulníky NH90, Tiger, CH-53 a AS532 Cougar. Dnes se očekávají další přílety a nácviky.
Britská akrobatická skupina Red Arrows na poslední chvíli zrušila plánovaný páteční přelet nad Prahou. Na Dnech NATO se ale představí podle plánu.
Na víkend jsou potvrzeny také slovenské F-16 Block 70 (první plnohodnotná dynamická ukázka), řecký F-16 Demo Team Zeus, italské a španělské Eurofightery, české vrtulníky Venom a Viper a armáda poprvé široké veřejnosti představí zbrusu nový transportní letoun C-390 Millennium. Ten by měl do Ostravy dorazit v pátek odpoledne.
Celkem má na letiště dorazit téměř 80 kusů letecké techniky ze 14 zemí a NATO.
Kolona Bundeswehru projela Českem
Na zemi se připravují dynamické i statické prezentace těžké techniky a zásahových jednotek. Už ve čtvrtek Českem projela kolona těžkých nákladních vozidel Bundeswehru, která mířila právě na mošnovské letiště.
Německá pozemní prezentace patří k nejsilnějším v historii akce: tank Leopard 2A7, samohybná houfnice Panzerhaubitze 2000, BVP Puma, transportér Boxer a průzkumné vozidlo Fennek. Dynamicky se mají předvést také vrtulníky NH90 a Tiger.
Česká 7. mechanizovaná brigáda ladí ukázky s tanky Leopard 2A4 a spojovacími vozidly TITUS KOVS. Poprvé se na veřejnosti objeví nové bojové vozidlo pěchoty CV90.
Hasiči na víkend avizují, že předvedou speciální techniku na hašení požárů bateriových úložišť a elektrovozidel.