Servis nových armádních obrněnců může dostat na starost český státní podnik

„Ještě to není úplně uzavřené, je to v jednání, ale děláme všechno proto, aby tomu tak bylo, protože to dává ten největší smysl,“ uvedla ministryně Černochová.
Servisní smlouva a zajištění životního cyklu nových obrněnců je přitom zásadní pro jejich používaní. Černochová už dříve avizovala, že ministerstvo chce servisní smlouvu uzavřít s českým dodavatelem tak, aby byl servis poskytován přímo v Česku.
Obrana pro armádu objednala celkem 246 pásových obrněných vozidel CV90 za 59,7 miliardy korun. První vyrobené vozidlo s označením CV9030CZ MkIV slavnostně sjelo z výrobní linky BAE Systems Hägglunds ve Švédsku ve čtvrtek 28. srpna. Čeští vojáci první série vozidel obdrží až příští rok na podzim. Ve Švédsku se vyrobí prvních 39 kusů, pro dalších 207 se pak výroba přesune přímo do Česka.
A státní podnik VOP CZ z Šenova u Nového Jičína bude pro výrobce v tomto ohledu strategickým partnerem. Tam bude probíhat montáž vozidel, lakování a závěrečné testování předtím, než je budou přebírat čeští vojáci.
Zároveň český podnik dostal na starost vývoj zdravotnické verze a dělostřelecké pozorovatelny. V případě dohody s ministerstvem by se podílel nejen na výrobě, ale zajišťoval by také servis. Celkové náklady na třicetiletý „životní cyklus“ vozidel CV90 ministerstvo přitom odhaduje až na 100 miliard korun.
„První vozidla by měla přijet v roce 2026, takže je to opravdu otázka nějakých měsíců,“ konstatovala Černochová s tím, zda se podaří smlouvu uzavřít ještě do voleb do Poslanecké sněmovny, které se konají 3. a 4. října.
Připomněla, že o státním VOP CZ ministerstvo hovoří v souvislosti se servisem od samotného počátku. Za důležité ale považuje, aby byla při podpisu servisní smlouvy se státním podnikem garantovaná ekonomická efektivita. „Aby nás pak nikdo nemohl obvinit z toho, že jsme se chovali nějak nehospodárně,“ doplnila.
„Pro nás je logické, aby servis zajišťovala společnost, která provádí integraci vozidel. Myslíme, že je to správná cesta,“ dodal šéf sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka.
Ředitel podniku Vlastimil Navrátil ujistil, že firma bude na zajišťování servisu zcela připravena. Předcházet tomu má ještě školení jejich lidí ve Švédsku. Půjde asi o 100 až 150 českých pracovníků. „Aby následně mohli know-how přenést do České republiky,“ uvedl.
Zajišťování servisu bojové techniky je podle něj nezbytným krokem pro udržení schopností jednotek. „Musíte koordinovat know-how, materiál a náhradní díly a po celou dobu životnosti sledovat, v jakém stavu každé konkrétní vozidlo je, co je potřeba udělat a s předstihem vše potřebné zajistit,“ poznamenal.
Podíl na výrobě obrněnců pro českou armádu Navrátil označil za páteřní zakázku pro celý český obranný průmysl. České firmy mají podle smlouvy získat podíl minimálně 40 procent z objemu zakázky. V Česku se budou vyrábět podvozky a zbraňové věže vozidel.
Korby a věže mají mít na starosti VOP CZ a Excalibur Army, Meopta dodá optické přístroje, Ray Service kabeláže a VR Group simulátory. Kromě těchto strategických partnerů se ale bude na dodávkách podílet minimálně dalších dvacítka dalších českých firem.
„Je to velká příležitost. Máme podepsané rámcové smlouvy na dodávku systémové kabeláže jak pro český projekt, tak pro Slovensko,“ uvedl ředitel společnosti Ray Service Jakub Gabriel. Slovensko si pořizuje 152 prakticky stejných obrněnců jen s větším 35 mm kanonem.
Gabriel připomněl, že kromě zakázky pro českou armádu získávají firmy šanci možnost podílet se na výrobě obrněnců pro další zákazníky. „A vzhledem k tomu, že jde o nejnovější generaci vozidel, jsme teprve na začátku,“ dodal.
Jeho firma ze Staré Město u Uherského Hradiště už přitom figuruje v dodavatelském řetězci švédského výrobce BAE Systems Hägglunds i v dalších programech. Podepsala rámcovou smlouvu na dodávky kabeláže pásových vozidel BvS10 pro americkou armádu. Na výrobě stejných vozidel se podílí také kopřivnická Tatra Defence Vehicle patřící do skupiny CSG.