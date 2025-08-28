První obrněnec CV90 pro českou armádu vyjede z výroby ve Švédsku

Ve švédském výrobním závodě sjede z výrobní linky první pásový obrněnec CV90 pro českou armádu. Slavnostního představení v továrně BAE Systems Hägglunds se ve čtvrtek ve švédském Örnsköldsviku zúčastní česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a její švédský protějšek Pål Jonson.
Obrněnec CV90 pro českou armádu na testovacím polygonu výrobce Hägglunds poblíž švédského městečka Örnsköldsvik | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Klíčový modernizační projekt pozemních sil má po dlouhých letech postupně zcela nahradit obrněnou techniku ze sovětských časů. Obrněnci bude přezbrojena 7. mechanizovaná brigáda s Hranic.

Česko si u výrobce objednalo celkem 246 strojů za 59,7 miliardy korun. Přímo ve Švédsku bude vyrobeno 39 vozidel, přičemž několik prvních kusů bude určeno pro testování.

Domov českých CV90. Hlásá hrdě státní podnik a chystá se na výrobu obrněnců

Výroba se následně ze Švédska přesune do Česka. Dalších 207 obrněnců pro armádu se bude kompletovat v Česku ve stáním podniku VOP CZ. Tam bude probíhat finální kompletace vozidel, lakování a závěrečné testování předtím, než je v sériích budou přebírat čeští vojáci. Zároveň český podnik dostal na starost vývoj zdravotnické verze a dělostřelecké pozorovatelny.

První obrněnce budou v Česku podle plánu už příští rok, hlavní dodávky budou probíhat v rozmezí let 2027 až 2030.

Český obranný průmysl bude mít na dodávkách klíčovou roli. Švédská strana ve smlouvě deklarovala, že podíl českých firem bude minimálně 40 procent z celkové ceny zakázky. Na výrobě se tak bude podílet minimálně 20 českých firem. České firmy navíc získají možnost podílet se na výrobě obrněnců i pro další zákazníky.

Švédský výrobce má už v Česku pětici klíčových partnerů. Kromě strategického VOP CZ jsou to Excalibur Army, Meopta, Ray Service a VR Group, která je součástí státního LOM Praha.

V Česku se budou vyrábět podvozky a zbraňové věže vozidel, české firmy budou kompletně zajišťovat také servis CV90. Korby a věže mají mít na starosti VOP CZ a Excalibur Army, Meopta dodá optické přístroje, Ray Service kabeláže a VR Group simulátory.

Přineseme další podrobnosti z místa.

