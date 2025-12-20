Jako Lego ze tří tisíc dílků. První obrněnec CV90 vyjede z českých dílen na podzim

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  14:28
Zásadní úpravy provozu dílen i testovacího polygonu a nábor asi 200 nových zaměstnanců. Ve státním opravárenském podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína vrcholí přípravy na výrobou a finální kompletací nových pásových obrněnců CV90 pro českou armádu. „Na podzim vyjede první vozidlo,“ nepochybuje v rozhovoru šéf podniku Vlastimil Navrátil.
Ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil

Ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil | foto: VOP CZ

Slavnostní odhalení prvního vyrobeného obrněnce CV90 pro českou armádu ve...
Státní podnik VOP CZ bude zajišťovat kompletaci nových obrněnců CV90 pro českou...
Poděkování a podpis ministryně obrany Jany Černochová na prvním vyrobeném...
Šéf BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask, švédský ministr obrany...
36 fotografií

Jak pokračují práce, aby tady příští rok mohla začít montáž nových pásových obrněnců CV90 pro českou armádu?
Přípravy probíhají na více frontách. Pomalu končí transfer technologie ze Švédska tak, aby mohla plynule začít integrace a montáž nových obrněnců. Zároveň probíhají úpravy testovacího polygonu a infrastruktury podniku.

Včetně nových hal?
Ano, začínáme upravovat podobu celého provozu. To znamená, že jednotlivé haly se modifikují, některé bouráme a nové stavíme. U hlavní výrobní haly, kde budou linky, upravujeme vjezdy a měníme vrata. Začínáme nastavovat celý logistický proces. Z jedné strany přivezeme díly, z druhé strany vyjede hotový obrněnec. Vzniká také nová hala, kde budou už vyrobená vozidla připravená pro převzetí armádou.

A v jaké fázi je vývoj dvou nových specializovaných verzí CV90, které si armáda objednala?
Modifikace, dělostřelecká pozorovatelna a ambulance jsou prakticky těsně před finálním schválením. Podrobnosti bych ale ještě neuváděl.

První obrněnec pro českou armádu by měl z těch nových vrat vyjet na podzim?
Na podzim vyjede první vozidlo.

Domov českých CV90. Hlásá hrdě státní podnik a chystá se na výrobu obrněnců

Jak tvrdý oříšek je sladit dodávky všech komponentů, které vám budou dodávat nejen švédská strana, ale především další firmy českého obranného průmyslu?
Je to velmi intenzivní proces. Cesty našich techniků do Švédska a obráceně. Je důležité vše vyladit tak, aby efektivně všechny strany fungovaly. Navíc nejde o úplně klasickou byznysovou smlouvu, kde je jeden výrobce a druhý kupující. Ministerstvo obrany je vlastně náš zákazník a zároveň nás vlastní. Vozidla nakupuje pro armádu, která do procesu logicky vstupuje. A pak je tu samozřejmě celý dodavatelský řetězec. Některé dodávky jdou od výrobce BAE Systems/Hägglunds, některé díly zajišťujeme sami, některé si kupujeme.

Slavnostní odhalení prvního vyrobeného obrněnce CV90 pro českou armádu ve Švédsku (28. srpna 2025)
Státní podnik VOP CZ bude zajišťovat kompletaci nových obrněnců CV90 pro českou armádu
Poděkování a podpis ministryně obrany Jany Černochová na prvním vyrobeném obrněnci CV90 pro českou armádu (28. srpna 2025)
Šéf BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask, švédský ministr obrany Pål Jonson a ministryně obrany Jana Černochová během slavnostního odhalení prvního vyrobeného obrněnce CV90 pro českou armádu ve Švédsku (28. srpna 2025)
36 fotografií

Zbraňovou věž bude dodávat Excalibur Army, optiku dodá Meopta, kabeláž Ray Service, podvozky budou vznikat u vás. Tady se všechno smontuje dohromady?
Ano. Je to asi 3 tisíce dílů. Takové „Lego“. Skládačka, ze které na konci vznikne nové pásové bojové vozidlo pěchoty. V tomto projektu pět strategických partnerů dodává ty nejdůležitější komponenty. Nejde jen o smontování dohromady. Všechno se musí propojit a vyzkoušet.

Jak důležitá je zakázka pro státní podnik, jehož primárním úkolem je udržovat schopnosti opravovat armádní techniku?
Zásadní. Kontrakt zajistí práci v podstatě pro většinu továrny a nejde jen o profese z výroby. Zároveň se samozřejmě připravujeme na další krok a tím by mohlo být zajišťování servisu a celého životní cyklu těchto vozidel.

Premiéra obrněnce CV90 pro českou armádu. První vyjel z výroby ve Švédsku

Takže další desítky let?
Počítáme 30 let, kdy budou obrněnce ve službě. Zajištění životního cyklu by mělo být na české poměry něco poměrně revolučního. Zjednodušeně půjde o systém, který online uvidí, v jakém stavu vozidlo je, jak je opotřebované a co je potřeba na něm brzy vyměnit nebo opravit. V předstihu naplánuje dodávky dílů, protože se bavíme o bojové technice a součástky zkrátka nejsou v regálu někde v supermarketu. Myslím, že půjde o ještě obsáhlejší a obtížnější úkol, než samotná finální montáž vozidla.

Víte už, kolik vozidel měsíčně tady zvládnete vyrobit?
Existuje přesný harmonogram. Na vrcholu to bude 20 vozidel měsíčně. To je samozřejmě číslo z výrobních linek, další kapitolou bude testování. Obrněnce pak musí projít i vojenskými zkouškami a na to má armáda své odborníky.

Do rozjetého a složitého procesu s CV90 nedávno vstoupil také váš další úspěch, kdy se má VOP CZ podílet na servisu pro tanky Leopard 2A4 české armády. Máte na to vůbec kapacity?
Mohl bych kacířsky tvrdit, že i to je málo. Kapacity máme. Vhodně to doplňuje spektrum továrny. Obrněnce CV90 jdou především za výrobou a to ne ještě ve všech profesích, které umíme. Servis tanků Leopard má sedmiletý rámec a bavíme se v řádu zatím jednotek lidí, kteří se ho postupně budou učit. Pomyslná pavučina servisního zajištění se bude rozrůstat. Naši zaměstnanci se budou školit i v rámci zemí NATO.

Takže to výrobu CV90 nijak neovlivní?
Naopak. Je to jiné spektrum služeb, které se v budoucnu může propojit, pokud získáme kontrakt na servis vozidel CV90. Budeme mít silnou servisní skupinu pro tanky i bojová vozidla pěchoty.

Na servisu a opravách českých leopardů se bude podílet státní VOP CZ

Existuje podle vás i nějaká teoretická šance, že se budete podílet také na servisu nejmodernějších tanků Leopard 2A8, které obrana letos objednala?
Ta možnost tady je. Doba, kdy přijdou do armády zbrusu nové tanky, je poměrně ještě dlouhá (pozn. autora: první kusy dostane česká ráda v roce 2028). V té době už budeme mít servisní zkušenosti s platformou Leopard. Zatímco dodavatelem tanků ve variantě 2A4 je Rheinmetall, nové tanky 2A8 vyrábí společnost KNDS. U ní jsme ověřeným dodavatelem, reference už máme, protože pro jednu z divizí vyrábíme svařované kabiny. Servis nových tanků bychom pochopitelně rádi zajišťovali, je to logické.

Bude to pro podnik revoluční rok? Jak by podle vás měl vypadat?
Každé ráno se teď budím s tím, že chceme vyrábět obrněnce CV90 a umět servisovat tanky Leopard. A hlavně, aby fabrika plnila tu funkci, kterou má. Nejde o brutální zisky. Samozřejmě musí pokrýt náklady, něco vydělat a našetřit zdroje na další inovace, aby držela krok s dobou. Tím stěžejním cílem a úkolem je ale zajišťovat opravárenské služby pro armádu bez ohledu na to, kdo zrovna vládne. A tím se podílet na obraně našeho státu.

Jde tedy hlavně o udržení know-how, umět pozemní techniku v případě potřeby okamžitě opravit a udržovat ji bojeschopnou?
Říkám tomu princip telefonního čísla, který se ukazuje jako dobré rozhodnutí armády a potažmo náčelníka generálního štábu. Pokud se s bojovým tankem nebo obrněncem cokoliv stane, armáda nemusí nic řešit. Vojáci zavolají na jedno jediné telefonní číslo a my se postaráme, aby vozidlo bylo co nejrychleji zase v pořádku a sloužilo. To je hlavní princip této továrny.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Zelenskyj: Rusko nás chce odstřihnout od Černého moře, situace v Oděse je tvrdá

Sledujeme online
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....

Rusko se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře. Zelenskyj řekl, že situace v Oděské oblasti, na kterou ruská armáda v posledních týdnech...

20. prosince 2025  15:03,  aktualizováno  15:10

Hasiči na Domažlicku vyjeli k požáru, uvnitř domu našli už jen ohořelé tělo

ilustrační snímek

V sobotu v odpoledních hodinách vyjížděly hasičské jednotky k nahlášenému požáru nízkopodlažního domu v Pocinovicích na Domažlicku. Když ale hasiči na místo dorazili, plameny už nebyly aktivní. V...

20. prosince 2025  15:04

Jako Lego ze tří tisíc dílků. První obrněnec CV90 vyjede z českých dílen na podzim

Ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil

Zásadní úpravy provozu dílen i testovacího polygonu a nábor asi 200 nových zaměstnanců. Ve státním opravárenském podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína vrcholí přípravy na výrobou a finální...

20. prosince 2025  14:28

Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy

Americký finančník Jeffrey Epstein

Ze souboru dokumentů o americkém finančníkovi Jeffreym Epsteinovi, které dosud zveřejnilo tamní ministerstvo spravedlnosti, vyplývá pět skutečností, všímá si americká stanice CNN. Zesnulý sexuální...

20. prosince 2025  12:02,  aktualizováno  14:22

Dostavba Dukovan změní široké okolí. Obce chystají nové domy, školy i kadeřnictví

Jaderná elektrárna Dukovany

Stovky až tisíce nových obyvatel přibudou podle předpokladů v obcích a městech v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, jejíž dostavba se naplno rozjede v roce 2029. Být by mezi nimi měli jak dočasní...

20. prosince 2025  14:04

Bílé Vánoce? Naděje roste, na Štědrý den může sněžit i v nižších polohách

Ilustrační foto

Na Štědrý den může v Česku nasněžit i v nižších polohách díky přílivu chladného vzduchu. Sněžit by mohlo hlavně na jihu a jihozápadě země, především v Čechách. Na síti X to v sobotu uvedl Český...

20. prosince 2025  14:04

Tuvia Tenenbom: Západní břeh je Divoký západ, média jen berou zprávy neziskovek

Premium
Tuvia Tenenbom

Bože, čí je tahle země? To je otázka, která je nejen titulem knihy izraelského novináře a spisovatele Tuvii Tenenboma. Ten mezi židovskými osadníky a Araby v oblasti Judee a Samaří, která byla...

20. prosince 2025

Je pravděpodobné, že se schodek rozpočtu bude muset zvýšit, řekla Schillerová

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání jihomoravského předsednictva...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) považuje za pravděpodobné, že se bude muset zvýšit schodek rozpočtu na příští rok. Řekla to České televizi. Návrh připravený předchozím kabinetem Petra...

20. prosince 2025  13:26,  aktualizováno  13:50

Čistky na ministerstvu zahraničí musí skončit, vyzývají Starostové v dopise Babiše

Ministr vnitra Vít Rakušan po jednání vlády na tiskové konferenci kde premiér...

Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan v sobotu na sociální síti X uvedl, že na ministerstvu zahraničí musí skončit „čistky“. Současně oznámil, že jeho hnutí poslalo otevřenou výzvu...

20. prosince 2025  9:59,  aktualizováno  13:16

Požár připravil rodinu s dětmi o střechu nad hlavou, manžel leží v nemocnici

Požár v Prostějově připravil rodinu s dětmi o střechu nad hlavou. (19. prosince...

Žena se třemi malými dětmi, která se po pátečním požáru v Plumlovské ulici v Prostějově ocitla v okamžiku bez střechy nad hlavou, se nyní obává také o život svého manžela. Ten totiž utrpěl těžké...

20. prosince 2025  12:59

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Německo sází na řeku a obří tepelná čerpadla. Nahradí fosilní zdroje

Na některých místech, jako například v Mannheimu, Berlíně a Lemgu, jsou již...

Investice do obnovitelných zdrojů v Evropě rostou. Týká se to i tepelných čerpadel, které pomáhají s nahrazováním fosilních paliv. Na ně sázejí i velké firmy ve Finsku, Švédsku či dalších státech...

20. prosince 2025

Pilot aerolinek odmítl vzlétnout, nedostal výplatu. Cestující „únos“ natočili

Letadlo mexické letecké společnosti Magnicharters

Cestující na mezinárodním letišti v mexické metropoli v pátek odpoledne sice do letadla nastoupili, svého letu se ale nedočkali. Pilot odmítl odletět s vysvětlením, že mu zaměstnavatel dluží výplatu...

20. prosince 2025  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.