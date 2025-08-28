První obrněnec CV90 pro českou armádu vyjede z výroby ve Švédsku

Klíčový modernizační projekt pozemních sil má po dlouhých letech postupně zcela nahradit obrněnou techniku ze sovětských časů. Obrněnci bude přezbrojena 7. mechanizovaná brigáda s Hranic.
Česko si u výrobce objednalo celkem 246 strojů za 59,7 miliardy korun. Přímo ve Švédsku bude vyrobeno 39 vozidel, přičemž několik prvních kusů bude určeno pro testování.
|
Domov českých CV90. Hlásá hrdě státní podnik a chystá se na výrobu obrněnců
Výroba se následně ze Švédska přesune do Česka. Dalších 207 obrněnců pro armádu se bude kompletovat v Česku ve stáním podniku VOP CZ. Tam bude probíhat finální kompletace vozidel, lakování a závěrečné testování předtím, než je v sériích budou přebírat čeští vojáci. Zároveň český podnik dostal na starost vývoj zdravotnické verze a dělostřelecké pozorovatelny.
První obrněnce budou v Česku podle plánu už příští rok, hlavní dodávky budou probíhat v rozmezí let 2027 až 2030.
Český obranný průmysl bude mít na dodávkách klíčovou roli. Švédská strana ve smlouvě deklarovala, že podíl českých firem bude minimálně 40 procent z celkové ceny zakázky. Na výrobě se tak bude podílet minimálně 20 českých firem. České firmy navíc získají možnost podílet se na výrobě obrněnců i pro další zákazníky.
Švédský výrobce má už v Česku pětici klíčových partnerů. Kromě strategického VOP CZ jsou to Excalibur Army, Meopta, Ray Service a VR Group, která je součástí státního LOM Praha.
V Česku se budou vyrábět podvozky a zbraňové věže vozidel, české firmy budou kompletně zajišťovat také servis CV90. Korby a věže mají mít na starosti VOP CZ a Excalibur Army, Meopta dodá optické přístroje, Ray Service kabeláže a VR Group simulátory.
Přineseme další podrobnosti z místa.