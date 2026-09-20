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Velký zájem je o nový transportní letoun české armády Embraer C-390 Millennium. Středně velký stroj je určený k přepravě cestujících, nákladu, kolové techniky, pozemním a vzdušným výsadkům.
„Se speciálním vybavením můžeme hasit, můžeme tankovat letouny ve vzduchu, můžeme provádět lety při pátrání a záchraně či evakuaci raněných,“ popsal kapitán letounu Radim Ulrich.
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Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády
Stroj může být kromě armády využíván například při evakuaci českých občanů z oblastí zasažených humanitárních krizí nebo přírodní katastrofou. „Jsme schopni urazit pět tisíc kilometrů za čtyři a půl hodiny a přepravit až osmdesát občanů zpátky do Česka,“ podotkl Ulrich.
Dolet letadla je pět tisíc kilometrů s nákladem čtrnácti tun anebo osm tisíc kilometrů s využitím pomocných přídavných nádrží. Pro evakuaci zraněných se dá do letounu nainstalovat šest speciálních lůžek, která fungují jako jednotky intenzivní péče.
Nově také armáda ukazuje protivzdušný raketový systém Spyder, který brzy nahradí prastaré systémy 2K12 KUB ještě sovětské výroby přezdívané „tři prsty smrti“.
Kromě sledovaných letových ukázek patří k zajímavým také akční prezentace zásahových jednotek. Čeští, polští a slovenští policisté předvedou osvobození rukojmích z rukou ozbrojenců v uneseném autobuse. Vězeňská služba a policie zase ukáže reakci na přepadení eskortního konvoje s vězněm včetně evakuace osob vrtulníkem.
Speciální partnerskou zemí je letos Německo, mezi jehož nejatraktivnějšími ukázkami je letoun Tornado IDS s měnitelnou geometrií křídel. Exkluzivní tečku za nedělním programem a celou víkendovou akcí udělá legendární britská akrobatická skupina Red Arrows (jejich kousky si můžete připomenout v tomto článku: Toto dokážou Red Arrows – elita britského Královského letectva).