Nákup švédských obrněnců rychle získává strategický význam i pro české firmy

Česká armáda získá celkově 246 pásových obrněnců CV90 MkIV v sedmi variantách za zhruba 59,7 miliardy korun. Část výroby už probíhá přímo v České republice a z celkového počtu má v tuzemsku vzniknout 207 obrněnců.
České společnosti v čele se stáním podnikem VOP CZ se podílejí na výrobě klíčových komponentů, na optických a elektronických systémech, výcvikových technologiích i dalších specializovaných činnostech.
Švédský výrobce obrněnců BAE Systems Hägglunds nyní potvrdil, že počet českých firem podílejících se na programu dál roste. Předpokládá přitom, že zapojení českých firem dokonce překročí původní dohodu, aby český obranný průmysl získal podíl ve výši minimálně 40 procent z hodnoty kontraktu.
„Od počátku jsme chtěli, aby český program CV90 nebyl pouze dodávkou 246 moderních bojových vozidel, ale také skutečnou investicí do schopností českého obranného průmyslu. Dnes již vidíme konkrétní výsledky,“ uvedl Tommy Gustafsson-Rask, prezident BAE Systems Hägglunds.
Upozornil, že firmy získávají nové know-how a čeští partneři se stále více zapojují také do dalších evropských programů. „Právě to je dlouhodobý efekt, kterého jsme chtěli dosáhnout,“ dodal.
Původní program obrněnců pro českou armádu se tak postupně velmi rychle mění z „pouhého“ akvizičního projektu v dlouhodobou průmyslovou spolupráci s evropským přesahem.
Ocelové trupy i špičková optika
A nejviditelnějším důkazem jsou zakázky pro české firmy mimo samotný program CV90. Například Tatra Defence Vehicle vyrábí ocelové trupy pro pásová obojživelná vozidla BvS10, která míří k několika evropským zákazníkům. Švédský výrobce nyní využil opci na dalších 274 sad trupů. Celkový objem zakázky tak vzrostl na 500 sad.
„Spolupráce s českými společnostmi nekončí splněním určitého procenta průmyslové spolupráce. Pokud český partner prokáže kvalitu, spolehlivost a konkurenceschopnost, otevírá se mu cesta také k našim dalším programům a zákazníkům,“ podotkl Håkan Karlsson, manažer průmyslové spolupráce BAE Systems Hägglunds.
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Přerovská Meopta zase vyrábí na základě kontraktu se společností Saab systém řízení palby a zaměřovač střelce UTAAS. Ten se už uplatňuje také v dalších evropských programech CV90.
EVPU Defence a URC Systems se mají spolu s Meoptou uplatnit v připravovaných severských programech a VR Group z Brna vyvíjí a vyrábí simulátory obrněnce.
Podle BAE Systems Hägglunds právě tyto příklady ukazují, že české zapojení sahá od těžkého strojírenství přes optiku a elektroniku až po software a výcvikové systémy.
Dlouhodobým cílem je, aby český program vytvořil základ pro dlouhodobé zapojení českých firem do evropského průmyslového ekosystému CV90 a dalších programů švédského výrobce.
„Česká republika má silnou průmyslovou tradici a mimořádně schopné obranné společnosti. Naším cílem je, aby to, co dnes společně budujeme pro český program CV90, bylo základem pro další desetiletí spolupráce,“ dodal Gustafsson-Rask.
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Český průmysl podle něj zároveň získává praktické zkušenosti, které využije nejen při výrobě, ale také při budoucí údržbě, opravách a rozvoji české flotily obrněnců CV90.
Zakázky spojené s programy BAE Systems Hägglunds totiž u českých partnerů přispívají k rozšiřování výrobních kapacit, investicím do technologií a rozvoji odborných kompetencí. V řadě případů vedou k otevírání nových výrobních linek, rozšiřování stávajících závodů a investicím do nových kapacit.