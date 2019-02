Čtyři sestřely nad Bosnou. Před čtvrtstoletím se NATO odhodlalo k boji

Operace "Deny Flight" Od 12. dubna 1993 do 20. prosince 1995 hlídkovaly letouny NATO nad území Bosny a Hercegoviny, aby dohlédly na plnění mírové dohody o Bosně a Hercegovině. Alianci se podařilo zabránit válčícím stranám, aby pro své akce využívaly leteckou techniku. Během 983 dní alianční letouny podnikly přes 100 tisíc letů. Od 30. srpna do 20. září 1995 pak v rámci operace "Deny Flight/Deliberate Force" spojenci prováděly letecké údery proti bosensko-srbským vojenským cílům v Bosně. Síly vyčleněné pro operaci byly posléze převedeny do operace IFOR/Joint Endeavour. Nasazeno bylo přes 100 stíhacích a průzkumných strojů a téměř 4 500 vojáků. Zúčastněné státy: Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Francie, Portugalsko, Itálie, Španělsko, Kanada, Turecko, Německo, Velká Británie a USA.