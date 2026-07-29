Výroba obrněnců CV90 startuje. Do Česka dorazily první korby

„Jde o klíčový okamžik pro český obranný průmysl. Nejde jen o výrobu moderní vojenské techniky, ale také o získání know-how, které v České republice zůstane i do budoucna. To je zásadní pro naši soběstačnost i schopnost reagovat na nové bezpečnostní výzvy,“ uvedl ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil.
Do šenovského závodu dorazily ze Švédska první korby bojových vozidel CV90. Začala tím další fáze dodávek nových obrněnců pro českou armádu. V Šenově se nyní naplno rozjíždí kompletace vozidel poté, co státní podnik v uplynulých měsících přebíral klíčové technologie od švédského výrobce BAE Systems Hägglunds.
Pásový obrněnec CV90 se skládá z více než tří tisíc komponentů a jeho kompletace trvá několik měsíců. Státní podnik plánuje dokončit více než 200 vozidel, přičemž v době plného výrobního tempa by v jeho dílnách mělo vznikat až 10 vozidel měsíčně.
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Jako Lego ze tří tisíc dílků. První obrněnec CV90 vyjede z českých dílen na podzim
„Zahájení kompletace vozidel CV90 přímo v České republice představuje významný milník celého programu a potvrzuje úspěšný přenos technologií a know-how,“ podotkl Henrik Gyllencreutz, projektový šéf BAE Systems Hägglunds, který program pro Českou republiku řídí.
Hotová vozidla následně projdou náročnými zkouškami na zkušebním polygonu státního podniku. Každý obrněnec musí absolvovat desítky kilometrů jízdních testů a projít důkladnou kontrolou všech systémů. Od elektroniky přes zbraňové systémy až po komunikační vybavení.
Teprve po úspěšném splnění všech zkoušek může být vozidlo předáno české armádě. Kompletaci prvních třinácti vozidel zajišťuje ještě přímo výrobce ve švédském Örnsköldsviku.
V rámci projektu vyrostly v Šenově dvě nové, špičkově vybavené výrobní linky, které jsou identické s linkami využívanými ve Švédsku. Podnik zároveň investoval více než 80 milionů korun do modernizace infrastruktury a postupně rozšiřuje své technologické i personální kapacity.
Šenovský podnik současně zahájil přípravy na zajištění dlouhodobého servisu a komplexní podpory vozidel po celou dobu jejich životního cyklu, včetně údržby, oprav a budoucích modernizací. Do celého výrobního programu jsou zapojeny také další společnosti českého obranného průmyslu, které dodávají komponenty a technologie.
V Česku se budou vyrábět podvozky a zbraňové věže vozidel, české firmy budou kompletně zajišťovat také servis CV90. Korby a věže mají mít na starosti VOP CZ a Excalibur Army, Meopta dodá optické přístroje, Ray Service kabeláže a VR Group simulátory.
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Premiéra obrněnce CV90 pro českou armádu. První vyjel z výroby ve Švédsku
První várku zbrusu nových obrněnců mají čeští vojáci dostat už letos v listopadu. Do roku 2030 by pak armáda měla mít všech 246 objednaných vozidel v sedmi modifikacích (pro velitele, pro mužstvo, průzkumné, dělostřelecká pozorovatelna, ženijní, vyprošťovací a zdravotnické).
Česko si od Švédska objednalo celkem 246 nových pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun.
S novými obrněnci získá Česko také velmi cennou licenci nejen na jejich opravy, ale také výrobu. V případě potřeby, ať už kvůli ohrožení nebo při ztrátách v možných konfliktech, tak může pro svou armádu vyrábět nové a nové kusy a vyvíjet další varianty.